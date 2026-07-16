Điều chỉnh quy hoạch, kiến tạo động lực phát triển mới cho Quảng Ninh

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, việc Quảng Ninh công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong chiến lược phát triển của địa phương.

Không chỉ đáp ứng yêu cầu sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bản quy hoạch còn mở ra một không gian phát triển mới với tư duy hiện đại, đồng bộ và dài hạn. Đây được xem là cơ sở quan trọng để Quảng Ninh tiếp tục phát huy lợi thế sẵn có, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trong tương lai.

Trong nhiều năm qua, Quảng Ninh luôn coi quy hoạch là công cụ quan trọng để định hướng phát triển. Thực tiễn cho thấy mỗi giai đoạn bứt phá của tỉnh đều gắn với những quyết sách quy hoạch mang tính chiến lược. Từ việc đầu tư hạ tầng giao thông, phát triển đô thị, thu hút đầu tư cho đến khai thác tiềm năng du lịch, công nghiệp và kinh tế biển, tất cả đều được triển khai trên nền tảng quy hoạch đồng bộ.

Lần điều chỉnh quy hoạch này diễn ra trong bối cảnh Quảng Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu cao hơn về tốc độ tăng trưởng, chất lượng phát triển và vị thế trong vùng cũng như cả nước. Vì vậy, đây không chỉ là việc cập nhật các chỉ tiêu phát triển hay điều chỉnh ranh giới không gian, mà còn thể hiện sự đổi mới về tư duy phát triển phù hợp với xu hướng phát triển hiện đại.

Điểm nổi bật của quy hoạch là sự chuyển đổi từ tư duy phát triển theo địa giới hành chính sang phát triển theo không gian chức năng. Thay vì mỗi địa phương phát triển theo lợi thế riêng biệt, Quảng Ninh hướng tới xây dựng các vùng liên kết, các hành lang kinh tế và những cực tăng trưởng có tính bổ trợ lẫn nhau. Cách tiếp cận này giúp khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực, đồng thời tạo sự kết nối giữa khu vực ven biển, miền núi, cửa khẩu, đô thị và vùng di sản.

Lần đầu tiên, cấu trúc phát triển của Quảng Ninh được xác lập theo mô hình "3 hành lang phát triển-4 vùng kinh tế-xã hội-5 trung tâm động lực." Đây không đơn thuần là cách phân chia không gian mà là sự phân định rõ chức năng, vai trò của từng khu vực trong tổng thể phát triển của tỉnh.

Hạ Long nhìn từ núi Bài Thơ. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo định hướng này, các trung tâm động lực sẽ được đầu tư theo những thế mạnh riêng. Hạ Long tiếp tục giữ vai trò trung tâm hành chính, chính trị, dịch vụ, du lịch và đổi mới sáng tạo. Đặc khu Vân Đồn được định hướng trở thành trung tâm kinh tế biển, khoa học-công nghệ, thương mại tự do và dịch vụ chất lượng cao mang tầm quốc tế. Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái phát huy lợi thế cửa ngõ giao thương với Trung Quốc, phát triển logistics và hợp tác kinh tế xuyên biên giới. Khu kinh tế ven biển Quảng Yên tiếp tục là động lực phát triển công nghiệp công nghệ cao, cảng biển và dịch vụ logistics. Trong khi đó, khu vực Yên Tử được định hướng phát triển thành trung tâm văn hóa, di sản và Phật giáo Trúc Lâm của quốc gia.

Sự phân vai rõ ràng này giúp các khu vực không cạnh tranh trực tiếp mà hỗ trợ, bổ sung cho nhau, hình thành hệ sinh thái phát triển đa cực, tạo động lực lan tỏa cho toàn tỉnh.

Một điểm đáng chú ý khác của quy hoạch là việc xác định khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế biển là những trụ cột tăng trưởng trong giai đoạn mới. Điều này cho thấy Quảng Ninh đang từng bước chuyển từ mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào khai thác tài nguyên sang mô hình phát triển dựa trên tri thức, công nghệ và năng suất.

Các lĩnh vực như công nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp dữ liệu, năng lượng tái tạo, logistics, kinh tế tuần hoàn hay kinh tế số đều được xác định là những ngành có vai trò quan trọng trong tương lai. Đây cũng là xu hướng phù hợp với định hướng phát triển của quốc gia và yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Quy hoạch điều chỉnh cũng mở rộng đáng kể dư địa phát triển của Quảng Ninh. Những khu vực trước đây được xem là vùng đệm hoặc vùng vệ tinh nay được kết nối thành các hành lang phát triển liên hoàn. Biển, đảo, cửa khẩu, di sản, đô thị và vùng sinh thái không còn phát triển tách biệt mà được liên kết thành một chỉnh thể thống nhất, tạo điều kiện để khai thác hiệu quả hơn các lợi thế của từng khu vực.

Không gian phát triển của Quảng Ninh cũng được đặt trong mối liên kết chặt chẽ với các hành lang kinh tế quan trọng của khu vực phía Bắc. Đó là hành lang Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh và hành lang Nam Ninh-Lạng Sơn-Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh. Đồng thời, tỉnh tiếp tục mở rộng kết nối với vùng Đồng bằng sông Hồng, khu vực trung du và miền núi phía Bắc, ASEAN cũng như thị trường rộng lớn của Trung Quốc.

Những lợi thế về vị trí địa lý tiếp tục được phát huy thông qua hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện. Quảng Ninh hiện là địa phương hiếm hoi ở miền Bắc hội tụ đầy đủ các phương thức vận tải gồm đường bộ, đường biển và đường hàng không. Cùng với hệ thống cao tốc hiện đại, cảng biển nước sâu, Sân bay quốc tế Vân Đồn và các khu kinh tế ven biển, cửa khẩu, tỉnh đang từng bước khẳng định vai trò là đầu mối giao thương quan trọng của khu vực.

Trong thời gian tới, khi các dự án đường sắt kết nối Hà Nội-Quảng Ninh và Hải Phòng-Hạ Long-Móng Cái được triển khai, năng lực kết nối của tỉnh sẽ tiếp tục được nâng lên, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển logistics, xuất nhập khẩu, du lịch và thu hút đầu tư.

Bên cạnh việc mở rộng không gian phát triển, quy hoạch còn khẳng định vị thế mới của Quảng Ninh trong chiến lược phát triển quốc gia. Theo định hướng mới, tỉnh được xác định là cực tăng trưởng quan trọng của vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng động lực phía Bắc; trung tâm kinh tế biển hiện đại; cửa ngõ giao thương quốc tế kết nối Việt Nam với Trung Quốc, ASEAN và khu vực Đông Bắc Á; đồng thời là trung tâm du lịch, logistics và đổi mới sáng tạo của khu vực.

Quảng Ninh đón lượng lớn du khách tham quan, tìm hiểu vẻ đẹp tự nhiên của Vịnh Hạ Long. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

Đây không chỉ là sự ghi nhận những thành tựu mà Quảng Ninh đã đạt được trong nhiều năm qua mà còn đặt ra yêu cầu địa phương phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của vùng và cả nước.

Điểm xuyên suốt của quy hoạch mới là mục tiêu phát triển nhanh nhưng phải bền vững. Tăng trưởng kinh tế không chỉ được đo bằng quy mô hay tốc độ mà còn gắn với chất lượng môi trường, hiệu quả sử dụng tài nguyên, chuyển đổi năng lượng, ứng dụng khoa học-công nghệ và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Với tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch sẽ là cơ sở để Quảng Ninh tiếp tục đầu tư hạ tầng chiến lược, thu hút các nguồn lực xã hội, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng nền kinh tế xanh, hiện đại. Đồng thời, đây cũng là "kim chỉ nam" giúp tỉnh phát huy tối đa các lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên, hạ tầng và thể chế để từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, cửa ngõ hội nhập quốc tế và một cực tăng trưởng năng động của khu vực phía Bắc trong những thập niên tới./.

Quảng Ninh thông qua đề án phát triển đô thị hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương Đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, thông qua Chương trình phát triển đô thị đến năm 2030 xây dựng, phát triển Quảng Ninh thành đô thị loại 1, hướng tới một thành phố hiện đại, thông minh, xanh và bền vững.