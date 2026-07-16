Lũ cuốn hàng trăm tấn đất đá tràn vào khu dân cư ở Lào Cai

Sáng 16/7, tại thôn Minh Thượng, xã Minh Lương, tỉnh Lào Cai xảy ra lũ, cuốn theo hàng trăm tấn đất đá, bùn đất tràn xuống khu dân cư, gây ách tắc giao thông và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Nước lũ tràn vào nhiều gia đình từ khoảng 4 giờ sáng ngày 16/7 với mực nước ngập khoảng 50 cm, làm hư hỏng nhiều tài sản, đồ dùng sinh hoạt, xe máy cùng thóc, lúa và nông sản của người dân. Thiệt hại cụ thể đang được chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tiếp tục thống kê.

Ngay sau lũ, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã Minh Lương đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Các lực lượng công an, quân sự, dân quân cùng người dân đã huy động máy xúc và nhiều phương tiện cơ giới khẩn trương dọn dẹp đất đá, khơi thông tuyến đường, bảo đảm giao thông, đồng thời hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng sớm ổn định cuộc sống.

Chính quyền và người dân khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai. (Ảnh: TTXVN phát)

Với tinh thần "4 tại chỗ," công tác khắc phục được triển khai khẩn trương, quyết liệt nhằm nhanh chóng thông tuyến, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Từ chiều và đêm 15/7 đến sáng 16/7, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa lớn kéo dài. Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi cao hơn 100mm như tại các xã Minh Lương 123,6mm, Nậm Xé 107mm, Minh Tiến (xã Mường Lai) 103,6mm. Dự báo, ngày và đêm nay (16/7), các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Chính quyền xã Minh Lương và tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, không di chuyển qua các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét khi có mưa lớn và chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản./.

Lào Cai: Một số khu vực xuất hiện sạt lở, nước lũ dâng cao sau mưa lớn Mưa kéo dài nhiều ngày tại Lào Cai đã gây sạt lở đất, sụt lún và nước lũ dâng cao tại nhiều địa phương, khiến giao thông bị chia cắt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và du khách.

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