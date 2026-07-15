VN-Index mất mốc 1.800 điểm, khối ngoại bán ròng gần 1.000 tỷ đồng

Thị trường chứng khoán phiên 15/7 diễn biến tiêu cực khi lực bán áp đảo trên diện rộng, kéo các chỉ số đồng loạt giảm mạnh. VN-Index mất mốc 1.800 điểm, trong khi khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 980 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 24,51 điểm, tương đương 1,36% xuống 1.782,12 điểm. VN30-Index giảm 30,01 điểm còn 1.916,05 điểm. HNX-Index mất 2,11% xuống 291,07 điểm, trong khi UPCoM-Index là điểm sáng hiếm hoi khi tăng 0,36% lên 126,48 điểm.

Thanh khoản trên sàn HOSE đạt hơn 15.469 tỷ đồng với hơn 607,3 triệu cổ phiếu được giao dịch; trong đó, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 508,4 triệu cổ phiếu, còn giao dịch thỏa thuận gần 99 triệu cổ phiếu. Thị trường nghiêng hẳn về bên giảm giá với 240 mã giảm, chỉ có 70 mã tăng và 47 mã đứng giá.

Áp lực bán tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khiến VN-Index đánh mất mốc tâm lý 1.800 điểm. VHM là cổ phiếu tác động tiêu cực nhất khi lấy đi hơn 4 điểm của chỉ số, tiếp theo là VIC làm mất hơn 3 điểm. FPT cũng gây áp lực lớn khi khiến VN-Index giảm hơn 1 điểm. Bên cạnh đó, VPB, BID, TCB, MBB, CTG, HDB, SSI và MCH đồng loạt suy yếu.

Ở chiều ngược lại, lực đỡ từ ACB, MSB, VNM, BVH, VBB và TMS không đủ để cân bằng áp lực bán lan rộng trên thị trường.

Sắc đỏ bao phủ hầu hết các nhóm ngành. Công nghệ thông tin giảm mạnh nhất khi chỉ số ngành mất 3,82%. FPT giảm 4,98%, trong khi CMG, ELC và GEE cũng đồng loạt điều chỉnh.

Nhóm năng lượng giảm 2,68% sau khi nhiều cổ phiếu dầu khí đồng loạt đi xuống như BSR giảm 3,31%, OIL giảm 3,38%, PVS giảm 2,06%, PLX giảm 2,04% và PVD giảm 1,26%.

Nhóm tài chính giảm 1,12%; trong đó, nhiều cổ phiếu chứng khoán chịu áp lực bán mạnh. VIX giảm 5,1% với thanh khoản hơn 50,7 triệu cổ phiếu, SSI giảm 3,33%, SHS giảm 4,55%, VCI giảm hơn 4%.

Ở nhóm ngân hàng, VPB giảm 2,64%, MBB giảm 2,44%, cùng với BID, CTG, HDB và TCB đồng loạt đi xuống, trong khi ACB và MSB vẫn giữ được sắc xanh.

Nhóm bất động sản cũng diễn biến kém tích cực khi chỉ số ngành giảm 1,65%. Nhiều cổ phiếu như VHM, VRE, VIC, NVL, DIG và CEO đồng loạt giảm, trong đó VHM mất 3,41% và VIC giảm 0,91%. Đáng chú ý, cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm gần 7% sau các thông tin liên quan đến vụ án buôn lậu kim cương.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng khoảng 980 tỷ đồng trên toàn thị trường. Riêng trên HOSE, khối ngoại bán ròng 969 tỷ đồng, tập trung tại FPT (346 tỷ đồng), PNJ (108 tỷ đồng), SSI (72 tỷ đồng), cùng VIC, TCB, VHM và VRE. Trên HNX và UPCoM, khối ngoại lần lượt bán ròng khoảng 4 tỷ đồng và 7 tỷ đồng.

Diễn biến phiên 15/7 cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chi phối thị trường khi áp lực chốt lời gia tăng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi dòng tiền chưa có dấu hiệu quay trở lại rõ rệt.

Thanh khoản duy trì ở mức thấp cùng việc VN-Index đánh mất ngưỡng 1.800 điểm cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn đang chịu nhiều sức ép./.

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