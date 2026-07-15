Tháo điểm nghẽn, Đà Nẵng mở đường cho các dự án tiếp tục triển khai

Thành phố Đà Nẵng là địa phương có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển và hiện đang tập trung huy động các nguồn lực đầu tư để xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số.

Tuy nhiên, trước đây thành phố có nhiều dự án gặp khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài, làm chậm tiến độ đưa nguồn lực đất đai và đầu tư vào khai thác, sử dụng.

Trong năm 2026, thành phố đã đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra để xử lý, tháo gỡ các dự án khó khăn, vướng mắc, góp phần khơi thông nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Ngày 13/7 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa bổ sung (đợt 3) thêm 3 dự án vào danh mục được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù tại các Nghị quyết số 170/2024/QH15 và Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội về các cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc với các dự án, đất đai trên phạm vi thành phố.

Các dự án được tháo gỡ trong đợt này gồm: Dự án vệt sử dụng đất 50m đường Nguyễn Tất Thành nối dài tại phường Hải Vân, phường Liên Chiểu (hơn 442 tỷ đồng, chủ đầu tư là Công ty cổ phần Trung Nam); Dự án bệnh viện quốc tế chất lượng cao (HDI) tại phường Ngũ Hành Sơn (tổng vốn đầu tư trên 4.974 tỷ đồng, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Đà Nẵng); Dự án nâng cấp mở rộng cảng Tiên Sa giai đoạn 2 tại phường Sơn Trà (tổng mức đầu tư hơn 1.069 tỷ đồng, chủ đầu tư là Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng).

Khu vực cảng Liên Chiểu đang được gấp rút xây dựng. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo đại diện Công ty cổ phần Trung Nam, sau khi Dự án vệt sử dụng đất 50m đường Nguyễn Tất Thành nối dài được thành phố tháo gỡ, doanh nghiệp sẽ sớm triển khai đồng bộ các công trình trên đất, liên kết chặt chẽ với dự án khu đô thị Golden Hills City vừa được tháo gỡ trước đó.

Mục tiêu nhằm tạo nên một đại đô thị vệ tinh hiện đại, bổ trợ cho các công trình trọng điểm tại khu vực như Khu thương mại tự do, Cảng Liên Chiểu, Khu Công nghệ thông tin tập trung, Khu Công nghệ cao… góp phần tạo nên cực phát triển mới tại đây, cùng thành phố thu hút dòng vốn đến với địa phương.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã công bố 351 dự án (đợt 1 và đợt 2) vào danh mục được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các Nghị quyết của Quốc hội.

Trong số đó, có 8 dự án vừa được Thanh tra thành phố Đà Nẵng tổ chức thanh tra, chỉ rõ những vướng mắc, sai phạm và kết luận là có cơ sở áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ.

Theo ông Tô Văn Hùng, Thành ủy viên, Chánh Thanh tra thành phố Đà Nẵng, thời gian qua Thanh tra thành phố đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng thành lập 4 Đoàn thanh tra để tiến hành thanh tra 8 dự án tồn đọng kéo dài.

Qua đó, tập trung làm rõ việc chấp hành chính sách, pháp luật, xác định tồn tại, vi phạm, nguyên nhân và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời, kiến nghị giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người dân.

Qua thanh tra cho thấy khó khăn, vướng mắc của các dự án tập trung ở 4 nhóm vấn đề: chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư; quy hoạch xây dựng; đất đai và giải phóng mặt bằng; xác định và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Dịch vụ vận chuyển, bốc xếp hàng hóa qua cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ông Tô Văn Hùng cho rằng thực tiễn thanh tra cho thấy không ít trường hợp, mặc dù có những tồn tại, sai phạm nhưng dự án đã được đầu tư với quy mô lớn, hạ tầng cơ bản hoàn thành, đã phát sinh quyền và lợi ích của người dân, nhà đầu tư và các chủ thể thứ ba. Do đó, trong quá trình thanh tra cần đánh giá toàn diện bối cảnh lịch sử, nguyên nhân phát sinh, phân biệt rõ sai phạm với những tồn tại do cơ chế, chính sách hoặc yếu tố lịch sử để lại.

Các kiến nghị thanh tra phải vừa bảo đảm xử lý đúng pháp luật, vừa có tính khả thi để dự án tiếp tục triển khai, hạn chế lãng phí nguồn lực xã hội. Ngoài ra, sau khi ban hành kết luận thanh tra, cần tổ chức thực hiện các kiến nghị thanh tra nghiêm túc, đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và khơi thông nguồn lực.

Chánh Thanh tra thành phố Đà Nẵng Tô Văn Hùng nhận định một cuộc thanh tra thành công không chỉ đo bằng số lượng sai phạm phát hiện, hay số tiền kiến nghị xử lý, mà quan trọng hơn là khả năng làm rõ bản chất vụ việc, tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách và khơi thông các nguồn lực phục vụ phát triển. Đó cũng là giá trị cốt lõi mà Thanh tra thành phố Đà Nẵng đang hướng tới trong giai đoạn hiện nay./.

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