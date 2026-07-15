Sáng kiến 1 tỷ euro giúp các nước đang phát triển tiếp cận nguồn vốn thương mại

Cơ quan Bảo lãnh Đầu tư Đa phương (MIGA) thuộc Ngân hàng Thế giới (WB) và Deutsche Bank, ngân hàng lớn nhất của Đức, đã thành lập quỹ bảo lãnh 1 tỷ euro nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại của các nền kinh tế đang phát triển và các thị trường cận biên, trong đó có nhiều quốc gia châu Phi.

Theo cơ chế này, MIGA sẽ bảo lãnh cho Deutsche Bank trong trường hợp gặp các rủi ro khi hỗ trợ các giao dịch thương mại của các nước đang phát triển. Ví dụ, khi một doanh nghiệp ở Nigeria muốn nhập khẩu máy móc từ Đức nhưng chưa có đủ tiền thì Deutsche Bank sẽ cho vay tiền hoặc phát hành thư tín dụng (L/C) để nhà xuất khẩu Đức yên tâm giao hàng. Và trong trường hợp phía Nigeria không thanh toán được, MIGA sẽ đứng ra bảo lãnh cho Deutsche Bank.

Mục tiêu của sáng kiến là duy trì và mở rộng nguồn vốn hỗ trợ thương mại tại những thị trường mà các ngân hàng thương mại toàn cầu đang thu hẹp mức độ chấp nhận rủi ro, trong khi nhu cầu vay vốn ngày càng gia lớn.

Một phần đáng kể trong quỹ sẽ được ưu tiên dành cho các quốc gia thu nhập thấp đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA), cũng như các quốc gia dễ bị tổn thương và chịu ảnh hưởng bởi xung đột. Với việc giảm thiểu rủi ro cho các giao dịch, quỹ sẽ góp phần duy trì dòng vốn đổ vào các lĩnh vực thiết yếu như nông nghiệp, y tế và cung cấp nước sạch, những lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống và phát triển kinh tế - xã hội tại các quốc gia dễ bị tổn thương.

Các quốc gia đang phát triển ở châu Phi được kỳ vọng sẽ hưởng lợi đáng kể từ sáng kiến này, trong bối cảnh nhiều nền kinh tế trên lục địa Đen đang phải đối mặt với chi phí vay vốn cao và khó tiếp cận nguồn tín dụng thương mại quốc tế.

Việc bảo lãnh cho các giao dịch có sự tham gia của các ngân hàng quốc doanh châu Phi sẽ giúp doanh nghiệp địa phương nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu, tiếp cận vật tư nông nghiệp và y tế vốn có nguy cơ bị hạn chế do mức phí bảo hiểm rủi ro tăng cao.

Deutsche Bank cho biết thỏa thuận với MIGA sẽ nâng cao năng lực hỗ trợ các dòng chảy thương mại tại những thị trường có mức độ rủi ro cao./.

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