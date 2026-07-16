Tác động kinh tế của World Cup 2026 tại Mỹ thấp hơn kỳ vọng

Không ai nghi ngờ rằng Mỹ sẽ nhận được một số lợi ích từ việc đăng cai World Cup 2026, nhưng những lợi ích kinh tế hiện được cho là nhỏ hơn nhiều so với những gì Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) từng dự báo.

Báo cáo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố ngày 15/7 cho thấy mặc dù FIFA World Cup 2026 mang lại cú hích cho ngành du lịch tại các thành phố đăng cai, nhưng tác động tích cực của sự kiện này đã bị hạn chế bởi tình trạng suy yếu kinh tế ở những khu vực khác.

Theo dữ liệu của TicketData, giải bóng đá do Mỹ đồng đăng cai tổ chức ghi nhận giá vé vào cửa trung vị vượt 900 USD. Tuy nhiên, ấn bản mới nhất của báo cáo tổng hợp về tình hình kinh tế khu vực được Fed công bố 8 lần mỗi năm có tên là Sách Beige cho thấy sự kiện này không nhất thiết trở thành chất xúc tác thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên diện rộng.

Fed chi nhánh Boston cho biết lượng đặt phòng khách sạn tại thành phố liên quan đến World Cup ban đầu thấp hơn kỳ vọng. Tuy nhiên, các khách sạn này đã chứng kiến tỷ lệ lưu trú tăng lên và đạt mức dự báo sau khi giảm giá phòng.

Các quán bar tại thành phố thuộc bang Massachusetts này cũng ghi nhận doanh số bán bia tăng cao nhờ giải đấu.

Theo các báo cáo, một số quán bar ở Boston thậm chí đã hết bia khi lượng lớn cổ động viên Scotland đổ về thành phố có khoảng 670.000 dân này.

Khu vực do Fed chi nhánh Boston phụ trách ghi nhận lượng du khách từ Canada tăng cao hơn so với mùa Hè năm ngoái. Tuy nhiên, cơ quan này cho biết mức tăng đó vẫn thấp hơn nhiều so với mức trung bình trong lịch sử, xu hướng đã tác động đặc biệt tới các thị trấn ven biển ở bang Maine và khu vực phía bắc bang Vermont.

Theo Fed chi nhánh New York, một số nhà hàng và quán bar tại thành phố New York cho biết doanh số bán hàng “tăng mạnh” nhờ các sự kiện xem trận đấu. Tuy nhiên, một số nhà hàng khác lại cho biết lượng du khách quốc tế giảm, trong đó lượng khách đến từ Canada giảm rõ rệt.

Chính phủ Canada cho biết số công dân nước này đi qua biên giới sang Mỹ đã giảm sau khi Tổng thống Donald Trump triển khai chính sách thuế quan và đưa ra các mối đe dọa liên quan đến chủ quyền. Đây là một phần trong xu hướng lớn hơn khi người dân tại quốc gia được mệnh danh là “Đất nước Lá phong” tăng chi tiêu cho các dịch vụ và sản phẩm trong nước.

Theo Fed chi nhánh New York, các khách sạn tại thành phố New York ghi nhận công suất phòng và giá phòng tăng nhờ giải đấu. Tuy nhiên, ngân hàng này cho biết một số điểm tham quan tầm trung đang chứng kiến sự suy yếu, trong khi một cửa hàng bách hóa cho biết lượng khách đến mua sắm tăng nhờ giải đấu nhưng không kéo theo doanh số bán hàng cao hơn.

Tại các thành phố đăng cai tổ chức các trận đấu World Cup được Fed chi nhánh San Francisco theo dõi, lượng khách du lịch ở mức cao. Tuy nhiên, tại các thị trường khác, người dân địa phương đã cắt giảm chi tiêu cho các nhà hàng, khách sạn và hoạt động giải trí. Fed chi nhánh San Francisco cho biết nhu cầu đối với các dịch vụ tiêu dùng và dịch vụ kinh doanh “nhìn chung đã chậm lại đôi chút."

Trên toàn bộ các khu vực, Fed cho biết tăng trưởng chi tiêu tiêu dùng bị hạn chế khi giá dầu tăng khiến người dân phải cắt giảm chi tiêu ở những lĩnh vực khác.

Theo báo cáo, một số khu vực ghi nhận người tiêu dùng tìm kiếm các lựa chọn sản phẩm rẻ hơn hoặc giảm chi tiêu cho những khoản không thiết yếu để tiết kiệm tiền.

Theo tạp chí Forbes, một phân tích của FIFA dự báo World Cup sẽ đưa 30,5 tỷ USD vào nền kinh tế Mỹ, nhưng phép tính này dựa trên giả định về một làn sóng lớn người hâm mộ quốc tế đến Mỹ, những người có mức chi tiêu bình quân cao hơn nhiều so với các cổ động viên sinh sống tại Mỹ.

Dữ liệu của Cơ quan Du lịch và Lữ hành Quốc gia Mỹ (NTTO) thuộc Bộ Thương mại Mỹ cho thấy trong thời gian diễn ra vòng bảng World Cup (từ ngày 11-27/6), tổng lượng khách quốc tế đến Mỹ trong tháng Sáu về cơ bản không thay đổi (+0,2%) so với cùng kỳ năm trước.

Theo CoStar, công ty chuyên cung cấp dữ liệu chuẩn ngành và phân tích thị trường, các khách sạn tại những thành phố đăng cai World Cup đã tăng giá phòng nhưng không ghi nhận sự gia tăng về công suất phòng hoặc nhu cầu đặt phòng.

Theo một phân tích của Bloomberg Intelligence, FIFA dự kiến sẽ thu về 9 tỷ USD doanh thu từ giải đấu. Trong khi đó, Andrew Zimbalist, giáo sư danh dự ngành kinh tế tại Smith College, nói với Forbes rằng “chưa bao giờ hợp lý khi cho rằng sẽ có khoản lợi ích 30,5 tỷ USD đối với nền kinh tế Mỹ"./.

World Cup 2026: Sức nóng lan lên bầu trời Nam Mỹ Sự bùng nổ lưu lượng hành khách được dự báo sẽ tiếp tục trong các tuần tới, đặc biệt nếu các đội tuyển Nam Mỹ như Argentina, Brazil, Uruguay hay Colombia tiến sâu vào vòng loại trực tiếp.