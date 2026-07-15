Nghị quyết số 10-NQ/TW: Định vị chiến lược thu hút FDI theo hướng chất lượng cao

Với hơn 146,8 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lũy kế từ trước đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định vị thế thu hút đầu tư hàng đầu cả nước.

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, Thành phố đang tiên phong bước vào một cuộc chuyển dịch mang tính lịch sử: Không thu hút FDI bằng mọi giá mà định vị lại mối quan hệ đối tác, sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất, cầu thị nhưng kiên quyết sàng lọc dòng vốn kém chất lượng, hướng tới phát triển thực chất, xanh, số và bền vững.

Cơ chế “Win-Win”

Tính đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh có 21.351 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn lũy kế lên tới 146,8 tỷ USD. Trong 6 tháng đầu năm, FDI đăng ký vào Thành phố đạt gần 7,5 tỷ USD, đạt hơn 68% kế hoạch năm.

Cơ cấu theo ngành nghề, dòng vốn tập trung vào 5 nhóm mũi nhọn: hoạt động kinh doanh bất động sản dẫn đầu với hơn 3 tỷ USD; bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ôtô, môtô, xe máy đạt gần 2 tỷ USD; thông tin và truyền thông đạt gần 733 triệu USD; công nghiệp chế biến, chế tạo hơn 602 triệu USD; và hoạt động chuyên môn, khoa học-công nghệ gần 534 triệu USD.

Kết quả ấn tượng này minh chứng cho sức hút mạnh mẽ từ nội lực của "đầu tàu" kinh tế cả nước. Tuy nhiên, quán triệt tư duy chiến lược của Nghị quyết số 10-NQ/TW, lãnh đạo Thành phố xác định thước đo chủ yếu hằng năm không còn nằm ở những con số đăng ký trên giấy tờ, mà phải từ chiều sâu công nghệ, năng lực đổi mới sáng tạo, sự liên kết chặt chẽ với khối doanh nghiệp trong nước cũng như mức độ đóng góp thực chất vào nền kinh tế.

Theo định hướng của Ủy ban Nhân dân Thành phố, quan hệ đối tác thế hệ mới giữa địa phương và các nhà đầu tư nước ngoài phải dựa trên nguyên tắc tương hỗ hai chiều.

Kỹ sư làm việc trong Tổ hợp hóa dầu Long Sơn. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Thành phố chủ động kiến tạo hệ sinh thái, cung ứng hạ tầng kỹ thuật và nguồn nhân lực tối ưu nhất. Ngược lại, doanh nghiệp FDI cũng phải đầu tư thực chất, minh bạch, có trách nhiệm xã hội và không tồn tại như những "ốc đảo" tách biệt với cộng đồng kinh tế nội địa.

Đối với những dự án công nghệ lạc hậu, thâm dụng lao động giá rẻ, gây ô nhiễm môi trường hoặc không đáp ứng các tiêu chí bền vững (ESG) sẽ bị kiên quyết từ chối hoặc sàng lọc thay thế.

Nhằm đảm bảo khu vực kinh tế FDI gắn kết hữu cơ và nâng cao nội lực cho nền kinh tế nội địa, Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến vai trò, "trách nhiệm lan tỏa" của các nhà đầu tư ngoại. Đó là mức độ liên kết với doanh nghiệp trong nước, hình thành chuỗi cung ứng, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ nội địa hay việc chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo việc làm trong các lĩnh vực bán dẫn, AI, tài chính, quản trị xanh và đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao cho địa phương...

Đánh giá về Nghị quyết số 10-NQ/TW và nỗ lực của Thành phố Hồ Chí Minh trong triển khai, ông Kulachet Dharachandra, Tổng Giám đốc công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) cho rằng định hướng này là một tín hiệu rất tích cực đối với Việt Nam và LSP hoàn toàn ủng hộ.

Đơn vị đã đưa vào Việt Nam một trong những công nghệ hóa dầu tiên tiến, hiện đại nhất và đang tăng cường đầu tư vào con người để phát triển năng lực và nâng cao hiệu quả, an toàn trong vận hành nhà máy, kể cả các nhà cung cấp. LSP mong muốn cùng xây dựng một hệ sinh thái vững mạnh, đủ năng lực để trở thành nền tảng cho Việt Nam trong tương lai.

Cam kết cao nhất cho sự phát triển thực chất

Để tạo niềm tin chiến lược cho các tập đoàn đa quốc gia và các định chế tài chính lớn, nhà đầu tư ngoại chất lượng, Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương hiện thực hóa hành lang pháp lý vững chắc từ Nghị quyết số 10-NQ/TW bằng những chương trình hành động cụ thể.

Toàn bộ hệ thống chính trị Thành phố đang vận hành quyết liệt theo nguyên tắc "6 rõ": rõ việc, rõ cơ quan chủ trì, rõ phối hợp, rõ thời hạn, rõ sản phẩm và rõ trách nhiệm.

Song song với việc đẩy mạnh cải cách hành chính và lấy chuyển đổi số làm khâu đột phá nhằm loại bỏ các điểm nghẽn thủ tục về đất đai, quy hoạch, xây dựng, Thành phố đang đẩy mạnh phương thức "đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư."

Đường vào Tổ hợp hóa dầu Long Sơn được xây dựng hoàn chỉnh. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Nguồn lực xã hội được tập trung tối đa để hoàn thiện đồng bộ hạ tầng giao thông kết nối, logistics, công nghệ số, năng lượng và chuẩn bị sẵn quỹ đất sạch. Đây là nền tảng cốt lõi để Thành phố thu hút dòng vốn chất lượng cao vào các không gian phát triển mới mang tầm khu vực như Trung tâm tài chính quốc tế, Khu thương mại tự do, hệ sinh thái bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu lớn và y sinh.

Theo kịch bản phát triển kinh tế gắn với mục tiêu bứt phá tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt mức hai con số (từ 10% trở lên) giai đoạn 2026-2030, tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2026 của Thành phố phấn đấu đạt con số kỷ lục là 1.240.653 tỷ đồng; trong đó, chỉ tiêu đặt ra cho khu vực FDI là khoảng 263.597 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 21,2%.

Dù kết quả thu hút đầu tư nước ngoài 6 tháng đầu năm rất khả quan, Thành phố Hồ Chí Minh xác định áp lực hành động trong chặng nước rút 6 tháng cuối năm 2026 là cực kỳ lớn khi khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài dự kiến phải giải ngân thực hiện khoảng 193.395 tỷ đồng, tương đương chiếm tới hơn 73% kế hoạch cả năm.

Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh Hoàng Vũ Thảnh cho biết việc thu hút vốn đăng ký mới chỉ là điều kiện cần, còn tốc độ giải ngân, việc rút ngắn thời gian đưa dự án vào vận hành và gia tăng tổng cầu đầu tư thực tế mới là điều kiện quyết định tác động trực tiếp tới mục tiêu tăng trưởng. Thành phố mong muốn nhận được sự chia sẻ, đồng hành thực lòng từ phía cộng đồng doanh nghiệp FDI bằng những hành động giải ngân thực chất.

Việc triển khai toàn diện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị không còn là thực thi một văn bản chính sách, mà là cơ hội chiến lược để Thành phố Hồ Chí Minh tự làm mới mình và nâng tầm bản sắc kinh tế đối ngoại trên bản đồ đầu tư quốc tế.

Bằng sự sòng phẳng, tự tin dựa trên năng lực quản trị hiện đại, đổi mới sáng tạo và thể chế vượt trội, Thành phố tiếp tục khẳng định vai trò là "phòng thí nghiệm" chính sách lớn của cả nước - nơi dòng vốn ngoại hòa quyện thực chất để cùng kiến tạo một Việt Nam hội nhập, tự cường và thịnh vượng./.

Nghị quyết 10-NQ/TW: Kỳ vọng bứt phá dòng vốn FDI gắn với mô hình phát triển mới Nhiều chuyên gia và doanh nghiệp nhận định Nghị quyết 10-NQ/TW là "cú hích" chiến lược và kịp thời giúp Việt Nam đón đầu hiệu quả làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu.