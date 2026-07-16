World Cup 2026: Thủ đô Argentina vỡ òa trong niềm vui chiến thắng

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ngay sau tiếng còi mãn cuộc trên sân vận động ở Atlanta (Mỹ), cả thủ đô Argentina như bùng nổ trong biển cờ xanh-trắng khi hàng chục nghìn cổ động viên tràn xuống đường ăn mừng chiến thắng ngược dòng 2-1 của “La Albiceleste” trước đội tuyển Anh ở Bán kết World Cup 2026.

Hai bàn thắng ở những phút cuối của Enzo Fernández và Lautaro Martínez không chỉ đưa nhà đương kim vô địch tiến vào trận chung kết, mà còn biến đêm Đông tại Buenos Aires thành một lễ hội bóng đá kéo dài đến tận rạng sáng.

Tại Fan Zone Palermo - nơi hàng chục nghìn người cùng theo dõi trận đấu qua màn hình lớn - cảm xúc của người hâm mộ liên tục thay đổi theo từng diễn biến trên sân.

Khi Anthony Gordon đưa tuyển Anh vượt lên dẫn trước, cả quảng trường lặng trong vài phút. Nhiều người ôm đầu tiếc nuối, nhưng những tiếng hô "Argentina! Argentina!" vẫn vang lên không ngớt như lời động viên dành cho các cầu thủ.

Khoảnh khắc Enzo Fernández gỡ hòa ở phút 85, trước khi Lautaro Martínez đánh đầu ấn định chiến thắng trong thời gian bù giờ, đã khiến cả quảng trường như nổ tung. Tiếng reo hò, tiếng trống, tiếng kèn cùng hàng nghìn lá cờ Argentina đồng loạt tung bay tạo nên khung cảnh cuồng nhiệt hiếm thấy.

Ngay sau trận đấu, dòng người đổ về khu vực Obelisco - nơi có Tháp Bút Obelisk, biểu tượng nổi tiếng của Buenos Aires và cũng là "điểm hẹn chiến thắng" quen thuộc của người dân Argentina mỗi khi đội tuyển quốc gia lập nên kỳ tích.

Được xây dựng năm 1936 nhân dịp kỷ niệm 400 năm thành lập Buenos Aires, Obelisk từ lâu đã trở thành chứng nhân cho những khoảnh khắc huy hoàng nhất của bóng đá Argentina, từ chức vô địch World Cup 1978, 1986, 2022 đến các danh hiệu Copa América. Giờ đây, công trình biểu tượng ấy lại chứng kiến hàng vạn người hâm mộ cùng nhau ăn mừng tấm vé vào chung kết World Cup 2026.

Biển người đổ ra đường trong tiếng trống và những màn hô vang "Argentina, Argentina" tạo nên bầu không khí lễ hội sau chiến thắng tại bán kết. (Ảnh: Diệu Hương/TTXVN)

Trong tiếng còi xe vang vọng khắp trung tâm thành phố, các cổ động viên khoác trên mình lá cờ xanh-trắng, hát vang những khúc ca quen thuộc, nhảy múa và liên tục hô vang tên Lionel Messi cùng các cầu thủ.

Nhiều gia đình đưa theo trẻ nhỏ hòa vào dòng người, trong khi các nhóm thanh niên leo lên các bệ đá quanh quảng trường để phất cờ và chia sẻ niềm vui chiến thắng.

Bất chấp thời tiết mùa Đông giá lạnh cùng những cơn mưa phùn, không khí lễ hội vẫn kéo dài nhiều giờ. Các tuyến phố trung tâm chật kín người hâm mộ cho đến tận khuya, tạo nên một trong những đêm sôi động nhất của Buenos Aires kể từ sau chức vô địch World Cup 2022.

Đối với người Argentina, chiến thắng trước đội tuyển Anh không chỉ mang ý nghĩa thể thao, mà còn có giá trị tinh thần đặc biệt trong lịch sử đối đầu giữa hai nền bóng đá.

Tuy nhiên, trên khắp các quảng trường của Buenos Aires, điều dễ nhận thấy nhất vẫn là niềm tự hào, sự đoàn kết và niềm tin mãnh liệt rằng “La Albiceleste” đang đứng trước cơ hội viết tiếp trang sử vàng bằng chức vô địch thế giới lần thứ tư.

Vào lúc 2g ngày 20/7 (theo giờ Việt Nam), Argentina sẽ chạm trán Tây Ban Nha trong trận chung kết trên sân vận động MetLife (bang New Jersey, Mỹ).

Với bản lĩnh được thể hiện qua những màn lội ngược dòng liên tiếp và sự tỏa sáng của Lionel Messi cùng các đồng đội, người hâm mộ Argentina đang kỳ vọng đội bóng áo sọc xanh-trắng sẽ bảo vệ thành công ngôi vương và tiếp tục khắc tên mình vào lịch sử bóng đá thế giới./.

Trận chung kết World Cup 2026 Tây Ban Nha-Argentina diễn ra khi nào, ở đâu? Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina sẽ diễn ra trên sân vận động MetLife (New York, Mỹ) vào lúc 2g sáng 20/7 (theo giờ Việt Nam).