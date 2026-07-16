Phố Wall tăng điểm nhờ số liệu lạm phát Mỹ hạ nhiệt

Chứng khoán Phố Wall tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 15/7 nhờ số liệu lạm phát của Mỹ hạ nhiệt và mùa công bố kết quả kinh doanh quý 2 khởi đầu tích cực, qua đó thúc đẩy tâm lý mua vào của nhà đầu tư.

Cả ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đều chốt phiên trong sắc xanh, dù nhóm cổ phiếu bán dẫn suy yếu. Trong khi đó, các cổ phiếu bán lẻ và du lịch-giải trí là nhóm tăng mạnh nhất.

Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones tăng 150,91 điểm, tương đương 0,29%, lên 52.659,18 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 28,83 điểm, tương đương 0,38%, lên 7.572,42 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 162,22 điểm, tương đương 0,62%, lên 26.269,23 điểm.

Cổ phiếu PayPal tăng vọt 17,2% sau khi các nguồn tin cho hay Stripe và quỹ đầu tư tư nhân Advent International đã cùng đưa ra đề nghị mua lại công ty với giá 60,50 USD/cổ phiếu, cao hơn khoảng 28% so với giá đóng cửa hôm 15/7.

Đà tăng của thị trường cũng được củng cố sau ngày thứ hai liên tiếp các ngân hàng công bố kết quả kinh doanh khả quan, mở màn thuận lợi cho mùa báo cáo lợi nhuận quý 2/2026. BlackRock và Morgan Stanley đều ghi nhận lợi nhuận quý vượt kỳ vọng của giới phân tích. Cổ phiếu BlackRock tăng 6,6%, trong khi Morgan Stanley tăng 0,4%.

Theo dữ liệu mới nhất của LSEG, các nhà phân tích hiện dự báo lợi nhuận của các doanh nghiệp thuộc chỉ số S&P 500 trong quý II sẽ tăng 23,7% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) do Bộ Lao động Mỹ công bố cùng ngày cho thấy lạm phát tiếp tục thấp hơn dự báo trong ngày thứ hai liên tiếp.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh tiếp tục ngày điều trần thứ hai trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ.

Cùng với báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố hôm 14/7, số liệu PPI cho thấy lạm phát của Mỹ đã có dấu hiệu cải thiện trong tháng trước, dù vẫn ở mức cao do tác động từ xung đột giữa Mỹ-Israel và Iran. Điều này giúp giảm áp lực buộc Fed phải sớm nâng lãi suất.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện chỉ đánh giá 10,2% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm sau cuộc họp chính sách tiền tệ trong tháng này, giảm mạnh so với mức 31% của một tuần trước.

Tuy nhiên, giới đầu tư cũng lưu ý rằng các số liệu lạm phát trong tuần này phản ánh tình hình của tháng trước, thời điểm thị trường còn kỳ vọng các cuộc đàm phán sẽ giúp tiến gần hơn tới một giải pháp hòa bình cho xung đột tại Trung Đông.

Những kỳ vọng đó đã suy giảm trong những ngày gần đây khi Mỹ và Iran gia tăng các cuộc không kích nhằm giành lợi thế kiểm soát eo biển Hormuz, làm dấy lên nguy cơ áp lực lạm phát quay trở lại.

Khép phiên 15/7, tại thị trường Việt Nam, chỉ số VN-Index giảm 24,51 điểm, tương đương 1,36% xuống 1.782,12 điểm. VN30-Index giảm 30,01 điểm còn 1.916,05 điểm. HNX-Index mất 2,11% xuống 291,07 điểm, trong khi UPCOM-Index là điểm sáng hiếm hoi khi tăng 0,36% lên 126,48 điểm./.

VN-Index mất mốc 1.800 điểm, khối ngoại bán ròng gần 1.000 tỷ đồng Diễn biến phiên 15/7 cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chi phối thị trường khi áp lực chốt lời gia tăng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi dòng tiền chưa có dấu hiệu quay trở lại rõ rệt.