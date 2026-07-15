Giao tranh bùng phát dữ dội tại miền Tây Libya

Các vụ đụng độ vũ trang mới bùng phát tại thành phố Al-Zawiya thuộc miền Tây Libya làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bất ổn leo thang trong khu vực.

Theo truyền thông địa phương, giao tranh nổ ra dữ dội ngày 13/7 tại nhiều khu vực ở thành phố Al-Zawiya giữa các nhóm vũ trang.

Bạo lực đã làm gián đoạn hoạt động giao thông trên một trong những tuyến đường huyết mạch của thành phố, buộc lực lượng chức năng phải phong tỏa lối vào tuyến đường ven biển, còn được gọi là "Đường Nhà máy lọc dầu," kéo dài đến khu vực Al-Fassi.

Đợt giao tranh mới diễn ra trong bối cảnh Al-Zawiya từ lâu là điểm nóng an ninh, nơi các nhóm vũ trang đối địch liên tục cạnh tranh ảnh hưởng và quyền kiểm soát địa bàn.

Thành phố này là nơi đặt nhà máy lọc dầu Al-Zawiya, cơ sở lọc dầu lớn và có vai trò chiến lược đối với ngành năng lượng Libya.

Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) trước đó nhiều lần cảnh báo Al-Zawiya là khu vực có nguy cơ bùng phát xung đột cao.

UNSMIL cho rằng việc các nhóm vũ trang tiếp tục huy động lực lượng và tiến hành các hành động trả đũa lẫn nhau có thể đe dọa tính mạng dân thường và làm gia tăng bất ổn tại miền Tây Libya./.

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