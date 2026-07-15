Sự khác biệt của bánh mỳ ở ba miền Bắc-Trung-Nam khiến du khách thích thú

Bánh mỳ luôn là một trong số những lựa chọn hàng đầu của du khách nước ngoài khi tới Việt Nam.

Sự đa dạng, phong phú và độc đáo đã khiến bánh mỳ Việt Nam vượt ra khỏi biên giới, liên tục chinh phục những bảng xếp hạng món ăn hàng đầu thế giới, và được ghi tên vào từ điển Oxford.

Gần đây nhất, trong danh sách 25 loại bánh mỳ kẹp ngon nhất thế giới do kênh truyền hình CNN (Mỹ) cập nhật tháng 4/2026, bánh mỳ Việt Nam xếp ở vị trí thứ 3 và được ca ngợi như một biểu tượng giao thoa văn hóa độc đáo và đầy sức hút.

Trước đó, chuyên trang ẩm thực nổi tiếng Taste Atlas công bố bánh mỳ đứng đầu trong bảng xếp hạng 100 món bánh mỳ kẹp ngon nhất thế giới với đánh giá 4,6/5 sao.

Không giống như phở chỉ ăn ngon nhất tại Hà Nội, bún bò tại miền Trung hay hủ tiếu tại miền Nam, bánh mỳ là có mặt ở hầu hết các vùng miền ở Việt Nam, với nhiều hình thức đa dạng. từ bánh mỳ không chấm sữa đặc, chấm cacao đặc, đến các loại nhân đơn giản như bánh mỳ trứng, bánh mỳ chả, hay các loại nhân bánh đắt tiền như hải sản, bò nướng.

Tuy nhiên, dù cùng được gọi là bánh mỳ, nhưng tại mỗi vùng miền, bánh mỳ thường mang một nét đặc trưng riêng.

Người dân xếp hàng mua bánh mỳ. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Bánh mỳ miền Bắc

Tại Hà Nội và nhiều địa phương miền Bắc, bánh mỳ truyền thống thường được gọi là bánh mỳ pate vì lớp pate dày dặn, béo ngậy thường đóng vai trò chủ đạo.

Ngoài ra nhân bánh còn có thịt mỡ xá xíu, giò chả, rau thơm, dưa chuột và đặc biệt có xúc xích đỏ, loại xúc xích đặc biệt với phần nhân mềm mịn gần như pate, bọc trong lớp vỏ dai dai màu đỏ sậm đẹp mắt.

Loại bánh mỳ dùng để kẹp là bánh thủ công, có bề ngang rộng, hai đầu hơi tròn, độ dày vừa phải, ruột mềm xốp dai, và vỏ dày. Những chiếc bánh này khi nướng lên có vỏ ngoài giòn rất lâu, bên trong xốp mềm, rất hài hòa với phần nhân bánh.

Bánh mỳ miền Trung

Bánh mì miền Trung thường nhỏ hơn bánh mỳ miền Bắc, có hai đầu nhọn, cầm vừa tay. Bánh mỳ miền Trung có lớp vỏ mỏng, dễ vụn, nhưng hòa hợp với lớp ruột bánh hơi dẻo, giúp giữ được nhiều nước sốt.

Nhân bánh cũng gồm các nguyên liệu như pate, xúc xích, giò chả, nhưng đặc biệt có thêm thịt lợn ướp xá xíu nướng hoặc thịt quay giòn bì, và các loại chả bò, chả cá được thái lát nướng với rất nhiều nước sốt.

Ngoài rau thơm và dưa chuột bánh mỳ miền Trung thường có thêm các loại rau củ muối chua như củ cải, bắp cải, khiến chiếc bánh dù nhồi rất nhiều nhân nhưng không hề gây ngán.

Bánh mỳ miền Nam

​Bánh mỳ miền Nam thường có kích thước lớn, phần thân bánh tròn, nở rất to, ruột xốp và lớp vỏ ngoài vàng óng được nướng giòn nên rất dễ vỡ vụn.

Bánh mỳ miền Nam có phần nhân cực kỳ đầy đặn và phong phú, từ pate, thịt nướng, xá xíu, chả cá, giò chả, cho đến cả xíu mại, jambong, phomai, xúc xích. Ăn kèm với các loại rau củ muối chua, và đặc biệt thường kèm rau mùi.

Bánh mỳ kẹp chả, thịt nguội thương hiệu Huynh Hoa. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Những loại bánh mỳ Việt Nam được du khách quốc tế ưa thích

Theo đánh giá từ cộng đồng du khách trên cẩm nang ẩm thực TasteAtlas, các loại nhân được du khách quốc tế ưa chuộng nhất bao gồm:

1. Bánh mỳ truyền thống nhân thập cẩm: Mang tính biểu tượng, được CNN và Taste Atlas vinh danh.

Nhân bánh là sự kết hợp hài hòa giữa pate, giò lụa, thịt xá xíu, chả quế cùng dưa góp chua ngọt và rau thơm. Đặc biệt bánh mỳ Hà Nội có phần xúc xích đỏ đặc trưng được cả người địa phương và du khách cùng ưa thích.

Địa chỉ gợi ý: Bánh mỳ phố Huế tại Hà Nội, bánh mỳ Phượng tại Hội An, bánh mì Huỳnh Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Bánh mỳ thịt nướng

Nhân bánh gây ấn tượng mạnh nhờ phần thịt tẩm ướp đậm đà, nướng trên bếp than tạo mùi thơm lừng, kèm với dưa leo và một chút nước sốt thịt đặc trưng.

Địa chỉ gợi ý: Thường được bán trong các cửa hàng có thương hiệu, như Bami Bread, Bami King.

3. Bánh mỳ thịt quay: Được chuyên trang ẩm thực TasteAtlas xếp hạng cao trong danh sách các món sandwich ngon nhất thế giới.

Phần nhân bánh gây ấn tượng với lớp da quay giòn rụm, thịt nạc mềm mọng nước ăn kèm nước sốt đặc quánh và dưa chua.

Địa chỉ gợi ý: Được bán nhiều trên đường phố ở các tỉnh miền Trung như Đà Nẵng, Quảng Trị. Tại Hà Nội, loại nhân bánh này thường được bán trong các cửa hàng có thương hiệu, như Bami Bread, Bami King

· 4. Bánh mỳ xíu mại

Nhân bánh là những viên xíu mại thịt băm mềm, dai nhẹ, đẫm trong nước sốt cà chua, thường ăn kèm bánh mì nóng giòn chấm ngập.

Địa chỉ gợi ý: Bánh mỳ xíu mại được bán phổ biến nhất tại Đà Lạt và các tỉnh miền Trung. Tại Hà Nội du khách có thể nếm thử tại bánh mỳ Trâm trên phố Đình Ngang.

5. Bánh mỳ chả cá

Nhân bánh là chả cá rán vàng dai dai, thơm mùi thì là, rưới thêm chút tương ớt và rau răm.

Địa chỉ gợi ý: Đây là món ăn đặc trưng của vùng duyên hải miền Trung như Nha Trang, Đà Nẵng.

6. Bánh mỳ phá lấu

Phần nhân bánh thường được bày riêng trong bát để chấm với bánh mỳ, gồm lòng lợn/bò được hầm mềm trong nước dừa và ngũ vị hương đậm đà, rưới thêm nước sốt sánh sệt và rau răm.

Địa chỉ gợi ý: Đây là món ăn mang đậm nét ẩm thực đường phố Sài Gòn, thường được bán vào buổi chiều tối./.

Công thức bí mật làm nên sự hấp dẫn kỳ lạ của bánh mỳ Việt Nam Không phải ai cũng biết rằng một chiếc bánh mỳ Việt Nam không nhân, vốn chỉ có giá bán từ 5.000 đến 10.000 đồng, lại là một thử thách đối với những người làm bánh, nhất là bí quyết để giữ vỏ giòn.