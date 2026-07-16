Hà Nội triển khai thí điểm mô hình 'xã, phường xã hội chủ nghĩa'

Sáng 16/7, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai Đề án thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa."

Hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm được lựa chọn triển khai thí điểm trong giai đoạn đầu. Đây là hai địa phương có hạ tầng tương đối đồng bộ, còn nhiều dư địa phát triển và có điều kiện phù hợp để triển khai mô hình.

Đề án xác định 54 tiêu chí cụ thể, gắn với các nhóm nội dung về xây dựng hệ thống chính trị; quản trị trên nền tảng số và dữ liệu; phát triển kinh tế, hạ tầng, văn hóa, con người; bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng môi trường xanh, an toàn, bền vững.

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Trọng Đông; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

Cùng dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; đại diện các ban, sở, ngành và hai xã Phúc Thịnh, Thư Lâm.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu trình bày tóm tắt Đề án thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” ở thành phố. Đề án nhằm kiểm nghiệm, cụ thể hóa trong thực tiễn các giá trị, mục tiêu và đặc trưng của chủ nghĩa xã hội Việt Nam ở cấp cơ sở; từng bước hình thành mô hình quản trị, phát triển xã, phường hiện đại, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nâng cao chất lượng cuộc sống, mức độ hài lòng và hạnh phúc của người dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai xã Phúc Thịnh, Thư Lâm được lựa chọn là những địa phương đầu tiên của Thủ đô và cả nước triển khai thí điểm mô hình.

Việc xây dựng và triển khai Đề án nhằm kiểm nghiệm, cụ thể hóa trong thực tiễn các giá trị, mục tiêu và đặc trưng của chủ nghĩa xã hội Việt Nam ở cấp cơ sở; xây dựng mô hình quản trị xã, phường hiện đại, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng cuộc sống và mức độ hài lòng của nhân dân.

Quá trình thực hiện tại hai xã cũng là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiêu chí, cơ chế, chính sách và phương thức tổ chức thực hiện; đánh giá, tổng kết và từng bước nhân rộng khi đủ điều kiện.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Thủ đô phải đi đầu, làm mẫu, lấy kết quả thực hiện và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cuối cùng. Toàn hệ thống chính trị thành phố, đặc biệt là Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai xã Phúc Thịnh, Thư Lâm phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo và khát vọng phát triển; tập trung đưa Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 8/7/2026 của Thành ủy và Quyết định số 3489/QĐ-UBND ngày 12/7/2026 của Ủy ban Nhân dân thành phố vào thực tiễn.

Các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu và đích đến của kế hoạch 5 năm cũng như từng năm. Ngay trong năm 2026, hai địa phương phải xác định các chương trình, dự án thành phần; hoàn thiện cơ chế chỉ đạo, điều hành; lựa chọn nhiệm vụ ưu tiên; xác định nhu cầu và phương án bố trí nguồn lực. Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở, ngành có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương áp dụng tiêu chí phù hợp.

Do đây là mô hình mới, kết quả thực hiện cần được đánh giá định kỳ và hằng năm để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điều chỉnh những nội dung, tiêu chí chưa phù hợp.

Ông Trần Đức Thắng yêu cầu tập trung xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quản trị trên nền tảng số và dữ liệu; nâng cao trách nhiệm giải trình; bảo đảm người dân tham gia thực chất vào quá trình quyết định.

Thành phố và các địa phương cần đẩy mạnh đào tạo, đào tạo lại nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở, coi đây là nhiệm vụ then chốt, quyết định kết quả triển khai mô hình.

Trong năm 2026, các địa phương phải hoàn thành việc rà soát, chuẩn hóa quy trình công việc; xây dựng cơ sở dữ liệu bảo đảm thống nhất, đồng bộ; hoàn thiện hạ tầng số và cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình thông suốt. Hai xã cần thiết lập các kênh tiếp nhận, xử lý, giải đáp kiến nghị, phản ánh của nhân dân một cách chủ động, gần gũi; lấy phản hồi và mức độ hài lòng của người dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở.

Đối với mục tiêu phát triển hạ tầng hiện đại, đồng bộ, không gian thông minh, kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, an sinh xã hội công bằng và phát triển bao trùm, các địa phương triển khai công tác quy hoạch, tổ chức không gian phát triển một cách tổng thể. Việc tổ chức không gian phải bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế, không gian sống, không gian văn hóa, không gian xanh cùng các thiết chế giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và an sinh xã hội.

Thành phố bố trí nguồn lực theo hướng tập trung, ưu tiên các nhiệm vụ then chốt, hạ tầng thiết yếu, chuyển đổi số và bảo vệ môi trường; bảo đảm người dân được tiếp cận các dịch vụ thiết yếu về giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, nhà ở và an sinh xã hội; quan tâm nâng cao chất lượng cuộc sống của người có công, người nghèo và đối tượng yếu thế.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội cùng đại diện các sở, ban, ngành và 2 xã Phúc Thịnh, Thư Lâm tại Hội nghị. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Các bên liên quan đa dạng hóa nguồn lực, kết hợp ngân sách nhà nước với nguồn lực xã hội; huy động sự tham gia của doanh nghiệp và cộng đồng; tăng cường gắn kết các chương trình, đề án, dự án đang triển khai với hệ thống hạ tầng chung của thành phố. Việc đầu tư phải bảo đảm đồng bộ, tránh trùng lặp, phân tán nguồn lực và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Phúc Thịnh Hoàng Hải Đăng thông tin với tinh thần chủ động, hai xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, tổ chức thành 6 tổ công tác, trong đó có một tổ xuyên suốt và các tổ bám sát sở, ngành thành phố theo từng tiêu chí. Hai xã đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, tổ chức 6 tổ, trong đó có một tổ xuyên suốt, bám sát các sở, ngành thành phố theo từng tiêu chí.

Ngay sau hội nghị, hai xã sẽ đưa các nội dung ra Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xem xét; lấy ý kiến trực tiếp của các sở, ngành thành phố, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với từng tiêu chí.

Các địa phương tiếp tục hoàn thiện kế hoạch, tổ chức thực hiện đồng bộ, bài bản, khoa học và sớm nhất. Hai địa phương sẽ đoàn kết, đồng lòng, phát huy quyết tâm chính trị cao nhất; tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên; huy động sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.

Hai xã xác định kết quả của mô hình phải thực chất, với mục tiêu cuối cùng là hạnh phúc của người dân; góp phần cụ thể hóa mục tiêu xây dựng và phát triển Thủ đô “Văn hiến-Văn minh-Hiện đại-Hạnh phúc,” lấy con người làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của sự phát triển./.

Thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa: Đồng thuận để kiến tạo những đổi thay Ngay sau khi Đề án thí điểm mô hình “xã Xã hội chủ nghĩa” được phê duyệt, xã Phúc Thịnh và Thư Lâm khẩn trương triển khai các bước chuẩn bị, sẵn sàng cho giai đoạn thí điểm mang nhiều kỳ vọng.