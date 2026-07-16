Giá vàng ngày 16/7: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng thế giới thu hẹp đà giảm trong phiên giao dịch ngày 15/7, sau khi chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 6. Mặc dù vậy, những lo ngại về lạm phát và lãi suất cao vẫn hiện hữu do căng thẳng leo thang tại Trung Đông.

Vào lúc 0 giờ 40 sáng 16/7 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đi ngang ở mức 4.057,34 USD/ounce, sau khi đã có lúc giảm gần 1%. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn khép phiên với mức giảm 0,4%, xuống 4.051,80 USD/ounce.

Các chuyên gia nhận định rằng vàng đã đảo ngược phần nào đà giảm từ đầu phiên nhờ chỉ số PPI thấp hơn dự đoán. Diễn biến này đã làm dịu bớt những lo ngại về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể tiến hành nhiều đợt tăng lãi suất trong năm nay.

Nhìn chung, chi phí nhiên liệu tăng cao có thể khiến áp lực lạm phát kéo dài dai dẳng. Thực trạng này sẽ buộc các ngân hàng trung ương phải duy trì lãi suất ở mức cao trong một thời gian dài hơn, từ đó gây áp lực lên vàng vốn là một tài sản không sinh lãi.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1,8% xuống còn 57,55 USD/ounce, trong khi giá bạch kim tăng 0,9% lên mức 1.646,47 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào đầu giờ sáng 16/7, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 145,5-148,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Dưới đây là bảng giá vàng tại một số công ty vàng bạc đá quý trong nước sáng 16/7:

Giá vàng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC):

Giá vàng tại Công ty Cổ phần Đầu tư vàng Phú Quý:

Giá vàng tại Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji: