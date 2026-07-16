Vụ nghi khai thác vàng trái phép tại Đắk Lắk: Xác định 4 đối tượng liên quan

Ngày 16/7, ông Nguyễn Chí Hiền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sông Hinh (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, địa phương đã có báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc điều tra, xác minh, làm rõ các đối tượng có liên quan đến hoạt động nghi khai thác vàng trái phép trên địa bàn bị phát hiện vào tháng 6/2026. Xã đang phối hợp cơ quan chuyên môn giám định loại khoáng sản nghi khai thác trái phép để xử lý theo quy định.

Công an xã Sông Hinh đã tiếp nhận thông tin từ báo chí về việc phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi nghi khai thác khoáng sản vàng trái phép tại bãi đất trồng mía ở Buôn Ly (xã Sông Hinh) và điểm nghi vấn chế biến khoáng sản trái phép tại căn nhà sàn ở Buôn Dành (xã Sông Hinh).

Lực lượng chức năng xác định được 4 đối tượng liên quan đến vụ việc, gồm: Vũ Trung Hải (sinh năm 1984, trú phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên); Đinh Tiến Hoàng (sinh năm 1999, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên); Hoàng Văn Thanh (sinh năm 1987, trú xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên) và Thào Văn Chung (sinh năm 2008, trú xã Giáp Trung, tỉnh Tuyên Quang).

Công an xã đã phối hợp với cơ quan liên quan thuộc Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang để phối hợp xác minh, cung cấp thông tin của các đối tượng có liên quan đến vụ việc trên. Đơn vị phối hợp với Liên đoàn địa chất Trung Trung Bộ để xác định loại khoáng sản mà các đối tượng khai thác, chế biến trái phép có phải là vàng hay không để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng xã Sông Hinh cũng xác minh vị trí nghi khai thác khoáng sản trái phép ở Buôn Ly thuộc thửa đất do ông Ksơr Y Bắc (sinh năm 1973) và vợ là Nay Hờ Tô (sinh năm 1972, cùng trú Buôn Ly, xã Sông Hinh) đứng tên quyền sử dụng.

Điểm nghi vấn chế biến khoáng sản trái phép tại Buôn Dành nằm trên thửa đất đứng tên quyền sử dụng của ông Nguyễn Đăng Hải (sinh năm 1975, trú tại xã Sông Hinh; là cán bộ Công an xã) cho ông Vũ Trung Hải thuê.

Công an xã tạm giữ nhiều tang vật, phương tiện có liên quan đến vụ việc, gồm 2 máy xay, 20 bao đất đá, 1 cái máng gỗ, 1 cái mâm đãi vàng, 3 cái chén đất, 1 đầu nỏ khò, 1 máy phát điện, 1 mô tơ điện, 2 cái xô nhựa, 2 cái chống móc ròng rọc, 2 xe mô tô, 1 xe ôtô bán tải.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã đưa tin: Từ tháng 4/2026, lực lượng chức năng xã Sông Hinh phát hiện một nhóm người ở địa phương khác đến địa bàn để thuê đất trong ruộng mía của một hộ dân thuộc Buôn Ly rồi dựng lán trại, sử dụng máy móc, phương tiện tiến hành đào đất và các hoạt động nghi khai thác, chế biến vàng trái phép.

Đến tối 6/6, lực lượng chức năng xã tiến hành kiểm tra đột xuất vườn nhà ông Nguyễn Đăng Hải thì phát hiện các vật dụng máy móc, thiết bị dùng để chế biến vàng. Vụ việc được Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo khẩn trương điều tra làm rõ, xác định vi phạm của các đối tượng cũng như làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan./.

Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra làm rõ vụ nghi khai thác vàng trái phép Công an Đắk Lắk điều tra vụ khai thác vàng trái phép tại xã Sông Hinh, phối hợp xử lý các đối tượng, đảm bảo an ninh khu vực.

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