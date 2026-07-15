APEC 2026: Trung Quốc tăng hợp tác về AI, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh chương trình nghị sự của Năm APEC 2026 trong nửa cuối năm, với trọng tâm là thúc đẩy hợp tác về kinh tế số, trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới sáng tạo và tăng cường đồng thuận giữa các nền kinh tế thành viên, tạo nền tảng cho Hội nghị các Nhà lãnh đạo Kinh tế APEC dự kiến diễn ra vào tháng 11.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 15/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết Tuần lễ số APEC khai mạc ngày 16/7 tại Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên), sẽ là một trong những hoạt động chuyên ngành quan trọng và có quy mô lớn nhất của Năm APEC 2026 do Trung Quốc đăng cai.

Theo ông Lâm Kiếm, trong bối cảnh AI và các công nghệ số đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và hình thành lực lượng sản xuất chất lượng mới, Tuần lễ số APEC sẽ tạo diễn đàn để các nền kinh tế thành viên trao đổi về phát triển AI theo hướng an toàn, bao trùm, tăng cường hợp tác chuyển đổi số, khai thác và sử dụng dữ liệu hiệu quả, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công nghệ trong các lĩnh vực như y tế, đô thị thông minh và công nghiệp sáng tạo.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, với vai trò chủ nhà APEC 2026, nước này dự kiến tổ chức hơn 10 hội nghị bộ trưởng và hoạt động cấp cao trong năm.

Đến nay, tiến trình Năm APEC 2026 đã đi được hơn một nửa chặng đường, với các cuộc họp bộ trưởng và quan chức cấp cao diễn ra theo đúng kế hoạch, tập trung vào chủ đề “Xây dựng Cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương, thúc đẩy thịnh vượng chung” cùng 3 ưu tiên là mở cửa, đổi mới và hợp tác, qua đó đạt được nhiều kết quả bước đầu.

Trung Quốc kỳ vọng các hoạt động trong nửa cuối năm sẽ tiếp tục tạo thêm đồng thuận, thúc đẩy hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực, đóng góp vào tăng trưởng và phát triển của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục phát huy vai trò chủ nhà, phối hợp chặt chẽ với các thành viên nhằm thúc đẩy các cơ chế hợp tác của APEC, hướng tới bảo đảm thành công của chuỗi hội nghị cấp cao và Hội nghị các Nhà lãnh đạo Kinh tế APEC vào tháng 11 tới./.

Hai chủ đề chính tại Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC 2026 Hội nghị Bộ trưởng Thương mại lần này đóng góp những kết quả quan trọng cho Hội nghị cấp cao APEC vào tháng 11/2026, cùng nhau thúc đẩy xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương với thịnh vượng chung.