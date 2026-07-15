Thái Lan siết chặt quản lý các cơ sở giải trí sau vụ cháy quán bar ở Bangkok

Chính quyền thủ đô Bangkok, Thái Lan, sẽ tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên toàn thành phố, đồng thời đề xuất sửa đổi các quy định về phân vùng và tiêu chuẩn an toàn sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại quán Rong Beer Na Lad Phrao.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, phát biểu ngày 15/7, Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết chính quyền thành phố đã thành lập ủy ban điều tra để rà soát những bất cập trong công tác quản lý, đồng thời xem xét điều chỉnh các quy định thuộc thẩm quyền của Bangkok.

Qua rà soát ban đầu, cơ sở xảy ra hỏa hoạn được cấp phép hoạt động dưới hình thức nhà hàng thay vì cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, nên chỉ phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn đối với nhà hàng. Điều này khiến một số quy định về phòng cháy chữa cháy, trong đó có yêu cầu đối với vật liệu trang trí dễ cháy hoặc vật liệu cách âm, không được áp dụng.

Ông Chadchart cho biết chính quyền Bangkok đã chỉ đạo toàn bộ 50 quận tăng cường kiểm tra chủ động các cơ sở kinh doanh trên địa bàn, áp dụng tiêu chuẩn an toàn tương đương đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, kể cả những địa điểm được cấp phép dưới hình thức nhà hàng nhưng có hoạt động tương tự.

Các đoàn kiểm tra được yêu cầu tiến hành kiểm tra đột xuất trong thời gian cơ sở đang hoạt động, thay vì kiểm tra vào ban ngày như trước đây, nhằm đánh giá đúng điều kiện vận hành thực tế, bao gồm việc bảo đảm lối thoát hiểm, hệ thống chiếu sáng khẩn cấp và thiết bị chữa cháy.

Thống đốc Bangkok cũng cho biết sẽ làm việc với Bộ Nội vụ để nghiên cứu điều chỉnh quy định về phân vùng đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí, đồng thời yêu cầu các quận lập danh sách những cơ sở có dấu hiệu hoạt động quá giờ, bán đồ uống có cồn ngoài thời gian cho phép hoặc vi phạm pháp luật để tăng cường giám sát và xử lý.

Trước đó, sau khi thị sát hiện trường vụ cháy, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã chỉ đạo kiểm tra khẩn cấp tất cả cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí trên cả nước và cam kết rà soát, cải tổ các quy định quản lý đối với loại hình này.

Chính phủ cũng sẽ xem xét lại quy định về phân loại cơ sở kinh doanh sau khi phát hiện quán Rong Beer Na Lad Phrao không được cấp phép tổ chức biểu diễn nhạc sống nhưng vẫn hoạt động dưới hình thức này.

Thủ tướng Anutin nhấn mạnh các cơ sở không tuân thủ quy định sẽ bị xử lý nghiêm, đồng thời yêu cầu điều tra làm rõ những bất cập về lối thoát hiểm và các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy tại hiện trường.

Theo Trung tâm Y tế Khẩn cấp Erawan, tính đến ngày 15/7, số người thiệt mạng trong vụ cháy đã tăng lên 32 người, trong khi 73 người bị thương, trong đó hơn 10 người vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Vụ hỏa hoạn bùng phát tại quán Rong Beer Na Lad Phrao ở quận Lat Phrao, Bangkok vào tối 13/7 và nhanh chóng bao trùm toàn bộ cơ sở. Đến nay chưa ghi nhận có công dân Việt Nam là nạn nhân trong vụ việc./.

Thái Lan: Phát hiện nhiều vi phạm trong vụ cháy quán rượu tại Bangkok Cuộc điều tra vụ hỏa hoạn tại quán Rong Beer Na Ladprao phát hiện nhiều vi phạm về phòng cháy, trong đó có lối thoát hiểm bị chặn, cửa thoát nạn gây nhầm lẫn và công trình không đúng giấy phép.