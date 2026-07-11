Trung Quốc: Đột phá trong sử dụng nhiên liệu mới cho tên lửa đẩy

Ngày 11/7, công ty phát triển nhiên liệu Sinopec thông báo Trường Chinh-10B đã trở thành tên lửa đầu tiên của Trung Quốc sử dụng nhiên liệu đẩy oxy lỏng-metan.

Nhiên liệu metan được sử dụng trong lần phóng đầu tiên ngày 10/7 đạt độ tinh khiết 98,7%, toàn bộ chuỗi cung ứng được đảm bảo trong nước. Sự kiện này đánh dấu một bước đột phá quan trọng trong việc đa dạng hóa nguồn nhiên liệu đẩy cho ngành công nghiệp vũ trụ thương mại của Trung Quốc.



Ông Cao Lizhao, giám đốc trung tâm bán hàng miền Nam Trung Quốc của chi nhánh khí tự nhiên của Sinopec, cho biết: "Nhiên liệu metan được sử dụng trong lần phóng này được tinh chế từ hơn 1.000 tấn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG)."

So với nhiên liệu hydro lỏng truyền thống, nhiên liệu đẩy này giúp giảm 40% chi phí lưu trữ và vận chuyển, mang đến một giải pháp nhiên liệu hoàn toàn mới và khả thi cho các vụ phóng thương mại tần suất cao, chi phí thấp.



Trường Chinh-10B là phương tiện phóng thương mại hai tầng, có thể tái sử dụng, được phát triển đặc biệt cho thị trường vũ trụ thương mại của Trung Quốc. 100% các bộ phận quan trọng của tên lửa này được sản xuất trong nước.



Nhiên liệu đẩy oxy lỏng-metan, với hiệu suất vượt trội, khả năng tương thích với các công nghệ tái sử dụng, thân thiện với môi trường, và thuận tiện trong lưu trữ và vận chuyển, đã nổi lên như một lựa chọn ưu tiên cho các phương tiện phóng thương mại thế hệ tiếp theo.



Ông Ding Dapeng, quản lý phụ trách kinh doanh LNG tại chi nhánh khí đốt tự nhiên của Sinopec, cho biết: "Việc ứng dụng thành công nhiên liệu metan tinh khiết cao trong các nhiệm vụ vũ trụ thương mại đánh dấu sự thiết lập một hệ thống cung cấp nhiên liệu đẩy đa dạng, có thể thay thế và an toàn."

Nhiên liệu này cung cấp một lộ trình công nghệ hiệu quả về kinh tế và ít phát thải carbon cho sự phát triển chất lượng cao của ngành công nghiệp vũ trụ thương mại, đồng thời tăng cường đáng kể khả năng tự lực và năng lực cạnh tranh cốt lõi của ngành.



Trước đó, ngày 10/7, Trung Quốc đã phóng thành công tên lửa đẩy Trường Chinh-10B từ bãi phóng tàu vũ trụ thương mại Hải Nam ở tỉnh Hải Nam./.

Trung Quốc phóng thành công tên lửa đẩy Trường Chinh-10B Trường Chinh-10B là tên lửa đẩy thương mại sử dụng nhiên liệu lỏng và có khả năng tái sử dụng. Tên lửa cao khoảng 63m, đường kính 5m, lực đẩy khi cất cánh khoảng 890 tấn.

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