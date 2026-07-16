Hội đồng bảo an yêu cầu bảo vệ dân thường và tiếp cận nhân đạo tại Sudan

Ngày 15/7, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Hội đồng Bảo an đã nhóm họp để nghe Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) cập nhật tình hình tại khu vực Darfur của Sudan, trong bối cảnh xung đột giữa Lực lượng Vũ trang Sudan (SAF) và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) tiếp tục khiến cộng đồng quốc tế quan ngại sâu sắc.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, phiên họp diễn ra giữa lúc cộng đồng quốc tế đang gia tăng sức ép yêu cầu các bên liên quan chấm dứt bạo lực, đặc biệt là bạo lực nhằm vào dân thường và bảo đảm trách nhiệm giải trình.

Từ năm 2005, Hội đồng Bảo an đã chuyển hồ sơ Darfur cho ICC, mở ra khuôn khổ pháp lý để Tòa án điều tra và truy tố các tội ác nghiêm trọng diễn ra tại điểm nóng này.

Trong phiên báo cáo ngày 15/7, trọng tâm là những diễn biến mới nhất của cuộc xung đột dai dẳng ở Darfur và xuất hiện nhiều thông tin cho thấy bạo lực leo thang đang làm xói mòn an ninh và đẩy dân thường vào tình thế đặc biệt nguy hiểm.

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng Bảo an một lần nữa nhấn mạnh đòi hỏi cấp thiết đối với các bên xung đột ở Sudan là phải kiềm chế bạo lực, tạo điều kiện cho tiếp cận nhân đạo và hợp tác đầy đủ trong các tiến trình điều tra, nhằm bảo đảm công lý và ngăn chặn nguy cơ tái diễn những thảm kịch đã từng xảy ra tại khu vực này.

Trong nhiều năm qua, Darfur vẫn là một trong những hồ sơ nhạy cảm nhất trên bàn nghị sự của Hội đồng Bảo an, nhất là trên phương diện bảo vệ thường dân và thúc đẩy công lý.

Xung đột giữa SAF (quân đội chính phủ do Tướng Abdel Fattah al-Burhan lãnh đạo) và RSF (nhóm bán quân sự do Tướng Mohamed Hamdan Dagalo lãnh đạo) bắt đầu bùng phát từ ngày 15/4/2023. Hiện cuộc xung đột đã kéo dài sang năm thứ tư và trở thành một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới.

Làn sóng bạo lực và giao tranh mới ở Sudan thời gian qua đã làm dấy lên quan ngại về nguy cơ xung đột lan rộng, gia tăng thương vong cho dân thường và tạo thêm áp lực lên các nỗ lực nhân đạo vốn đã hết sức mong manh./.

Tấn công bằng UAV tại Sudan, hàng chục dân thường thương vong Từ tháng 1-4 năm nay, các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái đã khiến ít nhất 880 dân thường thiệt mạng ở Sudan, trong đó khu vực Kordofan chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.