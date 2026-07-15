Thế giới

Châu Á-TBD

Hạ viện Nhật Bản thông qua dự luật thiết lập "thủ đô thứ hai"

Hạ viện đã thông qua dự luật cho phép chỉ định một địa phương làm "thủ đô thứ hai," sẵn sàng đảm nhận các chức năng của Tokyo nhằm duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước khi xảy ra thảm họa quy mô lớn.

Bùi Hà
(Ảnh minh họa. Kyodo/TTXVN)
(Ảnh minh họa. Kyodo/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 15/7, với đa số phiếu tán thành, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua dự luật “thủ đô thứ hai” nhằm thiết lập một địa phương có khả năng đảm nhận các chức năng thay thế thủ đô trong trường hợp xảy ra thảm họa quy mô lớn.

Theo nội dung dự luật, một đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành sẽ được Thủ tướng Nhật Bản chỉ định làm “thủ đô thứ hai," có nhiệm vụ đảm nhận các chức năng thay thế thủ đô Tokyo khi xảy ra thảm họa quy mô lớn.

Dự luật được liên minh cầm quyền gồm đảng Dân chủ Tự do (LDP) và đảng Duy tân Nhật Bản (JIP) đề xuất nhằm bảo đảm duy trì các chức năng của nhà nước và xã hội, bao gồm hoạt động lập pháp và hành chính, trong trường hợp Tokyo bị thiệt hại do động đất trực tiếp tại khu vực thủ đô, núi Phú Sĩ phun trào hoặc các thiên tai khác.

Các điều kiện dự kiến để được chỉ định bao gồm địa phương phải có quy mô dân số và kinh tế nhất định, đồng thời thiết lập hệ thống các đơn vị hành chính tương tự 23 quận của Tokyo.

Dự luật sẽ được chuyển lên Thượng viện, nơi liên minh cầm quyền không nắm đa số. Để bảo đảm dự luật được thông qua, Chính phủ và liên minh cầm quyền chủ trương tìm kiếm sự đồng thuận của các nghị sỹ độc lập cùng một số lực lượng khác./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Nhật Bản #Động đất #Núi Phú Sĩ Nhật Bản
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tàu thuyền neo đậu tránh bão Bavi tại cảng ở Phúc Kiến, Trung Quốc ngày 9/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Trung Quốc căng mình phòng chống bão Bavi

Trung Quốc tiến hành phân bổ 70.000 vật tư cứu trợ gồm giường gấp, khăn mền, chăn hè, nệm và dụng cụ khẩn cấp gia đình để hỗ trợ cho tình huống di dời, cứu trợ thiên tai cho những người bị ảnh hưởng.

Tàu tuần dương mang tên lửa Varyag của Nga neo đậu tại một cảng quân sự ở thành phố Thanh Đảo ngày 5-7, để tham gia cuộc tập trận hải quân "Joint Sea-2026". (Ảnh: Tân Hoa xã)

Trung Quốc, Nga kết thúc tập trận hải quân chung

Cuộc tập trận nhằm kiểm tra năng lực của Trung Quốc và Nga trong các hoạt động cùng trinh sát và cảnh báo sớm, đồng thời phối hợp chỉ huy và tấn công hỏa lực trong môi trường điện từ phức tạp.

Biểu tượng ứng dụng TikTok trên màn hình điện thoại. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc gỡ bỏ hơn 241.000 video ngắn dán nhãn sai

Đây là một phần trong chiến dịch được Trung Quốc phát động để kiểm tra, áp đặt hình phạt nghiêm khắc với các tài khoản đăng tải nội dung hư cấu, dàn dựng, dán nhãn video không đúng quy định.