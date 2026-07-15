Chính trị

Dấu mốc mới trong quan hệ ngoại giao Việt Nam-Timor Leste

Việc khai trương trụ sở làm việc tại thủ đô Dili đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng của Đại sứ quán Việt Nam tại Timor Leste, tạo điều kiện để cơ quan đại diện triển khai đầy đủ các hoạt động.

Đỗ Quyên
Cắt băng khai trương trụ sở làm việc của Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste ở Thủ đô Dili. (Ảnh: TTXVN phát)
Cắt băng khai trương trụ sở làm việc của Đại sứ quán Việt Nam tại Timor-Leste ở Thủ đô Dili. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, ngày 15/7, Đại sứ quán Việt Nam tại Timor Leste tổ chức Lễ khai trương trụ sở làm việc ở thủ đô Dili, đánh dấu việc Cơ quan đại diện chuyển sang giai đoạn hoạt động tập trung với đầy đủ chức năng, sau hơn 3 tháng chính thức đi vào hoạt động.

Đây là bước hoàn thiện quan trọng trong quá trình thiết lập Đại sứ quán thường trú của Việt Nam tại Timor Leste, tạo điều kiện triển khai đồng bộ công tác chính trị, kinh tế, lãnh sự, bảo hộ công dân và công tác cộng đồng.

Buổi lễ có sự tham dự của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Điều phối các vấn đề kinh tế, kiêm Bộ trưởng Du lịch và Môi trường Timor Leste Francisco Kalbuadi Lay; Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Timor Leste Bendito dos Santos Freitas; Thứ trưởng phụ trách ASEAN Milena Maria da Costa Rangel; đại diện Văn phòng Tổng thống Timor Leste; Trưởng Cơ quan đại diện các nước ASEAN tại Dili; cùng đại diện Telemor và cộng đồng người Việt Nam tại Timor Leste.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại biện lâm thời Phạm Bình Đàm nhấn mạnh việc đưa trụ sở làm việc vào sử dụng không chỉ đáp ứng yêu cầu vận hành tập trung của Đại sứ quán mà còn thể hiện cam kết lâu dài của Việt Nam trong việc không ngừng củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác với Timor Leste.

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Đại biện lâm thời Việt Nam tại Timor-Leste Phạm Bình Đàm phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại sứ quán sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp hai nước, đồng thời đồng hành cùng Timor Leste trong tiến trình hội nhập ASEAN.

Thay mặt Chính phủ Timor Leste, Phó Thủ tướng Francisco Kalbuadi Lay chúc mừng Đại sứ quán Việt Nam khai trương trụ sở làm việc và khẳng định Timor Leste coi trọng quan hệ hữu nghị với Việt Nam, đồng thời mong muốn Đại sứ quán sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc mở rộng hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực cùng quan tâm.

Song song với việc đưa trụ sở làm việc vào hoạt động, Việt Nam và Timor Leste đang tiếp tục phối hợp hoàn tất các thủ tục cần thiết để tiếp nhận, cải tạo tòa nhà nguyên là Văn phòng Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) tại Dili, hướng tới đưa công trình này trở thành trụ sở lâu dài của Đại sứ quán Việt Nam.

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Các đại biểu Việt Nam và Timor-Leste tại buổi lễ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngay sau lễ khai trương, Đại sứ quán Việt Nam đã chủ trì Cuộc gặp định kỳ Trưởng Cơ quan đại diện các nước ASEAN tại Dili. Việc cuộc họp đầu tiên tại trụ sở mới là một hoạt động của ASEAN phản ánh vai trò ngày càng chủ động của Đại sứ quán trong các hoạt động đa phương tại địa bàn, đồng thời mở đầu cho giai đoạn hoạt động đầy đủ của Cơ quan đại diện Việt Nam tại Timor Leste./.

(TTXVN/Vietnam+)
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