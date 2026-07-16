Thành phố Hồ Chí Minh: Thi đua cao điểm 150 ngày đêm khám sức khỏe toàn dân

Ngày 16/7, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phát động đợt thi đua cao điểm 150 ngày đêm tăng tốc khám sức khỏe toàn dân. Với khẩu hiệu “mỗi bệnh viện gắn với một địa phương, mỗi tổ khám lưu động là một cánh tay nối dài của hệ thống y tế,” Thành phố hướng tới mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe ngay trong năm 2026.

Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết trong đợt cao điểm này, Sở đã kết nối toàn bộ hệ thống khám chữa bệnh với 168 xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

Tất cả các bệnh viện công lập, bệnh viện ngoài công lập, bệnh viện thuộc Bộ, ngành, trung tâm y tế khu vực, phòng khám đa khoa và trạm y tế đều được phân công đồng hành cùng từng địa phương trong suốt chiến dịch.

Mỗi xã, phường, đặc khu được kết nối với một hoặc nhiều cơ sở khám chữa bệnh phù hợp với quy mô dân số và đặc điểm địa bàn. Các bệnh viện sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tổ chức các đội khám sức khỏe lưu động tại trạm y tế, các điểm khám cộng đồng hoặc ngay tại khu dân cư, bảo đảm người dân được tiếp cận dịch vụ thuận lợi nhất.

Tại buổi lễ, các bệnh viện trung ương trên địa bàn và các bệnh viện tuyến Thành phố đã ký thỏa thuận gắn kết với Ủy ban Nhân dân phường, xã cam kết hỗ trợ địa phương trong công tác khám sức khỏe toàn dân.

Đây là lần đầu tiên Thành phố huy động toàn bộ hệ thống y tế công lập và ngoài công lập cùng tham gia một chương trình y tế dự phòng quy mô lớn nhằm bảo đảm 168 xã, phường, đặc khu đều có lực lượng y tế đồng hành.

Điểm khác biệt của chương trình không chỉ là huy động thêm nguồn nhân lực mà còn hình thành một cơ chế phối hợp bền vững giữa bệnh viện và y tế cơ sở.

Chính quyền địa phương chịu trách nhiệm lập danh sách, tuyên truyền, vận động người dân và bố trí địa điểm khám. Các bệnh viện cử bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên tham gia đội khám lưu động, hỗ trợ chuyên môn, chuyển tuyến khi cần thiết và tiếp tục quản lý các trường hợp mắc bệnh mạn tính sau khám.

Đặc biệt, mỗi người dân sau khi khám sức khỏe đều được cập nhật thông tin vào hồ sơ sức khỏe điện tử, tạo nền tảng để quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời. Đây cũng là một bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số ngành y tế, giúp chuyển từ mô hình khám chữa bệnh khi có bệnh sang chủ động theo dõi, dự phòng và quản lý sức khỏe từ sớm.

Để hoàn thành mục tiêu trong thời gian còn lại của năm 2026, Sở Y tế yêu cầu các địa phương áp dụng phương pháp "quản trị thời gian ngược," xác định chỉ tiêu khám theo từng tháng, từng tuần, từng ngày trên cơ sở số dân chưa được khám.

Cùng với đó, các bệnh viện chủ động điều phối nhân lực, thiết bị, tổ chức khám linh hoạt ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ và tăng cường các đội khám lưu động để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân.

Sở Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân 168 xã, phường, đặc khu khẩn trương hoàn tất việc ký kết với các bệnh viện đã được phân công, thống nhất lịch khám, địa điểm tổ chức, phương án huy động người dân tham gia, sẵn sàng bước vào đợt thi đua cao điểm 150 ngày đêm.

Từ ngày 25/5 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã khám sức khoẻ và lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho hơn 550.000 người dân. Từ ngày 1/1/2026 đến nay đã có hơn 560.000 công nhân, người lao động trên địa bàn được các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức khám sức khỏe định kỳ. Như vậy, từ đầu năm đến nay, Thành phố đã khám sức khỏe được cho hơn 1,1 triệu người.

Với quy mô dân số hơn 14 triệu dân, từ nay đến cuối năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe toàn dân để đạt mục tiêu đã đề ra.

Từ nền tảng khám sức khỏe toàn dân, Thành phố hướng đến xây dựng một hệ thống chăm sóc sức khỏe liên tục, lấy người dân làm trung tâm trong đó mỗi trạm y tế là điểm chăm sóc sức khỏe ban đầu, mỗi bệnh viện là điểm tựa chuyên môn và mỗi người dân đều có một hồ sơ sức khỏe điện tử để được quản lý, theo dõi sức khỏe suốt đời./.

TP Hồ Chí Minh: Huy động bệnh viện tuyến TW, tăng tốc khám sức khỏe toàn dân Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, mỗi bệnh viện thuộc bộ/ngành trên địa bàn đăng ký đồng hành cùng một hoặc một số xã, phường, đặc khu phù hợp với năng lực và điều kiện của đơn vị.

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