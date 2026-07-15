Giúp vận động viên người khuyết tật tự hào kể câu chuyện truyền cảm hứng

Ngày 15/7, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Paralympic Việt Nam tổ chức Ngày hội sáng tạo Vietnam ParaSports với chủ đề "Lan tỏa dấu ấn cá nhân trên nền tảng số."

Chương trình nhằm trang bị cho vận động viên người khuyết tật kỹ năng xây dựng thương hiệu cá nhân, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và khai thác hiệu quả các nền tảng số để kể câu chuyện của chính mình, qua đó lan tỏa hình ảnh tích cực của thể thao người khuyết tật đến cộng đồng.

Phát biểu tại chương trình, Tiến sỹ Lý Đại Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Paralympic Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Thư ký Hội Khoa học Thể dục thể thao Việt Nam cho biết phía sau mỗi thành tích của vận động viên người khuyết tật là hành trình dài của sự kiên trì, nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân cùng sự đồng hành của gia đình, huấn luyện viên và cộng đồng.

Tuy nhiên, nhiều câu chuyện truyền cảm hứng ấy vẫn chưa được biết đến rộng rãi. Vì vậy, chương trình hướng tới trang bị cho các vận động viên kỹ năng để tự kể câu chuyện của mình, xây dựng hình ảnh cá nhân trên môi trường số bằng sự chân thực và tự hào, thay vì để người khác kể thay.

Theo Tiến sỹ Lý Đại Nghĩa, việc xây dựng thương hiệu cá nhân không chỉ giúp vận động viên được biết đến nhiều hơn mà còn mở ra cơ hội thu hút sự đồng hành của doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và cộng đồng, góp phần tạo thêm nguồn lực để phát triển thể thao người khuyết tật.

Trong thời gian tới, Ủy ban Paralympic Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo về truyền thông số, chuyển đổi số và ứng dụng AI, đồng thời xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa vận động viên với doanh nghiệp, các quỹ hỗ trợ và các đơn vị đồng hành.

Đông đảo vận động viên người khuyết tật tham gia Ngày hội sáng tạo Vietnam ParaSports với chủ đề "Lan tỏa dấu ấn cá nhân trên nền tảng số". (Ảnh: Trung Tuyến/TTXVN)

Trong khuôn khổ chương trình, các vận động viên được tìm hiểu về vai trò của truyền thông thể thao trong kỷ nguyên số, phương pháp xây dựng thương hiệu cá nhân, nghệ thuật kể chuyện chân thực, cách kết hợp giữa truyền thông truyền thống với các nền tảng số và ứng dụng AI trong sáng tạo nội dung.

Chia sẻ với các vận động viên, bà Phương Linh, Quản lý Nhà sáng tạo nội dung mảng Thể thao, TikTok Đông Nam Á, cho biết các nền tảng số đang mở ra cơ hội để mỗi người kể câu chuyện của mình tới đông đảo công chúng. Đối với thể thao, đặc biệt là thể thao người khuyết tật, những câu chuyện chân thực về quá trình tập luyện, ý chí vượt khó và khát vọng chinh phục thành tích luôn tạo được sự đồng cảm mạnh mẽ từ người xem.

Theo bà Phương Linh, sức hút của một video không nằm ở thiết bị ghi hình hay kỹ thuật dựng chuyên nghiệp mà ở tính chân thực của câu chuyện và cảm xúc mà người sáng tạo truyền tải.

Các vận động viên hoàn toàn có thể bắt đầu bằng việc chia sẻ hành trình tập luyện hằng ngày, những khó khăn đã vượt qua và mục tiêu đang hướng tới để lan tỏa năng lượng tích cực, kết nối với cộng đồng trên các nền tảng số.

Chia sẻ về ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sáng tạo nội dung số, ông Nguyễn Văn Khánh, Trưởng phòng Quản lý Ứng dụng số, Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel, cho rằng AI đang mở ra cơ hội để mọi người, trong đó có các vận động viên người khuyết tật, chủ động sáng tạo nội dung, xây dựng thương hiệu cá nhân và lan tỏa câu chuyện của mình trên các nền tảng số.

"Điều quan trọng không phải là chúng ta có phải là lập trình viên hay chuyên gia công nghệ hay không, mà là chúng ta có sẵn sàng sử dụng AI như một công cụ để kể câu chuyện của mình. Chỉ cần biết nói, biết viết và có trải nghiệm thực tế, mỗi người đều có thể tạo ra những sản phẩm số chất lượng," ông Nguyễn Văn Khánh nhấn mạnh.

Lần đầu tiên tham gia chương trình đào tạo về xây dựng hình ảnh cá nhân trên nền tảng số, vận động viên cử tạ Nguyễn Minh Trung cho biết trước đây anh chủ yếu sử dụng các nền tảng mạng xã hội để giải trí hoặc phát trực tiếp trong thời gian rảnh.

Dù mong muốn chia sẻ hành trình tập luyện và cuộc sống của mình, anh vẫn chưa biết cách xây dựng nội dung để thu hút người xem cũng như lan tỏa câu chuyện của bản thân một cách hiệu quả.

"Tôi thấy chương trình rất hữu ích. Trước đây tôi chỉ lướt TikTok, Facebook, Youtube để giải trí, thỉnh thoảng phát trực tiếp vài tiếng nhưng rất ít người theo dõi. Sau buổi tập huấn hôm nay, tôi có thêm nhiều ý tưởng để phát triển bản thân, biết cách kể câu chuyện của mình và hy vọng sẽ xây dựng được một kênh riêng để lan tỏa tinh thần của người khuyết tật tới nhiều người hơn," anh Nguyễn Minh Trung chia sẻ.

Ngày hội sáng tạo Vietnam ParaSports nằm trong khuôn khổ Vietnam ParaSport Creator Lab 2026, là sáng kiến đồng hành cùng vận động viên người khuyết tật trong hành trình xây dựng hình ảnh cá nhân, phát triển kỹ năng sáng tạo nội dung số và lan tỏa tinh thần "Thể thao không rào cản" tới cộng đồng./.

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