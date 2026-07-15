Chỉ số niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp châu Âu vào Việt Nam tăng mạnh

Ngày 15/7, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) công bố Chỉ số niềm tin kinh doanh (BCI) tăng mạnh lên 79,7 điểm trong quý 2/2026.

Kết quả khảo sát quý này cho thấy niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đã phục hồi mạnh mẽ, đồng thời khẳng định sức hấp dẫn và khả năng chống chịu của Việt Nam trong bối cảnh đấu trường kinh doanh quốc tế còn nhiều chông gai.

Kinh doanh khởi sắc

Cụ thể so với 72,7 điểm của quý 1/2026, BCI quý 2/2026 đã tăng 7 điểm và phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của niềm tin đầu tư. Các doanh nghiệp châu Âu tiếp tục xem Việt Nam là một trong những điểm đến tăng trưởng hấp dẫn nhất Đông Nam Á và củng cố niềm tin vào triển vọng phát triển dài hạn của thị trường.

Kết quả khảo sát BCI cũng cho thấy có 63% doanh nghiệp châu Âu ghi nhận điều kiện kinh doanh tích cực trong quý 2/2026, trong khi 69% kỳ vọng tình hình sẽ tiếp tục cải thiện trong quý tới.

So với kết quả khảo sát cách đây ba tháng, tỷ lệ này đã tăng 11 điểm phần trăm, phản ánh đà tăng trưởng rõ nét về hiệu quả kinh doanh, lượng đơn hàng mới và sức mua duy trì ổn định.

Chế biến sản phẩm cá đục xuất sang thị trường Nhật Bản tại Công ty TNHH Tứ Hải, phường Phước Thắng. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert nhận định: "Kết quả BCI quý 2/2026 ghi nhận khả năng phục hồi đáng kinh ngạc và sự bền bỉ gần như ngoan cường của cả nền kinh tế Việt Nam lẫn cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đang hoạt động tại đây. Chúng ta bước vào năm với nhiều ẩn số địa chính trị, nhưng bất chấp những bất ổn bao trùm nền kinh tế toàn cầu, doanh nghiệp thành viên EuroCham vẫn đạt kết quả vượt kỳ vọng của chính mình tại Việt Nam."

Còn ông Xavier Depouilly, Tổng giám đốc Công ty Nghiên cứu và Tư vấn DXL phân tích, niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp châu Âu đã phục hồi trên tất cả ngành nghề cho thấy sự chững lại trong quý 1/2026 diễn ra trên diện rộng nhưng chỉ mang tính tạm thời.

Mặc dù tốc độ phục hồi của doanh nghiệp châu Âu có khác nhau giữa các ngành, nhưng xu hướng chung đều rất tích cực.

Điển hình, ngành nông nghiệp và thực phẩm đạt mức tăng khiêm tốn chỉ 5,5 điểm, nhưng ngành Du lịch và Khách sạn tăng mạnh 8,7 điểm, với 90,4 điểm cao hơn đáng kể so với mức BCI trung bình.

Doanh nghiệp châu Âu trên tất lĩnh vực đều đạt kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng, nhờ sức mua trong nước và quốc tế duy trì tích cực, đầu tư công và tư tiếp tục mở rộng, cùng khả năng thích ứng đáng nể trước môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp.

Ông Xavier Depouilly thông tin thêm, việc bổ sung phân tích theo ngành và quy mô doanh nghiệp, BCI mang lại góc nhìn chi tiết hơn về niềm tin kinh doanh, giúp cả nhà đầu tư lẫn nhà hoạch định chính sách xác định rõ những lĩnh vực đang tạo đà tăng trưởng.

Song song đó, các bên cũng nhận diện những thách thức còn tồn tại và ưu tiên cần tập trung trong hoạt động của mình.

Chế biến nông sản xuất khẩu. (Ảnh: TTXVN)

Kết quả BCI quý 2/2026, còn phản ánh rõ nét bức tranh kinh tế vĩ mô khi Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những nền kinh tế tăng trưởng năng động nhất châu Á, với 6 tháng đầu năm 2026 đạt GDP đã tăng 8,18%.

Khi kết hợp tốc độ tăng trưởng ấn tượng này, cùng với việc Việt Nam vươn lên vị trí thứ 27 trong Bảng xếp hạng Năng lực cạnh tranh thế giới của IMD và chuẩn bị được FTSE Russell nâng hạng lên Thị trường Mới nổi Hạng hai vào tháng 9/2026 sắp tới, giúp bức tranh toàn cảnh đã trở nên rất rõ ràng.

Từ niềm tin đến năng lực cạnh tranh

Cùng với kết quả BCI quý 2/2026 tích cực, điều thực sự tạo nên khác biệt của Việt Nam trong một khu vực cạnh tranh gay gắt không chỉ là khát vọng tăng trưởng, mà còn là Chính phủ cụ thể hóa mục tiêu đó thành hàng loạt Nghị quyết và kiên trì triển khai cải cách mang tính cấu trúc.

Những điều này, thúc đẩy sự thay đổi đáng kể trong cách doanh nghiệp châu Âu định vị Việt Nam trong chiến lược khu vực và toàn cầu.

Thực tế từ đầu năm 2026, Chính phủ Việt Nam đã liên tục đẩy mạnh cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy hành chính và hoàn thiện chính sách thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao.

Nổi bật trong đó là việc ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, với định hướng chuyển trọng tâm thu hút đầu tư nước ngoài từ lợi thế chi phí lao động và quy mô sang đa dạng dự án công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Sản phẩm trái cây tươi của Việt Nam được giới thiệu tới khách hàng Đức. (Ảnh: Thu Hằng/TTXVN)

Việt Nam không còn chỉ được nhìn nhận là một trung tâm lắp ráp sản xuất mà ngày càng khẳng định vai trò là nền tảng cho chuỗi cung ứng, cung cấp dịch vụ và mở rộng hoạt động trên phạm vi Đông Nam Á.

Hơn một nửa số doanh nghiệp châu Âu được khảo sát cho rằng, Việt Nam là thị trường chiến lược và cứ điểm hoạt động cốt lõi, trong khi có 18% doanh nghiệp xem là động lực tăng trưởng quan trọng của doanh nghiệp.

Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số, cộng đồng doanh nghiệp châu Âu nhận thấy cơ hội lớn để chuyển hóa niềm tin tích cực hiện nay thành dòng vốn đầu tư chất lượng cao và bền vững thông qua tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao tính minh bạch của hệ thống pháp luật, bảo đảm việc thực thi chính sách nhất quán ở mọi cấp.

Những bước tiến trong các lĩnh vực này sẽ giúp doanh nghiệp tập trung nhiều nguồn lực hơn cho đổi mới sáng tạo, mở rộng sản xuất và phát triển nguồn nhân lực, qua đó tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong thu hút đầu tư quốc tế.

Nhìn tổng thể, cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đánh giá nền tảng kinh tế của Việt Nam vẫn rất hấp dẫn nhưng cải cách hành chính hiện là cơ hội lớn nhất để tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Do đó, ngoài niềm tin kinh doanh đang phục hồi mạnh mẽ, kết quả khảo sát cũng chỉ ra rằng một thực tế rõ ràng là Việt Nam cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách và tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế và hành chính.

Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert chia sẻ, khi doanh nghiệp châu Âu ngày càng phát triển với quy mô và mức độ phức tạp cao hơn, họ cũng cần một môi trường pháp lý tương xứng. Các quy định rõ ràng, thủ tục hành chính hiệu quả và việc thực thi nhất quán là những yếu tố giúp nhà đầu tư yên tâm cam kết vốn trong dài hạn.

Các cảng tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn tấp nập các tàu làm hàng. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Thống kê từ BCI quý 2/2026, Việt Nam ban hành hơn 80 luật và văn bản sửa đổi chỉ trong nửa đầu năm 2026 đánh dấu một giai đoạn cải cách đầy tham vọng.

Về phía EuroCham, sẽ tiếp tục đóng vai trò là cầu nối tin cậy giữa cộng đồng doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách, góp phần chuyển hóa những cải cách đó thành niềm tin để doanh nghiệp tiếp tục gắn bó, cũng như đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Ngoài ra, EuroCham tiếp tục phát huy vai trò là đối tác tích cực trong quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách. Thông qua cơ chế đối thoại mang tính xây dựng này, EuroCham sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình trở thành điểm đến hàng đầu châu Á cho các dòng vốn đầu tư chất lượng cao, bền vững và hướng tới tương lai.

Được thực hiện với sự phối hợp của Công ty Nghiên cứu và Tư vấn DXL, BCI quý 2/2026 mang đến một trong những đánh giá toàn diện nhất từ trước đến nay của EuroCham về cách cộng đồng doanh nghiệp châu Âu ứng phó với môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp ở cả trong nước và quốc tế.

Trong suốt 15 năm qua, BCI đã phát triển từ một khảo sát đo lường tâm lý doanh nghiệp châu Âu hàng quý trở thành một chỉ báo kinh tế được các cơ quan quản lý tin cậy và sử dụng làm cơ sở tham chiếu thực tiễn thị trường, qua đó liên tục cải thiện môi trường đầu tư./.

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