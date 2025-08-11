Lâm Đồng thu hồi hai dự án ven biển chậm triển khai

Ngày 11/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết qua rà soát một số dự án ven biển, Sở đã gửi thông báo kết luận đến 2 dự án chậm triển khai và sẽ tiến hành thu hồi theo quy định.

Sở cũng sẽ tiếp tục rà soát các dự án ven biển và sẽ hướng xử lý cụ thể từng dự án chậm triển khai.

Qua rà soát, có hai dự án qua thời gian dài nhưng không triển khai gồm: Khu du lịch Spa Nirvana do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kinh doanh du lịch và đầu tư Hồng Bàng Phương Đông làm chủ đầu tư và dự án Khu du lịch The Pavillons của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư-Xây dựng Khôi Nguyên. Cả hai dự án đều tại xã Tân Thành (Lâm Đồng).

Theo thông báo kết luận kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh, dự án khu du lịch Spa Nirvana có diện tích 107.702m2 được cấp phép từ năm 2017 và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận (cũ) cho gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng để triển khai đầu tư dự án, đưa đất vào sử dụng vào năm 2020.

Bên trong một dự án dọc theo tuyến đường ĐT719 ven biển được rào chắn bên ngoài có vài công trình bị bỏ hoang nhiều năm. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Tại thời điểm kiểm tra ngày 10/6 là đã hết thời hạn gia hạn tiến độ sử dụng đất mà hiện trạng dự án cơ bản không thay đổi so với thời điểm kiểm tra vào tháng 8/2023. Theo đó, hiện trạng dự án đã rào tôn dọc theo tuyến đường ĐT.719, có 1 chiếc xe múc và 1 chiếc xe chở cát, không có vật tư thiết bị nhân công; dự án chưa triển khai xây dựng công trình, đã san ủi mặt bằng, trên đất có một số cây keo lá tràm, phi lao gần biển và cây lùm bụi...

Còn Dự án Khu du lịch The Pavillons của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư-Xây dựng Khôi Nguyên được cấp phép xây dựng năm 2008 và điều chỉnh năm 2011 (có hiệu lực trong thời gian 1 năm).

Năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận (cũ) ban hành Quyết định gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng.

Trong thời gian gia hạn tiến độ sử dụng đất dự án bị ảnh hưởng đối với trường hợp bất khả kháng do dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng trực tiếp đến việc sử dụng đất; do đó, tháng 11/2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh tỉnh Bình Thuận (cũ) cho gia hạn gia hạn tiến độ sử dụng đất 12 tháng đối với dự án Khu du lịch The Pavillons để triển khai đầu tư dự án, đưa đất vào sử dụng theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra ngày 24/4/2025 là đã hết thời hạn gia hạn tiến độ sử dụng đất mà hiện trạng dự án không thay đổi so với thời điểm kiểm tra ngày 13/10/2023. Theo đó, dự án có xây dựng một số công trình phần thô phía đồi và phía biển. Thời gian xây dựng đã lâu, các hạng mục xây dựng chỉ mới xong phần thô bỏ hoang không sử dụng, không duy tu bảo dưỡng. Ngoài các công trình nêu trên, dự án không hoạt động kinh doanh theo tiến độ trong chủ trương đầu tư.

Hơn 30km ven biển tuyệt đẹp dọc theo tuyến đường ĐT719, từ phường Tiến Thành đến xã Tân Thành, có nhiều dự án không triển khai xây dựng. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Theo thông báo kết luận kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Môi trường, cả hai dự án đều đã hết thời hạn gia hạn tiến độ sử dụng đất; nhưng cả 2 đơn vị vẫn chưa triển khai đầu tư xây dựng dự án để đưa vào hoạt động là vi phạm pháp luật về đất đai. Việc vi phạm này thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký thông báo, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ lập thủ tục thu hồi đất đã cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kinh doanh Du lịch và Đầu tư Hồng Bàng Phương Đông thuê đất để thực hiện dự án Khu du lịch Spa Nirvana; thu hồi đất đã cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư-Xây dựng Khôi Nguyên thuê đất để thực hiện dự án Khu du lịch The Pavillons, theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 và Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ.

Theo thống kê đến tháng 6/2025, trên địa bàn ven biển tỉnh lâm Đồng có 1.630 dự án đầu tư còn hiệu lực hoạt động với tổng vốn đầu tư khoảng 1,7 triệu tỷ đồng, trong đó, 1.281 dự án đầu tư đã khai thác, chiếm tỷ lệ 78,28%; có 54 dự án đầu tư đang triển khai xây dựng, chiếm tỷ lệ 8,59%; có 295 dự án đầu tư chưa triển khai, chậm triển khai, chiếm tỷ lệ 13,13%.

Trong số 295 dự án đầu tư chưa triển khai có 49 dự án đầu tư mới, do đó còn 246 dự án đầu chưa triển khai, chậm triển khai cần phải được rà soát, theo dõi và đề xuất biện pháp xử lý, cụ thể: 35 dự án đầu tư đã được chấp thuận đầu tư từ 5 năm trở xuống nhưng chưa triển khai, chậm triển khai (13 dự án đầu tư có tác động thực địa, 22 dự án đầu tư chưa tác động thực địa); 219 dự án đầu tư đã được chấp thuận đầu tư trên 5 năm nhưng chưa triển khai, chậm triển khai (97 dự án đầu tư có tác động thực địa, 122 dự án đầu tư chưa tác động thực địa).

Bên cạnh việc tạo cơ chế thông thoáng thu hút các nhà đầu tư, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát một cách có hệ thống đối với các dự án đầu tư chưa triển khai hoặc triển khai chậm.

Đối với những dự án đầu tư không còn khả năng thực hiện, kéo dài tiến độ mà không có lý do chính đáng, sử dụng đất không hiệu quả hoặc để hoang hóa trong thời gian dài thì Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị phải kiên quyết thu hồi đất, chấm dứt hoạt động theo đúng quy định của pháp luật, tránh gây lãng phí tài nguyên và góp phần tạo quỹ đất cho các nhà đầu tư có năng lực triển khai./.

