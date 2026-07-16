Chính phủ Pháp cần 125 tỷ euro để ổn định nợ công

Một báo cáo do Chính phủ Pháp đặt hàng vừa cảnh báo nước này sẽ cần thực hiện các biện pháp tài khóa với quy mô tối thiểu 125 tỷ euro (khoảng 143 tỷ USD) từ nay đến năm 2032 để ổn định nợ công và tránh nguy cơ mất cân đối tài chính trong những năm tới.

Theo nhật báo kinh tế Les Echos ngày 15/7, báo cáo do 4 chuyên gia kinh tế hàng đầu của Pháp thực hiện theo đề nghị của Bộ Kinh tế và Tài chính cho thấy, nếu không có các biện pháp điều chỉnh mới, thâm hụt ngân sách sẽ bắt đầu tăng trở lại từ năm 2027 và tiếp tục nới rộng trong các năm sau.

Mức thâm hụt có thể lên tới 5,9% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ngay trong năm 2027 và tiến sát 7% GDP vào năm 2030, cao hơn đáng kể so với các mục tiêu mà Chính phủ Pháp đang theo đuổi.

Để ngăn chặn xu hướng này, các chuyên gia ước tính Pháp sẽ phải thực hiện nỗ lực tài khóa khoảng 20 tỷ euro mỗi năm trong giai đoạn 2027-2032.

Theo ông Xavier Jaravel, một trong 4 tác giả báo cáo, việc ổn định nợ công cần trở thành một trong những chủ đề trọng tâm của cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2027.

Báo cáo cho rằng nguyên nhân chính khiến chi tiêu công tiếp tục gia tăng là chi phí trả lãi nợ công tăng mạnh trong bối cảnh lãi suất ở mức cao. Khoản chi này dự kiến đạt khoảng 78 tỷ euro trong năm nay, vượt 100 tỷ euro vào năm 2028 và tiến gần 125 tỷ euro vào năm 2030 khi Chính phủ phải tái cấp vốn cho các khoản nợ đến hạn với mức lãi suất cao hơn trước.

Bên cạnh đó, nhiều khoản chi bắt buộc khác cũng tăng nhanh, như ngân sách quốc phòng, đóng góp của Pháp cho ngân sách Liên minh châu Âu (EU), chi cho y tế và lương hưu.

Riêng đến năm 2030, chi tiêu quốc phòng dự kiến tăng thêm 20 tỷ euro, trong khi chi cho y tế và lương hưu lần lượt tăng khoảng 40 tỷ euro và 47 tỷ euro do dân số già hóa và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng lớn.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh lãi suất tăng và tốc độ chi tiêu công vượt xa tốc độ tăng trưởng kinh tế, tình hình tài chính công của Pháp đang đối mặt với nhiều rủi ro.

Báo cáo nhấn mạnh nếu nước này không sớm thông qua các biện pháp điều chỉnh trong ngân sách năm 2027, thâm hụt ngân sách sẽ tăng thêm gần 1 điểm phần trăm GDP chỉ trong một năm.

Tuy không đưa ra các khuyến nghị chính sách cụ thể, nhóm chuyên gia cho rằng quy mô điều chỉnh quá lớn khiến việc chỉ dựa vào một nhóm đối tượng trong xã hội là không khả thi. Theo đó, Pháp sẽ phải kết hợp đồng thời các giải pháp cắt giảm chi tiêu, tăng nguồn thu và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Báo cáo cũng nhận định dư địa tăng thuế hiện không còn nhiều, do đó ưu tiên trong thời gian tới là nâng cao hiệu quả chi tiêu công, đặc biệt đối với các khoản chi an sinh xã hội.

Nhóm chuyên gia cũng để ngỏ khả năng Chính phủ xem xét áp dụng biện pháp "năm đóng băng," tức tạm thời không điều chỉnh một số khoản chi theo lạm phát, nhằm góp phần kiểm soát thâm hụt ngân sách./.

Pháp hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026 xuống 0,7% Bộ Kinh tế Pháp cho biết việc điều chỉnh dự báo lần này dựa trên kết quả tăng trưởng của quý I thấp hơn dự kiến, triển vọng hoạt động kinh tế trong quý II chịu ảnh hưởng của xung đột tại Trung Đông.