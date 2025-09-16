Hai nữ sinh Pháp muốn sang Việt Nam làm thiện nguyện

Mới 19 tuổi, Émilie Petitpas và Enora Richard-Mettay, hai sinh viên năm thứ hai của Trường đào tạo điều dưỡng La Flèche (tỉnh Sarthe, vùng Tây Bắc nước Pháp), đã hướng tầm nhìn ra thế giới.

Dự kiến vào năm học tới, các em sẽ thực hiện kỳ thực tập năm cuối kéo dài 5 tuần tại một bệnh viện ở Việt Nam, đồng thời dành thời gian rảnh rỗi tham gia hoạt động tình nguyện tại một trại trẻ mồ côi.

Ý tưởng đến với 2 nữ sinh này từ đầu năm 2025. Họ cùng thành lập hiệp hội “ESI (étudiants en soins infirmiers) au cœur de Bien Hoa” (tạm dịch: “Sinh viên điều dưỡng hướng về Biên Hòa”) - để hiện thực hóa kế hoạch.

Thành phố Biên Hòa, với khoảng 700.000 dân, nằm cách Thành phố Hồ Chí Minh hơn 30 km về phía Đông, bên kia bờ sông Đồng Nai.

Tại đây, 2 em sẽ được Hiệp hội Mission Stage sắp xếp chỗ ăn ở và môi trường làm việc. Tổ chức này đã đưa sinh viên quốc tế tới thực tập bệnh viện ở Việt Nam từ năm 1997.

Chia sẻ với tờ Ouest-France, Émilie và Enora cho biết sẽ có 35 giờ thực tập mỗi tuần tại bệnh viện. Ngoài giờ làm, cả hai sẽ đến Cô nhi viện Hoa Mai, nơi đang nuôi dưỡng khoảng 30 trẻ em và thanh thiếu niên từ sơ sinh đến 22 tuổi, để tổ chức các trò chơi, sinh hoạt và hỗ trợ chăm sóc tinh thần.

Không chỉ chuẩn bị hành trang chuyên môn và tinh thần, Émilie và Enora còn muốn quyên góp đồ chơi, sách vở và các vật dụng thiết yếu cho cơ sở nói trên.

Để có kinh phí trang trải chuyến đi và hỗ trợ cơ sở nuôi dưỡng, hai em đang phối hợp với ESI tổ chức nhiều hoạt động gây quỹ tại Pháp, trong đó có buổi bán xổ số vào ngày 5/10 tới tại La Flèche, bán chocolate dịp Giáng sinh, tổ chức gây quỹ trực tuyến thông qua nền tảng Leetchi.com, cũng như các sự kiện khác trong năm học 2025-2026.

Hai nữ sinh cho hay: “Mục tiêu là gây quỹ khoảng 8.000 euro (9.416 USD). Dù số tiền thu được là bao nhiêu, toàn bộ sẽ được gửi tới cô nhi viện ở Việt Nam”./.

