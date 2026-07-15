Liên minh châu Âu đề nghị Mỹ miễn thuế thêm nhiều mặt hàng

Ngày 15/7, người phát ngôn của Liên minh châu Âu (EU) về lĩnh vực thương mại, ông Olof Gill cho biết EU đã đề nghị Mỹ miễn thuế thêm một số mặt hàng của liên minh này, trong đó có phômai và rượu vang.

Năm ngoái, EU và Mỹ đã đạt được một thỏa thuận về thuế quan, trong đó áp mức thuế 15% đối với hầu hết các mặt hàng xuất khẩu của EU sang Mỹ, và mức thuế 0% đối với hàng hóa công nghiệp của Mỹ xuất khẩu sang liên minh 27 quốc gia này.

EU đã thực thi thỏa thuận này vào tháng 7 sau nhiều tháng trì hoãn do liên quan đến những tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề Greenland và phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ. Hiện EU muốn có thêm nhiều mặt hàng được miễn mức thuế 15% nói trên.

Theo ông Gill, EU đã gửi cho Mỹ danh sách các mặt hàng mà liên minh này tin rằng có thể được giảm thuế và hai bên đang thảo luận về danh sách đó.

Trong danh sách này có rượu vang, rượu mạnh, bia và các loại phô mai như Roquefort và Pecorino, dầu ôliu, quả ôliu, cùng các thiết bị và dụng cụ y tế. Số lượng hàng hóa trong danh sách này ước tính trị giá khoảng 115 tỷ euro (131 tỷ USD).

Ông Gill nhấn mạnh EU thực sự muốn xem xét càng nhiều mặt hàng càng tốt để có thể giảm bớt hoặc xóa bỏ thuế quan vì lợi ích của cả hai bên, vì lợi ích của các nhà xuất khẩu và của cả người tiêu dùng.

Năm ngoái, EU đã xuất khẩu lượng hàng hóa trị giá 554 tỷ euro sang Mỹ./.

EU xúc tiến triển khai thực thi thỏa thuận thương mại với Mỹ Thỏa thuận thương mại giữa EU và Mỹ được ký kết vào tháng 7/2025. Mỹ áp mức thuế 15% đối với phần lớn hàng hóa xuất khẩu của EU, trong khi EU xóa bỏ thuế quan đối với hàng hóa công nghiệp của Mỹ.