Hà Nội lần đầu tổ chức Festival Võ thuật quốc tế tại Hoàng thành Thăng Long

Sáng 15/7, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội năm 2026 với thông điệp "Hào khí Thăng Long-Tinh hoa võ Việt."

Phát biểu tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết: Festival là sự kiện văn hóa, thể thao và đối ngoại có quy mô quốc tế, nhằm tôn vinh truyền thống thượng võ của dân tộc, góp phần bảo tồn, lan tỏa giá trị các môn võ thuật cổ truyền Việt Nam trong đời sống đương đại.

Theo ông Phạm Xuân Tài, Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội năm 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long-Di sản Văn hóa Thế giới.

Việc lựa chọn không gian di sản đặc biệt này thể hiện định hướng của thành phố trong việc gắn kết bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống với phát triển các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế, đồng thời xây dựng một sản phẩm văn hóa-thể thao mang dấu ấn riêng của Hà Nội.

Festival sẽ diễn ra từ ngày 7-9/8/2026 tại Hoàng thành Thăng Long và một số địa điểm thi đấu, biểu diễn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo Ban Tổ chức, Festival dự kiến quy tụ khoảng 1.500-2.000 võ sư, võ sinh, huấn luyện viên, vận động viên, nghệ sĩ đến từ Hà Nội, các tỉnh, thành phố trong cả nước và nhiều đoàn quốc tế.

Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 10.000-15.000 lượt khán giả trực tiếp, đồng thời tiếp cận trên 100.000 lượt theo dõi thông qua các nền tảng truyền thông số.

Festival được tổ chức theo hình thức kết hợp giữa trình diễn nghệ thuật, biểu diễn võ thuật, thi đấu thể thao, giao lưu cộng đồng, triển lãm và các hoạt động trải nghiệm văn hóa.

Không gian tổ chức được đầu tư theo hướng hiện đại, đồng bộ, kết hợp sân khấu ngoài trời với hệ thống âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình diễn, tạo điểm nhấn hấp dẫn cho công chúng, đồng thời tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống.

Các hoạt động chính gồm lễ khai mạc và bế mạc với các tiết mục nghệ thuật kết hợp biểu diễn võ thuật; trình diễn các môn võ thuật truyền thống và hiện đại; triển lãm võ phục, binh khí, hiện vật, tư liệu lịch sử và các sản phẩm văn hóa gắn với võ thuật; giao lưu, trải nghiệm với công chúng; quảng bá văn hóa, du lịch và di sản Thủ đô; cùng các chương trình thi đấu, biểu diễn, giao lưu võ thuật tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố với sự tham gia của các đoàn trong nước và quốc tế.

Trong khuôn khổ Festival, Hà Nội dự kiến tổ chức bốn giải đấu gồm Giải Taekwondo Hà Nội mở rộng tại Nhà thi đấu phường Phú Diễn (từ ngày 5-8/8); Giải Lân Sư Rồng Hà Nội mở rộng tại Nhà thi đấu xã Thanh Oai (từ ngày 6-8/8); Giải Wushu Hà Nội mở rộng tại Nhà thi đấu phường Cầu Giấy (từ ngày 11-14/8); và Giải Vovinam Hà Nội mở rộng (chưa có thời gian, địa điểm cụ thể).

Bên cạnh các hoạt động do thành phố tổ chức, Ủy ban Nhân dân các xã, phường sẽ tổ chức nhiều hoạt động thể thao quần chúng, góp phần tạo không khí sôi nổi, lan tỏa tinh thần thượng võ trong cộng đồng.

Đến nay, công tác chuẩn bị cho Festival cơ bản được triển khai đúng tiến độ. Ban Tổ chức đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức võ thuật trong nước, quốc tế để hoàn thiện các nội dung theo kế hoạch.

Các phương án về chuyên môn, lễ tân, hậu cần, an ninh, y tế, phòng cháy, chữa cháy, truyền thông, cơ sở vật chất và kỹ thuật đang được rà soát, chuẩn bị đồng bộ nhằm bảo đảm Festival diễn ra an toàn, trang trọng và hiệu quả.

Tại họp báo, Ban Tổ chức cũng giải đáp các câu hỏi của báo chí liên quan đến công tác tổ chức, thành phần tham dự, các hoạt động biểu diễn, thi đấu, giao lưu và các nội dung chuyên môn của Festival.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết đã có 7 đoàn quốc tế với 53 võ sư, võ sinh xác nhận tham dự Festival, cùng hai đoàn trong nước. Bên cạnh các hoạt động biểu diễn, thi đấu, Festival còn có không gian trưng bày và trải nghiệm võ thuật, góp phần quảng bá lịch sử, văn hóa và giá trị của các môn phái võ Việt.

Theo đạo diễn chương trình Hoàng Công Cường, Hà Nội lần đầu tiên tổ chức Festival Võ thuật quốc tế và cũng là lần đầu tiên được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa Thế giới.

Chương trình khai mạc sẽ kết hợp võ thuật với âm nhạc, nghệ thuật sân khấu để tái hiện lịch sử, văn hóa Việt Nam, qua đó quảng bá hình ảnh đất nước và tôn vinh tinh thần thượng võ.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc Festival dự kiến diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 7/8/2026; lễ bế mạc dự kiến được tổ chức lúc 19 giờ ngày 9/8/2026, tại Vườn hoa Đền Bà Kiệu, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội năm 2026 được kỳ vọng trở thành sự kiện văn hóa-thể thao tiêu biểu của Thủ đô, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội, lan tỏa giá trị văn hóa, võ thuật dân tộc và khẳng định vị thế của thành phố trong tổ chức các sự kiện quy mô lớn mang tầm khu vực và quốc tế./.

Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026: Sự kiện văn hóa-thể thao tầm cỡ quốc tế Sự kiện lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội với quy mô lớn, nhằm tôn vinh các giá trị võ học dân tộc, đồng thời tăng cường giao lưu văn hóa-thể thao trong nước và quốc tế.