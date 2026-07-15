Hàn Quốc phát hiện hoạt chất tự nhiên hỗ trợ điều trị tiểu đường

Các nhà khoa học Hàn Quốc vừa phát hiện một hoạt chất tự nhiên trong cây thiên ma (Gastrodia elata) có khả năng cải thiện tình trạng kháng insulin do béo phì gây ra, mở ra triển vọng phát triển các thực phẩm chức năng và dược phẩm mới hỗ trợ phòng ngừa, điều trị bệnh tiểu đường.



Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Viện Khoa học Lâm nghiệp Quốc gia Hàn Quốc (NIFoS) ngày 15/7 cho biết nghiên cứu do nhóm khoa học của NIFoS phối hợp với Đại học Chung Ang thực hiện đã chỉ ra hoạt chất saligenin, được chiết xuất từ cây thiên ma, đã hiệu quả trong việc phục hồi phản ứng insulin bị suy giảm do béo phì và góp phần điều hòa đường huyết.

Theo nhóm nghiên cứu, các thí nghiệm trên mô hình tế bào mô phỏng môi trường béo phì cho thấy lượng mỡ dư thừa có thể gây tổn thương tế bào ruột, làm giảm quá trình tiết Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) - hormone đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích tuyến tụy tiết insulin và duy trì lượng đường huyết ổn định.



Khi sử dụng hoạt chất saligenin, các nhà khoa học nhận thấy tình trạng căng thẳng của tế bào ruột được cải thiện đáng kể. Bên cạnh đó, quá trình tự thực bào (autophagy) - cơ chế tự làm sạch và tái chế các thành phần bị hư hại trong tế bào, được kích hoạt, giúp khôi phục khả năng tiết hormone GLP-1 vốn bị suy giảm trong điều kiện béo phì.

Đáng chú ý, nhóm nghiên cứu còn phát hiện rằng khi sử dụng dịch tiết từ các tế bào ruột đã được xử lý bằng saligenin để tác động lên tế bào cơ, khả năng đáp ứng insulin của tế bào cơ tăng lên rõ rệt, đồng thời tốc độ hấp thu glucose cũng được cải thiện.



Theo các nhà khoa học, kết quả này cho thấy saligenin không chỉ giúp bảo vệ tế bào ruột mà còn tác động gián tiếp đến quá trình chuyển hóa đường trong cơ thể thông qua việc phục hồi tín hiệu giữa ruột và cơ - một cơ chế quan trọng trong kiểm soát bệnh tiểu đường do béo phì.



NIFoS đánh giá nghiên cứu đã cung cấp bằng chứng khoa học về tác dụng của cây thiên ma trong việc phòng ngừa các bệnh chuyển hóa, đồng thời khẳng định tiềm năng của saligenin như một hoạt chất tự nhiên có thể được ứng dụng trong phát triển thực phẩm chức năng và dược phẩm.



Thành viên nhóm nghiên cứu, Tiến sỹ Lee Kyung Tae, cho biết phát hiện này có ý nghĩa quan trọng trong việc làm rõ cơ chế mà nguồn tài nguyên rừng như cây thiên ma có thể góp phần phòng ngừa các bệnh chuyển hóa đang gia tăng nhanh trên toàn cầu, trong đó có béo phì và tiểu đường.



Trong thời gian tới, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục tiến hành các thử nghiệm trên động vật và các nghiên cứu chuyên sâu nhằm đánh giá hiệu quả cũng như độ an toàn của hoạt chất saligenin. Nếu kết quả tích cực được xác nhận, công nghệ này sẽ được chuyển giao cho doanh nghiệp để phát triển thành các sản phẩm thực phẩm chức năng hoặc thuốc hỗ trợ điều trị.



Theo giới chuyên môn, tỷ lệ mắc béo phì và đái tháo đường type 2 đang gia tăng tại Hàn Quốc cũng như nhiều quốc gia trên thế giới. Do đó, việc tìm kiếm các hoạt chất có nguồn gốc tự nhiên giúp cải thiện kháng insulin và điều hòa đường huyết đang trở thành một trong những hướng nghiên cứu được quan tâm trong lĩnh vực y sinh và công nghệ sinh học./.

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