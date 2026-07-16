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Đà Nẵng đấu giá lại khu đất sân vận động Chi Lăng với giá 9.320 tỷ đồng

Tài sản đấu giá là các quyền sử dụng đất tại khu đất khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng, gồm: 10 giấy chứng nhận, 14 thửa đất có địa chỉ tại phường Hải Châu, Đà Nẵng.

Quốc Dũng
Sân vận động Chi Lăng đang được tháo dỡ. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
Sân vận động Chi Lăng đang được tháo dỡ. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

Ngày 16/7, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Đà Nẵng cho biết vừa có thông báo bán đấu giá tài sản thi hành án là các quyền sử dụng đất tại khu đất khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng với giá khởi điểm là 9.320 tỷ đồng.

Trước đó, tài sản này đã được đưa ra đấu giá lần đầu với giá 9.700 tỷ đồng và lần thứ 2 với giá 9.550 tỷ đồng nhưng không có khách hàng tham gia.

Tài sản đấu giá là các quyền sử dụng đất tại khu đất khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng, gồm: 10 giấy chứng nhận, 14 thửa đất có địa chỉ tại phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Mục đích sử dụng là đất thương mại dịch vụ, thời hạn 50 năm kể từ ngày Văn phòng đăng ký đất đai thành phố đăng ký biến động chuyển quyền cho người trúng đấu giá. Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng là đơn vị có tài sản đấu giá.

Mức giá khởi điểm 9.320 tỷ đồng lần này chưa bao gồm các loại thuế, phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu và tiền truy thu sử dụng đất hơn 139 tỷ đồng. Phiên đấu giá sẽ diễn ra vào lúc 9h30 ngày 29/7/2026.

Buổi đấu giá sẽ diễn ra trực tuyến tại địa chỉ: https://daugia.danang.gov.vn. Phương thức trả giá lên, thời gian trả giá 60 phút. Tiền mua hồ sơ là 1 triệu đồng/ bộ hồ sơ; tiền đặt trước là 900 tỷ đồng/ hồ sơ; bước giá là 90 tỷ đồng.

Trước đó, trong đại án kinh tế Phạm Công Danh và các đồng phạm, tòa đã tuyên buộc ông Phạm Công Danh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Thanh, có nghĩa vụ liên đới cùng Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và du lịch IDICO và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thương mại dịch vụ Thành Thành Công bồi hoàn cho Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng Việt Nam (nay là Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chuyển đổi số) tổng cộng nợ gốc là hơn 4.132 tỷ đồng, lãi phát sinh theo các hợp đồng tín dụng và 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Tài sản đảm bảo thi hành án gồm khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng.

Từ tháng 4/2026, thành phố Đà Nẵng đã lựa chọn được nhà thầu và tổ chức triển khai tháo dỡ, thanh lý tài sản tại khu đất sân vận động Chi Lăng.

Việc khởi động gói phá dỡ được đánh giá là bước đi đầu tiên nhằm giải phóng mặt bằng, tạo tiền đề để quy hoạch và khai thác lại khu "đất vàng" Chi Lăng theo định hướng phát triển đô thị mới của thành phố trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Đà Nẵng #Đất vàng #sân vận động Chi Lăng TP. Đà Nẵng
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