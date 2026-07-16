Giá dầu tăng nhẹ nhờ mức giảm dự trữ của Mỹ thấp hơn kỳ vọng

Giá dầu thế giới tăng nhẹ trong phiên 15/7 sau số liệu dự trữ dầu thô tốt hơn dự đoán của Mỹ.

Đồng thời, thị trường nhìn chung không phản ứng quá mạnh trước làn sóng không kích mới của Mỹ nhằm vào các cơ sở quân sự của Iran.

Kết thúc phiên này, giá dầu thô Brent chốt ở mức 84,95 USD/thùng, tăng 22 xu Mỹ, hay 0,26%. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) đóng cửa ở mức 79,60 USD/thùng, tăng 26 xu Mỹ, hay 0,33%.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết lượng dự trữ dầu thô của nước này đã giảm 1,7 triệu thùng trong tuần trước, thấp hơn mức dự báo giảm 2,6 triệu thùng từ giới chuyên gia.

Đánh giá về các hành động làm gia tăng xung đột tại Trung Đông, các chuyên gia cho rằng thị trường đã thích nghi với những diễn biến như vậy.

Trước đó, Mỹ đã tái áp đặt lệnh phong tỏa đường biển đối với các cảng của Iran và tiến hành các cuộc không kích trong đêm. Động thái này đã khiến Iran đưa ra lời cảnh báo sẽ đóng cửa tất cả các hành lang xuất khẩu khác đang mang lại lợi ích cho Mỹ và các đồng minh.

Giá dầu đã chốt phiên trước với mức tăng 2% lên mức cao nhất trong một tháng, do những hoạt động quân sự qua lại giữa hai bên làm trầm trọng thêm tình trạng gián đoạn nguồn cung qua Eo biển Hormuz.

Ngân hàng Goldman Sachs ước tính lượng dầu xuất khẩu từ Vùng Vịnh đã phục hồi lên mức hơn 80% so với thời điểm trước chiến sự Trung Đông sau khi biên bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran được ký kết vào tháng Sáu, nhưng đã sụt giảm trở lại xuống dưới mức 50%, tương đương khoảng 11 triệu thùng/ngày trong tuần qua.

Ngân hàng này dự báo giá dầu Brent có thể vượt ngưỡng 110 USD/thùng trong quý 4 năm nay nếu đà phục hồi xuất khẩu của Vùng Vịnh tiếp tục bị đình trệ./.

Giá dầu chạm mức cao nhất 1 tháng khi Mỹ tái áp đặt phong tỏa hàng hải với Iran Kết thúc phiên 14/7, giá dầu Brent tăng 1,43 USD, tương đương 1,7%, lên 84,73 USD/thùng. Trong khi đó, dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,20 USD, tương đương 1,5%, lên 79,34 USD/thùng.