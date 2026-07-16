Giá bán buôn tại Mỹ bất ngờ giảm, phát tín hiệu tích cực về lạm phát

Báo cáo do Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố ngày 15/7 cho thấy giá bán buôn tại Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 6/2026 khi chi phí năng lượng đi xuống, góp phần cải thiện bức tranh lạm phát.

Chỉ số giá sản xuất (PPI) đã giảm 0,3% trong tháng 6/2026 sau khi điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ, trái ngược với dự báo đồng thuận của Dow Jones cho rằng thước đo chi phí nhu cầu cuối cùng sẽ không thay đổi.

Tính theo năm, chỉ số này cho thấy lạm phát ở mức 5,5%. Số liệu của tháng 5/2026 cũng được điều chỉnh giảm mạnh, từ mức tăng 1,1% được công bố ban đầu xuống còn 0,6%.

Nếu loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, chỉ số PPI lõi tăng 0,2%, thấp hơn mức dự báo tăng 0,3%. Chỉ số PPI lõi không bao gồm dịch vụ thương mại tăng 0,1% trong tháng và tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tương tự như diễn biến của giá tiêu dùng, chỉ số này được hỗ trợ bởi chi phí năng lượng hạ nhiệt, đặc biệt khi giá dầu giảm do căng thẳng giữa Mỹ và Iran tạm thời lắng dịu.

Giá hàng hóa giảm 1,4% trong tháng, ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 7/2022, khi giá năng lượng lao dốc 6,4% và giá thực phẩm phục vụ nhu cầu cuối cùng giảm 0,6%.

Trong nhóm hàng hóa, giá xăng giảm mạnh 12%, chiếm khoảng 2/3 mức giảm chung của chỉ số trong tháng. Trong khi đó, giá dịch vụ tăng 0,2%, chủ yếu do giá các dịch vụ thương mại tăng 0,4%.

Báo cáo này được công bố một ngày sau khi BLS cho biết chỉ số giá tiêu dùng (CPI) - thước đo rộng về lạm phát ở cấp độ bán lẻ - đã bất ngờ giảm mạnh 0,4% trong tháng 6/2026, đưa tỷ lệ lạm phát hằng năm xuống còn 3,5%. Đây là mức giảm theo tháng lớn nhất kể từ tháng 4/2020, ngay sau khi đại dịch COVID-19 được tuyên bố.

Lạm phát lõi của giá tiêu dùng giảm xuống còn 2,6% sau khi giá cả không thay đổi trong tháng.

Mặc dù các thước đo lạm phát vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), nhưng những số liệu này cho thấy đã có tiến triển trong cuộc chiến kéo dài 5 năm của ngân hàng trung ương nhằm đưa lạm phát trở lại mục tiêu.

Cả chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI) đều là những thành phần quan trọng trong quá trình tính toán thước đo lạm phát mà Fed ưu tiên theo dõi.

Các nhà hoạch định chính sách đặc biệt quan tâm đến chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), dự kiến sẽ được Bộ Thương mại Mỹ công bố vào cuối tháng này.

Trong tháng 5/2026, chỉ số PCE cho thấy lạm phát toàn phần ở mức 4,1% và lạm phát lõi ở mức 3,4%; cả hai nhiều khả năng sẽ giảm sau khi các số liệu CPI và PPI được công bố trong tuần này./.

Lạm phát Mỹ hạ nhiệt trong tháng 6 nhờ giá năng lượng sụt giảm Sự sụt giảm của giá năng lượng là động lực chính kéo lạm phát đi xuống từ mức đỉnh 3 năm, bù đắp hoàn toàn cho đà tăng của chi phí nhà ở và thực phẩm.