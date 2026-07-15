Tàu vũ trụ Soyuz MS-29 đã cập bến thành công Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào ngày 14/7, đưa ba phi hành gia gồm hai người Nga và một người Mỹ lên quỹ đạo trong khuôn khổ sứ mệnh kéo dài 261 ngày.

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, tên lửa Soyuz-2.1a mang theo tàu Soyuz MS-29 đã rời bệ phóng tại sân bay vũ trụ Baikonur (Kazakhstan) lúc 17 giờ 48 phút giờ Moskva.

Sau 8 phút 49 giây, tàu tách khỏi tầng thứ ba của tên lửa và bắt đầu hành trình tiếp cận ISS theo quỹ đạo cực ngắn, chỉ thực hiện hai vòng quanh Trái đất.

Khoảng ba giờ sau khi cất cánh, Soyuz MS-29 đã cập bến thành công môđun Prichal thuộc phân đoạn Nga của ISS.

Phi hành đoàn gồm hai phi công vũ trụ người Nga là Pyotr Dubrov và Anna Kikina, cùng phi công người Mỹ Anil Menon.

Sau khi mở cửa khoang, ba phi hành gia đã được đón tiếp nồng nhiệt bởi các thành viên đang có mặt trên trạm, trong đó có các phi hành gia Nga Sergei Kud-Sverchkov, Sergei Mikayev và Andrey Fedyayev; các phi hành gia Mỹ Jessica Meir, Jack Hathaway và Christopher Williams; cùng phi hành gia của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu (ESA) Sophie Adeno.

Trong thời gian 261 ngày trên quỹ đạo, các phi hành gia Nga sẽ thực hiện 38 thí nghiệm khoa học và hai chuyến đi bộ ngoài không gian. Phi hành đoàn cũng mang theo nhiều thiết bị phục vụ nghiên cứu y học, sinh học và công nghệ sinh học.

Đặc biệt, một bộ sưu tập các món ăn thuần Nga cũng được đưa lên ISS, đánh dấu sự kết thúc của lễ hội ẩm thực quốc gia mang tên "Lần đầu tiên trong vũ trụ" - sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ Tuần lễ Vũ trụ vào tháng Tư.

Đây là lần thứ hai Dubrov lên ISS, sau hành trình dài hơn 355 ngày trên trạm trong giai đoạn 2021-2022.

Kikina cũng thực hiện chuyến bay thứ hai, sau nhiệm vụ đầu tiên vào năm 2022-2023 trên tàu Crew Dragon của Mỹ.

Đáng chú ý, Kikina còn là nữ phóng viên thường trú đầu tiên của hãng thông tấn TASS tại ISS - một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử báo chí vũ trụ. Trong khi đó, Menon lần đầu tiên đặt chân lên Trạm Vũ trụ Quốc tế./.

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