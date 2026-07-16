Giá vàng giảm nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng phiên thứ 4 liên tiếp

Giá vàng trong nước sáng nay (16/7) tiếp đảo chiều giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, trong khi đó tỷ giá trung tâm cộng thêm 10 đồng.

Vào thời điểm 9 giờ 40 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 145,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 148,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này tăng 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Cùng xu hướng đi xuống, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 143,5-147 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều chiều bán ra. Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn niêm yết 143,5-147,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giữ nguyên so với chốt phiên trước.

Cũng trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.027 USD/ounce, giảm 6 USD so với phiên trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 128,4 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng gần 19,5 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.243 đồng/USD, tăng 10 đồng so với chốt phiên trước.

Trái ngược với tỷ giá trung tâm, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lại không có biến động. Theo đó, Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.040-26.450 đồng/USD (mua vào-bán ra); BIDV giao dịch ở mức 26.070-26.450 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.050-26.435 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng thu hẹp đà giảm sau số liệu kinh tế của Mỹ Vào lúc 0 giờ 40 phút sáng 16/7 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay đi ngang ở mức 4.057,34 USD/ounce, sau khi đã có lúc giảm gần 1%.