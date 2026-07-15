Việt Nam-Campuchia mở rộng hợp tác thương mại điện tử xuyên biên giới

Ngày 15/7, tại thủ đô Phnom Penh, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương Việt Nam) và Thương vụ Việt Nam tại Campuchia phối hợp với Phòng Thương mại Campuchia (CCC) tổ chức hội thảo với chủ đề “Thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới giữa Việt Nam và Campuchia, kết nối thị trường và mở rộng tiềm năng xuất khẩu” nhằm giúp các sản phẩm trong nước được quảng bá thương hiệu và tiếp cận nhiều hơn tới thị trường quốc gia láng giềng.

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, tham dự hội thảo có ông Nguyễn Anh Vũ - Trưởng đoàn công tác Bộ Công Thương Việt Nam, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Campuchia Đỗ Việt Phương, ông Oknha Leng Rithy Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia (VCBA), ông Tan Monivann - Phó Chủ tịch CCC, cùng các đại biểu, quan chức và gần 100 đại biểu đại diện cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Anh Vũ - Trưởng đoàn công tác Bộ Công Thương, cho biết Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đã đạt trên 11,3 tỷ USD và lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất mục tiêu sớm nâng con số này lên mốc 20 tỷ USD. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, thương mại điện tử xuyên biên giới chính là một trong những động lực và dư địa tăng trưởng quan trọng nhất.

Theo ông Nguyễn Anh Vũ, Việt Nam hiện là một trong những thị trường thương mại điện tử phát triển nhanh nhất Đông Nam Á khi năm 2025, quy mô bán lẻ trực tuyến đạt khoảng 31 tỷ USD, tăng trên 25% so với năm trước đó, với khoảng 60% dân số tham gia mua sắm trực tuyến. Trong khi đó, Campuchia cũng đang chứng kiến kinh tế số và thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ với dân số trẻ, tỷ lệ sử dụng Internet và thanh toán số ngày càng cao. Sự cộng hưởng giữa hai thị trường năng động, liền kề về địa lý, thuận lợi về logistics chính là điều kiện lý tưởng để doanh nghiệp hai nước đưa hàng hóa tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng thông qua các nền tảng thương mại điện tử.

Với chủ đề "Kết nối thị trường và mở rộng tiềm năng xuất khẩu," đại diện Bộ Công Thương nhấn mạnh hội thảo lần này được tổ chức nhằm tạo diễn đàn để các cơ quan quản lý, hiệp hội, doanh nghiệp và nền tảng thương mại điện tử hai nước trao đổi kinh nghiệm, kết nối giao thương và tìm kiếm các giải pháp đưa hàng hóa hai nước vươn xa qua kênh thương mại điện tử xuyên biên giới một cách hiệu quả, bền vững và cùng có lợi.

Ông Nguyễn Anh Vũ bày tỏ tin tưởng hợp tác thương mại điện tử xuyên biên giới Việt Nam-Campuchia sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, trở thành kênh tăng trưởng mới đóng góp thiết thực vào mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD và thúc đẩy kinh tế số của cả hai quốc gia.

Ông Nguyễn Anh Vũ, Trưởng đoàn công tác Bộ Công thương Việt Nam, phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Tại hội thảo, Phó Chủ tịch CCC Tan Monivann cho biết hiện nay, mọi hoạt động kinh tế, thương mại đều liên quan mật thiết đến điện tử, bao gồm thương mại điện tử và nền kinh tế số. Đối với Campuchia, thương mại điện tử vẫn còn là một lĩnh vực mới mẻ, trong khi thương mại điện tử tại Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh, song còn nhiều tiềm năng để phát triển vượt trội hơn nữa. Trong bối cảnh đó, hội thảo lần này là cầu nối vô cùng quan trọng để hai nước cùng nhau thảo luận, thúc đẩy lĩnh vực này đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế khu vực.

Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, tác động mạnh mẽ đến thương mại toàn cầu, cùng những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai một lĩnh vực mới như thương mại điện tử, song với lợi thế trong hợp tác thương mại song phương và các nỗ lực trong chuyển đổi số của Chính phủ Campuchia, ông Tan Monivann kỳ vọng hội thảo sẽ tạo nền tảng, diễn đàn để các bên thảo luận sâu hơn về chính sách, cơ chế tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hai nước.

Phó Chủ tịch CCC cũng nhấn mạnh Campuchia mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Việt Nam trong việc tinh gọn bộ máy hành chính và đơn giản hóa các thủ tục đầu tư, thương mại.

Phó Chủ tịch CCC khẳng định hiện có rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam đầu tư hiệu quả tại Campuchia. Phía Campuchia tiếp tục khuyến khích và tạo điều kiện tốt nhất cho các dự án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, chế biến thực phẩm và công nghệ tại Campuchia.

Về phần mình, Chủ tịch VCBA Leng Rithy cho biết trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, thương mại điện tử xuyên biên giới đang trở thành một động lực mới giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường nhanh hơn, giảm chi phí giao dịch và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư và kinh doanh tại Campuchia, thương mại điện tử không chỉ là một kênh bán hàng mới mà còn là nền tảng quan trọng để kết nối chuỗi cung ứng, quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường và tiếp cận người tiêu dùng trong khu vực, cũng như trên thế giới.

Chủ tịch VCBA đánh giá cao hội thảo này, coi đây là diễn đàn thiết thực để các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các nền tảng công nghệ cùng trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin và tìm kiếm các cơ hội hợp tác mới, để thương mại điện tử thực sự trở thành động lực mới thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Campuchia.

Với vai trò là cầu nối của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia, người đứng đầu VCBA cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp hội viên, phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam, Thương vụ Việt Nam tại Campuchia, Bộ Công Thương Việt Nam, CCC và các cơ quan liên quan để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh; đồng thời tạo cơ hội để các doanh nghiệp hai nước tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác lâu dài và cùng nhau xây dựng hệ sinh thái thương mại điện tử Việt Nam-Campuchia hiện đại, minh bạch và bền vững.

Các đại biểu tìm hiểu sản phẩm của các doanh nghiệp Campuchia trưng bày tại hội thảo. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu tham dự nắm bắt thêm nhiều thông tin bổ ích thông qua nhiều tham luận xoay quanh các chủ đề như định hướng thúc đẩy xuất khẩu thông qua thương mại điện tử xuyên biên giới giữa Việt Nam và Campuchia, xu hướng thị trường và hành vi người tiêu dùng trực tuyến, cũng như hạ tầng thương mại điện tử và tiềm năng thúc đẩy thương mại điện tử giữa hai nước. Hội thảo lần này cũng là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia kết nối, tìm kiếm tiềm năng mở rộng hợp tác.

Tại sự kiện, Ban tổ chức còn bố trí khu vực gian hàng để doanh nghiệp hai nước trưng bày, quảng bá những sản phẩm thế mạnh của mình, mở rộng và tiếp cận nhiều hơn tới các thị trường bên ngoài./.

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