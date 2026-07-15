Phát hiện chủng probiotic mới giúp ức chế vi khuẩn HP gây bệnh dạ dày

Các nhà khoa học Hàn Quốc vừa phát hiện một chủng lợi khuẩn (probiotic) mới có khả năng ức chế vi khuẩn Helicobacter pylori (HP) - tác nhân hàng đầu gây viêm loét và ung thư dạ dày, thông qua công nghệ nuôi cấy mô dạ dày người, qua đó mở ra hướng phát triển các liệu pháp điều trị và bảo vệ sức khỏe đường tiêu hóa thế hệ mới.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Viện Nghiên cứu Khoa học Sinh học và Công nghệ Hàn Quốc (KRIBB) ngày 15/7, cho biết nhóm nghiên cứu, do Tiến sỹ Son Mi Young đứng đầu, đã phát hiện chủng probiotic mới mang tên DS1073 bằng cách sử dụng mô hình cơ quan thu nhỏ (organoid) dạ dày người - công nghệ nuôi cấy tế bào 3 chiều mô phỏng gần như hoàn chỉnh cấu trúc và chức năng của dạ dày.

Theo nhóm nghiên cứu, Helicobacter pylori là loại vi khuẩn cư trú trong niêm mạc dạ dày và được xem là nguyên nhân chính gây viêm dạ dày mạn tính, loét dạ dày-tá tràng cũng như làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày. Để tìm ra chủng vi khuẩn có hiệu quả cao, các nhà khoa học đã sàng lọc 340 chủng vi khuẩn lactic được phân lập tại Hàn Quốc, sau đó đánh giá khả năng chống Helicobacter trên mô hình organoid dạ dày người.

Kết quả cho thấy DS1073 có khả năng ngăn cản vi khuẩn Helicobacter pylori bám vào niêm mạc dạ dày, làm giảm khả năng sống sót của vi khuẩn và ức chế hoạt động của nhiều gen đóng vai trò quan trọng trong quá trình vi khuẩn xâm nhập và gây bệnh.

Các thử nghiệm trên động vật cũng cho kết quả tích cực. Ở nhóm được bổ sung DS1073, lượng vi khuẩn Helicobacter pylori trong dạ dày giảm đáng kể, đồng thời tình trạng viêm niêm mạc dạ dày được cải thiện rõ rệt.

Đặc biệt, trong mô hình gây tổn thương niêm mạc dạ dày cấp tính bằng rượu, chủng probiotic mới giúp bảo vệ lớp niêm mạc dạ dày, thúc đẩy phục hồi lớp chất nhầy bảo vệ và giảm mức độ tổn thương mô so với nhóm đối chứng.

Theo KRIBB, điểm nổi bật của nghiên cứu là việc ứng dụng công nghệ organoid, cho phép mô phỏng môi trường dạ dày người với độ chính xác cao hơn nhiều so với các mô hình nuôi cấy tế bào truyền thống. Điều này giúp đánh giá hiệu quả của các chủng probiotic trong điều kiện gần với cơ thể người, qua đó nâng cao độ tin cậy trước khi tiến hành các nghiên cứu lâm sàng.

Tiến sỹ Son Mi Young cho biết nghiên cứu đã chứng minh mô hình organoid có thể trở thành nền tảng hiệu quả để phát hiện và đánh giá các chủng probiotic thế hệ mới. Trong thời gian tới, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục khai thác nền tảng này nhằm tìm kiếm các vi sinh vật có lợi và các vật liệu sinh học mới phục vụ điều trị không chỉ các bệnh về dạ dày mà còn nhiều bệnh lý khác.

Giới nghiên cứu đánh giá phát hiện này có ý nghĩa trong bối cảnh tỷ lệ nhiễm Helicobacter pylori vẫn ở mức cao tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Hàn Quốc.

Nếu tiếp tục được chứng minh hiệu quả và an toàn qua các thử nghiệm trên người, DS1073 có thể trở thành thành phần của các thực phẩm chức năng hoặc liệu pháp hỗ trợ mới giúp phòng ngừa và cải thiện các bệnh lý dạ dày mà không phụ thuộc hoàn toàn vào kháng sinh./.

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