Trận chung kết World Cup 2026 Tây Ban Nha-Argentina diễn ra khi nào, ở đâu?

Vòng chung kết World Cup 2026 đang dần đi đến hồi kết khi hai cái tên góp mặt trong trận chung kết cũng đã lộ diện - đó là Tây Ban Nha và Argentina.

Trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina sẽ diễn ra lúc 2g sáng 20/7 (theo giờ Việt Nam) trên sân vận động MetLife (New York, Mỹ).

Tây Ban Nha hướng đến danh hiệu World Cup thứ hai trong lịch sử, còn Argentina đặt mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch.

Trên hành trình tiến đến trận chung kết, cả Tây Ban Nha và Argentina đều đang thể hiện phong độ ấn tượng với chuỗi trận bất bại.

Sau trận hòa sốc Cape Verde ở ngày ra quân, Tây Ban Nha đã nhanh chóng trở lại vị thế của mình bằng những chiến thắng thuyết phục trước Saudi Arabia (4-0), Uruguay (1-0), Áo (3-0), Bồ Đào Nha (1-0), Bỉ (2-1) và Pháp 2-0.

Argentina vào chung kết World Cup 2026 sau màn ngược dòng siêu kịch tính Đội tuyển Argentina đã giành quyền vào chơi trận chung kết World Cup 2026 sau màn ngược dòng siêu kịch tính trước đội tuyển Anh ở bán kết 2 trên sân Atlanta.

Trong khi đó, Argentina trải qua vòng bảng hoàn hảo với 3 trận toàn thắng trước Algeria (3-0), Áo (2-0) và Jordan (3-1). La Albiceleste sau đó đã gặp khó khăn ở vòng knock-out nhưng đã vượt ải thành công với những chiến thắng trước Cape Verde (3-2), Ai Cập (3-2), Thụy Sĩ (3-1) và Anh (2-1).

Với những gì đã thể hiện, trận chung kết Tây Ban Nha-Argentina hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và kịch tính.

Trước khi trận chung kết diễn ra, vào lúc 4g sáng 19/7, người hâm mộ sẽ được theo dõi trận tranh hạng ba giữa Pháp và Anh trên sân Hard Rock.

Lịch thi đấu trận tranh hạng ba World Cup 2026 04g00 ngày 19/7 Pháp-Anh Lịch thi đấu chung kết World Cup 2026 02g00 ngày 20/7 Tây Ban Nha-Argentina