Hành trình đến Việt Nam của ba trái tim nhân ái

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, khi nhiều bạn trẻ Pháp vừa kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học và chuẩn bị tận hưởng kỳ nghỉ Hè, Elza Le Floch, Celeste Perotteau-Giraud và Wyatt Lelouche lại tất bật cho một chuyến đi đặc biệt.

Điểm đến của họ là Việt Nam, nơi ba bạn sẽ dành 3 tuần tham gia các hoạt động thiện nguyện dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Chiều 15/7, ba thành viên của nhóm Hướng đạo sinh và Nữ hướng đạo Pháp tại thành phố Menton đã rời thành phố Nice để tới Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Chuyến đi được thực hiện trong khuôn khổ dự án hợp tác với Hiệp hội Rance Mékong Garonne, một tổ chức nhân đạo của Pháp nhiều năm hỗ trợ trẻ em và các gia đình khó khăn tại địa phương.

Trong 21 ngày ở Việt Nam, ba tình nguyện viên sẽ tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi cho trẻ em và tham gia một số hoạt động thiện nguyện khác. Đây cũng là dịp để các bạn trẻ trực tiếp trải nghiệm cuộc sống, văn hóa và sinh hoạt của người dân địa phương khi cùng ăn ở với một gia đình được hiệp hội bảo trợ.

Theo Elza Le Floch, Hiệp hội Rance Mékong Garonne hiện bảo trợ gần 100 trẻ em tại Xuyên Mộc. Ngoài hỗ trợ học phí, tổ chức này còn đồng hành cùng các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tài trợ trang thiết bị học tập và kinh phí sửa chữa các cơ sở giáo dục.

Để biến chuyến đi thành hiện thực, ba bạn trẻ đã dành nhiều tháng gây quỹ song song với việc ôn thi tốt nghiệp trung học. Từ trông trẻ, bán bánh, dọn vườn... và nhận được sự hỗ trợ của Câu lạc bộ Rotary Beausoleil, nhóm đã quyên góp được gần 10.000 euro. Khoảng hai phần ba số tiền sẽ được chuyển trực tiếp để hỗ trợ trẻ em địa phương thông qua việc tài trợ bữa ăn và chi phí học tập từ bậc tiểu học đến hết trung học cơ sở.

Đối với ba hướng đạo sinh, chuyến đi không chỉ là một hoạt động thiện nguyện mà còn là trải nghiệm trưởng thành đầu tiên khi tự mình đến một đất nước cách quê hương hàng nghìn kilômét, không có người lớn đi cùng và sống cùng gia đình bản địa trong suốt thời gian thực hiện dự án. Chính sự gắn kết trực tiếp với cộng đồng địa phương là điều khiến họ kỳ vọng nhất trước khi lên đường.

Sau khi trở về Pháp vào đầu tháng Tám, ba tình nguyện viên dự kiến tổ chức một buổi gặp mặt để tri ân các nhà tài trợ, đồng thời chia sẻ những câu chuyện và trải nghiệm trong hành trình thiện nguyện tại Việt Nam - nơi họ hy vọng sẽ để lại không chỉ những hoạt động ý nghĩa cho trẻ em địa phương, mà còn cả những ký ức đẹp về tình hữu nghị và sự sẻ chia giữa hai dân tộc./.

Hai nữ sinh Pháp muốn sang Việt Nam làm thiện nguyện Émilie Petitpas và Enora Richard-Mettay phối hợp với ESI tổ chức nhiều hoạt động tại Pháp, đặt mục tiêu gây quỹ khoảng 9.416 USD và sẽ được gửi tới cô nhi viện ở Việt Nam.