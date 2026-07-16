Công an cấp xã sẽ chịu giám sát, phản biện từ Mặt trận Tổ quốc và nhân dân

Bộ Công an và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thống nhất ban hành Kế hoạch phối hợp giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công an cấp xã, giai đoạn 2026-2031.

Không để hình thành điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự

Đối tượng áp dụng là công an cấp xã, trưởng công an cấp xã (gọi tắt là công an cấp cơ sở). Phạm vi giám sát, phản biện xã hội việc tham mưu xây dựng và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương về bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở và thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công an cấp cơ sở (trừ những nội dung thuộc bí mật Nhà nước).

Nội dung giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý tập trung vào các nội dung như tình hình kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự; việc thực hiện nhiệm vụ của công an cấp cơ sở.

Đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, nội dung giám sát tập trung vào công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong phòng ngừa, phát hiện, giải quyết các vấn đề về an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Việc phối hợp giữa lực lượng công an cấp cơ sở với Tổ hòa giải ở cơ sở và lực lượng liên quan trong giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, các vụ việc phức tạp phát sinh tại cơ sở, không để hình thành điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự. Công tác tổ chức Hội nghị Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân...

Việc thực hiện nhiệm vụ của công an cấp cơ sở tập trung vào giám sát tinh thần trách nhiệm trong tham mưu cấp ủy, chính quyền; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và các lực lượng có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sĩ, công an cấp cơ sở; việc tiếp công dân, đối thoại, tiếp thu, giải quyết các kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền.

(Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Bảo đảm việc góp ý thực chất, hiệu quả

Kế hoạch cũng đưa ra 5 hình thức giám sát. Cụ thể, chủ động lựa chọn nội dung giám sát, phản biện xã hội: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã chủ trì, báo cáo cấp ủy, phối hợp với chính quyền và tổ chức chính trị-xã hội lựa chọn nội dung giám sát, phản biện xã hội theo quy định của pháp luật hiện hành, bám sát tình hình an ninh trật tự tại địa phương, tập trung vào những vấn đề nổi cộm, phức tạp, liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân và việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công an cấp cơ sở.

Tổ chức lực lượng giám sát: Thành lập tổ/đoàn giám sát do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã chủ trì, thành phần có đại diện cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội, Ban Công tác Mặt trận và đại diện nhân dân; phát huy vai trò của các cấp hội, người có uy tín, lực lượng nòng cốt trong nắm tình hình an ninh trật tự.

Kết hợp nhiều phương thức thu thập thông tin: thực hiện giám sát thông qua khảo sát thực tế, làm việc trực tiếp với công an cấp cơ sở; đồng thời, thu thập ý kiến qua hội nghị nhân dân, hội nghị "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân," phiếu góp ý và các kênh tiếp nhận thông tin thường xuyên; chú trọng đối chiếu giữa báo cáo và phản ánh của nhân dân.

Tổ chức phản biện, đối thoại thẳng thắn: Khi cần thiết, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hội nghị phản biện xã hội, mời cấp ủy, chính quyền, công an cấp cơ sở, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân tham gia; tập trung làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân; chỉ ra tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; đồng thời, đề xuất giải pháp khắc phục.

Ban hành kiến nghị và theo dõi việc thực hiện: Sau giám sát, phản biện xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã ban hành kết luận, kiến nghị cụ thể đối với công an cấp cơ sở; báo cáo cấp ủy, phối hợp chính quyền theo dõi, đôn đốc việc tiếp thu, giải trình và khắc phục; định kỳ thông báo kết quả để Nhân dân biết và tiếp tục giám sát.

Đối với công tác tham gia góp ý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân, kế hoạch quy định thông qua các hội nghị, diễn đàn đối thoại trực tiếp, lấy ý kiến bằng văn bản, phiếu góp ý, tiếp nhận thông tin qua các kênh thường xuyên như hòm thư, đường dây nóng, nền tảng số; thông qua hoạt động giám sát do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội chủ trì; lồng ghép trong sinh hoạt cộng đồng và các mô hình tự quản về an ninh trật tự ở cơ sở; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã có trách nhiệm làm đầu mối tiếp nhận, tổng hợp, phân loại, chuyển các ý kiến góp ý (công tác an ninh trật tự, việc thực hiện nhiệm vụ của công an cấp xã) đến công an cấp cơ sở để tiếp thu, giải trình và công khai kết quả bảo đảm việc góp ý thực chất, hiệu quả để nhân dân biết, theo dõi. Việc góp ý cũng thông qua các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, các hội nghị, diễn đàn, các buổi sinh hoạt cộng đồng, các tổ chức chính trị-xã hội tiếp nhận và cung cấp tin báo, tố giác tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động theo băng nhóm, có tổ chức để công an cấp cơ sở kịp thời giải quyết.

Công dân thực hiện giao dịch tại phòng một cửa của trụ sở Công an phường Nghi Phú, Nghệ An. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân

Cơ chế tiếp nhận các nguồn thông tin được quy định: công an cấp xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp lắp đặt và quản lý "Hòm thư góp ý" tại các thôn, làng, tổ dân phố và địa điểm phức tạp về an ninh trật tự; tiếp nhận nguồn thông tin qua đường dây nóng, nền tảng số (nền tảng xã hội hoặc cổng thông tin điện tử…); tiếp nhận các nguồn thông tin qua các hình thức giám sát, phản biện xã hội do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, nhân dân cung cấp.

Việc phối hợp giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở, việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công an cấp xã nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng về phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Thông qua cơ chế phối hợp giữa Bộ Công an và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tạo chuyển biến rõ nét trong việc phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện, đóng góp ý kiến đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở. Cùng đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ của công an cấp xã, nhất là trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm giải trình của Trưởng công an cấp xã; củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an nhân dân, xây dựng hình ảnh người cán bộ công an "trọng dân, gần dân, vì nhân dân phục vụ;" góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên nền tảng thế trận lòng dân vững chắc ngay từ cơ sở./.

Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm mô hình Công an cấp xã bảo đảm trật tự đô thị Mô hình Công an cấp xã bảo đảm trật tự đô thị được kỳ vọng tạo chuyển biến rõ nét về trật tự, văn minh đô thị ở Thành phố Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, hiện đại.