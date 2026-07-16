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Trận chung kết World Cup 2026 Tây Ban Nha-Argentina diễn ra khi nào, ở đâu?

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina sẽ diễn ra trên sân vận động MetLife (New York, Mỹ) vào lúc 2g sáng 20/7 (theo giờ Việt Nam).

Tây Ban Nha sẽ đối đầu Argentina ở chung kết World Cup 2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Tây Ban Nha sẽ đối đầu Argentina ở chung kết World Cup 2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Vòng chung kết World Cup 2026 đang dần đi đến hồi kết khi hai cái tên góp mặt trong trận chung kết cũng đã lộ diện - đó là Tây Ban Nha và Argentina.

Trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina sẽ diễn ra lúc 2g sáng 20/7 (theo giờ Việt Nam) trên sân vận động MetLife (New York, Mỹ).

Tây Ban Nha hướng đến danh hiệu World Cup thứ hai trong lịch sử, còn Argentina đặt mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch.

Trên hành trình tiến đến trận chung kết, cả Tây Ban Nha và Argentina đều đang thể hiện phong độ ấn tượng với chuỗi trận bất bại.

Sau trận hòa sốc Cape Verde ở ngày ra quân, Tây Ban Nha đã nhanh chóng trở lại vị thế của mình bằng những chiến thắng thuyết phục trước Saudi Arabia (4-0), Uruguay (1-0), Áo (3-0), Bồ Đào Nha (1-0), Bỉ (2-1) và Pháp 2-0.

Trong khi đó, Argentina trải qua vòng bảng hoàn hảo với 3 trận toàn thắng trước Algeria (3-0), Áo (2-0) và Jordan (3-1). La Albiceleste sau đó đã gặp khó khăn ở vòng knock-out nhưng đã vượt ải thành công với những chiến thắng trước Cape Verde (3-2), Ai Cập (3-2), Thụy Sĩ (3-1) và Anh (2-1).

Với những gì đã thể hiện, trận chung kết Tây Ban Nha-Argentina hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và kịch tính.

Trước khi trận chung kết diễn ra, vào lúc 4g sáng 19/7, người hâm mộ sẽ được theo dõi trận tranh hạng ba giữa Pháp và Anh trên sân Hard Rock.

Lịch thi đấu trận tranh hạng ba World Cup 2026

04g00 ngày 19/7 Pháp-Anh

Lịch thi đấu chung kết World Cup 2026

02g00 ngày 20/7 Tây Ban Nha-Argentina

(Vietnam+)
#Tây Ban Nha-Argentina #World Cup 2026 #Chung kết World Cup 2026 #Lịch thi đấu World Cup 2026 Tây Ban Nha
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WORLD CUP 2026

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