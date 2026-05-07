Tín dụng chính sách tăng gần 10%, hơn 951.000 lượt hộ nghèo được vay vốn

Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội, trong 4 tháng đầu năm 2026 ngân hàng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, qua đó hỗ trợ hàng triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, bám sát chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Tính đến ngày 30/4, tổng nguồn vốn đạt 468.134 tỷ đồng, tăng 41.715 tỷ đồng (+9,8%) so với năm 2025. Trong đó, nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 79.352 tỷ đồng, tăng 13.261 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 17%. Đến nay, 24/34 chi nhánh đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch giao năm 2026. Một số chi nhánh tăng trưởng cao từ đầu năm là Thành phố Hồ Chí Minh (+2.029 tỷ đồng), thành phố Hà Nội (+1.329 tỷ đồng), thành phố Hải Phòng (+1.051tỷ đồng), Quảng Ninh (+660 tỷ đồng), Đồng Nai (+648 tỷ đồng), Đồng Tháp (+626 tỷ đồng), Đà Nẵng (+585 tỷ đồng), Vĩnh Long (+528 tỷ đồng), Cần Thơ (+523 tỷ đồng).

Từ đầu năm 2026 đến nay, tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng chính sách đạt 68.025 tỷ đồng, với hơn 951.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Đến 31/3, tổng dư nợ đạt 445.957 tỷ đồng, tăng 32.429 tỷ đồng (+7,8%) so với năm 2025, với hơn 6,7 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách còn dư nợ.

Chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ. Đến 30/4, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh toàn hệ thống là 2.239 tỷ đồng, chiếm 0,50%/tổng dư nợ. Kết quả này khẳng định hiệu quả trong công tác quản lý, giám sát và phòng ngừa rủi ro của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Ngoài ra, nguồn vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 372.800 lao động, trong đó 2.321 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài và 1.263 người chấp hành xong án phạt tù vay vốn tạo việc làm; giúp 11.484 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập, trong đó 1.109 học sinh, sinh viên vay vốn theo học ngành STEM; xây dựng hơn 762.000 công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; hỗ trợ mua, thuê mua, xây dựng mới 3.908 căn nhà ở xã hội cho hộ nghèo và các đối tượng thu nhập thấp./.

