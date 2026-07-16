Giá vàng thu hẹp đà giảm sau số liệu kinh tế của Mỹ

Giá vàng thế giới thu hẹp đà giảm trong phiên giao dịch ngày 15/7, sau khi chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng Sáu.

Mặc dù vậy, những lo ngại về lạm phát và lãi suất cao vẫn hiện hữu do căng thẳng leo thang tại Trung Đông.

Vào lúc 0 giờ 40 phút sáng 16/7 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đi ngang ở mức 4.057,34 USD/ounce, sau khi đã có lúc giảm gần 1%. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn khép phiên với mức giảm 0,4%, xuống 4.051,80 USD/ounce.

Các chuyên gia nhận định rằng vàng đã đảo ngược phần nào đà giảm từ đầu phiên nhờ chỉ số PPI thấp hơn dự đoán. Diễn biến này đã làm dịu bớt những lo ngại về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiến hành nhiều đợt tăng lãi suất trong năm nay.

Báo cáo từ Cơ quan Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ cho thấy, chỉ số PPI của nước này đã giảm 0,3% trong tháng trước, sau khi ghi nhận mức tăng 0,6% trong tháng Năm (số liệu đã được điều chỉnh giảm).

Dữ liệu từ công cụ FedWatch của CME cho thấy giới giao dịch hiện dự báo xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng Bảy chỉ còn khoảng 10,2%, giảm đáng kể so với mức 16,6% ghi nhận trước khi số liệu PPI được công bố. Bên cạnh đó, số liệu công bố trước đó cũng cho thấy lạm phát tiêu dùng tại Mỹ đã hạ nhiệt mạnh hơn dự đoán trong tháng Sáu.

Ở một diễn biến khác, phía Mỹ cho biết đã bắt đầu một làn sóng không kích mới nhằm vào Iran sau khi tái áp đặt lệnh phong tỏa đường biển đối với các cảng của nước này.

Đáp lại, Iran cũng cảnh báo sẽ cắt đứt thêm các hoạt động xuất khẩu năng lượng trong khu vực. Những căng thẳng địa chính trị này đã đẩy giá dầu tiếp tục nới rộng đà tăng trong phiên này.

Nhìn chung, chi phí nhiên liệu tăng cao có thể khiến áp lực lạm phát kéo dài dai dẳng. Thực trạng này sẽ buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì lãi suất ở mức cao trong một thời gian dài hơn, từ đó gây áp lực lên vàng vốn là một tài sản không sinh lãi.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1,8% xuống còn 57,55 USD/ounce, trong khi giá bạch kim tăng 0,9% lên mức 1.646,47 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 16/7, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 145,5-148,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng trong nước tiếp tục tăng, thương hiệu SJC giao dịch quanh mức 148,5 triệu đồng Giá vàng trong nước ngày 15/7 tăng thêm 1 triệu đồng/lượng. Tỷ giá trung tâm tăng nhẹ, trong khi tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại không có biến động.