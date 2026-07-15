Tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt hơn 454.000 tỷ đồng

Tại phiên thường kỳ quý 2/2026, theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội, tính đến ngày 30/6/2026, tổng nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 474.796 tỷ đồng, tăng 47.500 tỷ đồng (+ 11,1%) so với năm 2025.

Trong đó, vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương: 81.105 tỷ đồng, tăng 15.014 tỷ đồng so với năm 2025 và tăng 77.296 tỷ đồng so với trước khi có Chỉ thị 40-CT/TW, chiếm tỷ trọng 17,1% (vượt mức mục tiêu 15% tại Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2030).

Về tăng trưởng tín dụng, năm 2026, Ngân hàng Chính sách xã hội được Thủ tướng Chính phủ giao tăng trưởng dư nợ tín dụng tối đa 10% so với năm 2025 và cấp vốn chương trình tín dụng theo quy định. Tuy nhiên với tinh thần khẩn trương, quyết liệt của Hội đồng quản trị, cùng với sự nỗ lực của toàn hệ thống, đến cuối tháng 6/2026, Ngân hàng Chính sách xã hội đã hoàn thành 94% kế hoạch tăng trưởng được giao, đưa tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 454.370 tỷ đồng, tăng 40.843 tỷ đồng (+9,9%) so với năm 2025, với hơn 6,7 triệu khách hàng còn dư nợ. Đây là mức tăng trưởng tín dụng cao nhất của Ngân hàng Chính sách xã hội so với cùng kỳ các năm trước.

Vốn tín dụng chính sách cũng đã hỗ trợ đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho gần 487.000 lao động, trong đó có hơn 3.800 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, hơn 2.400 người chấp hành xong án phạt tù và 286 người sau cai nghiện ma túy; giúp hơn 12.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập, trong đó gần 1.200 học sinh sinh viên vay vốn theo học ngành STEM.

Bên cạnh đó xây dựng hơn 974.000 công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; hỗ trợ mua, thuê mua, xây dựng mới hơn 9.100 căn nhà ở xã hội cho hộ nghèo và các đối tượng thu nhập thấp… góp phần ổn định và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Giao dịch tại Ngân hàng Chính sách xã hội. (Ảnh: Vietnam+)

Chất lượng hoạt động tín dụng chính sách tiếp tục được duy trì ổn định. Đến 30/6/2026, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh toàn hệ thống chỉ chiếm 0,5%/tổng dư nợ.

Tại phiên họp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội yêu cầu toàn hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 39-CT/TW về nâng cao hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới.

Ngân hàng Chính sách xã hội tích cực, chủ động thực hiện công tác huy động các nguồn vốn; phối hợp với các Bộ, ngành, Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 làm cơ sở để sớm triển khai thực hiện.

Các đơn vị trong hệ thống tiếp tục triển khai hiệu quả công tác tín dụng, trong đó đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2026 và tổ chức triển khai hiệu quả sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội nhận ủy thác thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trong toàn hệ thống.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai các nhiệm vụ phối hợp với các Bộ, ngành nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về cơ chế tài chính, chính sách tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội cùng với đó, chủ động xây dựng các văn bản quy chế hướng dẫn nội bộ để kịp thời triển khai có hiệu quả trong toàn hệ thống ngay sau khi cơ chế, chính sách được cấp có thẩm quyền ban hành./.

Khơi thông tín dụng xanh: Không thể chỉ trông chờ vào ngân hàng Theo các chuyên gia, để tín dụng xanh thực sự trở thành động lực tăng trưởng, cần một hệ sinh thái chính sách đồng bộ thay vì chỉ đặt gánh nặng lên hệ thống ngân hàng.