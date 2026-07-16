Tưởng nhớ những người con đã hy sinh vì Tổ quốc bằng việc làm thiết thực

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), ở Lai Châu và Điện Biên diễn ra các hoạt động thiết thực tri ân các anh hùng, liệt sỹ, phục vụ hiệu quả cho Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.

Ngày 16/7, tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ khánh thành Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Lai Châu nhằm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự chăm lo của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đối với người có công với cách mạng, khẳng định đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," "Đền ơn đáp nghĩa," bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi vòng hoa dâng lên các anh hùng liệt sỹ.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân đã thỉnh chuông, dâng hương Tượng đài Tổ quốc ghi công; các đại biểu, nhân dân đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ và thắp hương các mộ phần liệt sỹ, Trước đó vào chiều 15/7, tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ cầu siêu vong linh các anh hùng liệt sỹ.

Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Lai Châu được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2007. Sau nhiều năm khai thác, do tác động của điều kiện thời tiết và thời gian, một số hạng mục của công trình đã xuống cấp, ảnh hưởng đến công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ và hoạt động thăm viếng của thân nhân các gia đình liệt sỹ và nhân dân.

Tháng 12/2025, Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình đã được triển khai đến nay đã hoàn thành, bảo đảm chất lượng, mỹ quan, đáp ứng yêu cầu quản lý, sử dụng và phục vụ các hoạt động tri ân đối.

Công trình sau khi được sửa chữa, cải tạo, nâng cấp đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý, chăm sóc và bảo vệ nghĩa trang, tạo điều kiện thuận lợi để thân nhân các gia đình liệt sỹ, các đoàn đại biểu và nhân dân đến dâng hương, tưởng niệm, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các thế hệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy giá trị của công trình ghi công liệt sỹ ở tỉnh.

Các lực lượng chuyên môn đối chiếu, ký xác nhận biên bản bàn giao hồ sơ tiếp nhận mẫu hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: TTXVN phát)

Còn tại Điện Biên, sáng 16/7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sỹ tỉnh bàn giao 668 mẫu hài cốt liệt sỹ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y Quân đội (Bộ Quốc phòng) để thực hiện giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sỹ. Đây là đợt bàn giao thứ ba của tỉnh.

Đại tá Dương Quốc Long, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên cho biết, 668 mẫu hài cốt được lấy tại Nghĩa trang liệt sỹ Him Lam và Nghĩa trang liệt sỹ Tông Khao theo đúng quy trình kỹ thuật của Bộ Quốc phòng.

Toàn bộ quá trình lấy mẫu, bảo quản, niêm phong, lập hồ sơ và bàn giao được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm tính khoa học, khách quan, tạo cơ sở để phục vụ giám định ADN.

Chiến dịch 500 ngày đêm là chủ trương có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tuy nhiên, công tác tìm kiếm, quy tập và lấy mẫu tại Điện Biên gặp nhiều khó khăn do phần lớn các phần mộ đã trải qua hơn 70 năm, nhiều nghĩa trang được tôn tạo nhiều lần, hài cốt phân hủy mạnh, nhiều mẫu xương không còn bảo đảm chất lượng để giám định.

Viện pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng tiếp nhận mẫu hài cốt liệt sỹ do tỉnh Điện Biên bàn giao. (Ảnh: TTXVN phát)

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã thành lập 6 tổ công tác, bố trí cán bộ có kinh nghiệm trực tiếp chỉ huy tại các nghĩa trang, áp dụng phương châm "dễ làm trước, khó làm sau," lựa chọn phương pháp khai quật phù hợp, bảo đảm hiệu quả và tiến độ.

Thông qua kết quả giám định ADN, các cơ quan chức năng sẽ đối chiếu với mẫu sinh phẩm của thân nhân liệt sỹ để xác định danh tính, góp phần trả lại tên cho những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sỹ.

Theo Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ tỉnh Điện Biên, đến nay các lực lượng đã khai quật 1.940 phần mộ tại 4 nghĩa trang liệt sỹ gồm: Tuần Giáo, Tủa Chùa, Him Lam và Tông Khao; lấy được 1.822 mẫu bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội, 118 hài cốt không đủ điều kiện lấy mẫu.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo tiếp tục phối hợp với các cơ quan chuyên môn đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sỹ tại hai Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia là Độc Lập và A1, thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ.

Tỉnh phấn đấu hoàn thành việc khai quật, lấy mẫu đối với 4.594 phần mộ liệt sỹ tại các nghĩa trang trên địa bàn trước ngày 22/12/2026, góp phần hoàn thành mục tiêu của Chiến dịch 500 ngày đêm và từng bước trả lại tên cho các anh hùng liệt sỹ./.

Điện Biên: Đi tìm những dòng tên còn thiếu trên bia mộ liệt sỹ Mỗi mẫu ADN thu nhận không chỉ phục vụ công tác giám định mà còn thắp lên hy vọng để những người đã hy sinh được trở về với quê hương, gia đình và lịch sử bằng chính tên tuổi của mình.

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