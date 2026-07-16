Hộ đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất ở, nhà ở được hỗ trợ theo quy định mới

Bộ Dân tộc và Tôn giáo vừa ban hành Thông tư số 02/2026/TT-BDTTG hướng dẫn một số nội dung Hợp phần thứ hai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn I (từ năm 2026 đến 2030) thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của bộ này.

Đáng chú ý, thông tư trên đề cập đến quy định giải quyết tình trạng thiếu đất ở (Điều 4) áp dụng đối với các hộ không có đất ở, thiếu đất ở so với hạn mức quy định hoặc đã được hỗ trợ đất ở từ trước ngày 31/5/2021 nhưng đến nay không còn đất ở hoặc thiếu đất ở so với hạn mức quy định.

Trong đó, các trường hợp (đối tượng) được xem xét giải quyết, bao gồm: Hộ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo quy định tại Nghị định số 27/2025/NĐ-CP; ưu tiên hộ thuộc các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trong 36 tháng kể từ thời điểm được cấp có thẩm quyền công nhận thoát nghèo, hộ sinh sống tại khu vực biên giới, khu vực có nguy cơ thiên tai, sạt lở, thiếu an toàn về đất ở; hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Các trường hợp trên được hỗ trợ bảo đảm đủ diện tích đất ở theo quy định của cấp có thẩm quyền; hộ được hỗ trợ đất ở thì đồng thời được hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Điều 5 của thông tư về giải quyết tình trạng thiếu nhà ở.

Cụ thể, Điều 5 của thông tư áp dụng đối với các hộ chưa có nhà ở, nhà ở bị dột nát, hư hỏng hoặc đã được hỗ trợ nhà ở nhưng đến nay không còn nhà ở hoặc nhà ở bị dột nát, hư hỏng, gồm: Hộ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, ưu tiên hộ thuộc các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù; hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nội dung thực hiện theo quy định trên là hỗ trợ đầu tư xây dựng mới 1 căn nhà theo phong tục tập quán của địa phương đáp ứng yêu cầu về chất lượng nhà ở theo quy định của Bộ Xây dựng; hỗ trợ sửa chữa nhà ở đã xuống cấp theo quy định hiện hành của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng.

Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035./.

Quỹ đất sinh hoạt cộng đồng tối thiểu 300m² tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ trình Hội đồng Nhân dân xem xét ban hành Nghị quyết quy định chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn thành phố..