Mưa lớn tiếp diễn, cảnh báo lũ ở nhiều tỉnh khu vực miền núi Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 16/7 đến hết ngày 18/7, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 80-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Từ ngày 19/7, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định từ đêm 16/7 đến ngày 21/7, trên các sông ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-5m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động 2-báo động 3; trên sông Thao, sông Lô và thượng lưu các sông thuộc hệ thống Thái Bình sẽ lên mức báo động 1-báo động 2, có nơi trên báo động 2.

Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du khu vực Bắc Bộ, ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc Đồng bằng Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Hiện mực nước trên các sông chính Bắc Bộ có xu thế biến đổi chậm, mực nước trên một số sông nhỏ miền núi có dao động và ở dưới mức báo động 1.

Đối với tình hình lũ quét, sạt lở đất, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh vùng núi, trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở khu vực này.

Cụ thể, từ 11 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút ngày 16/7, khu vực các tỉnh vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30-50mm, có nơi trên 90mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Hua Bum, Nậm Cuổi, Nậm Sỏ, Than Uyên; Bình Lư, Dào San, Khoen On, Khổng Lào, Lê Lợi, Mường Kim, Mường Than, Nậm Mạ, Pắc Ta, Phong Thổ, Sin Suối Hồ, Tân Uyên, Tủa Sín Chải (tỉnh Lai Châu).

Tại tỉnh Điện Biên có các xã, phường: Tủa Thàng; Sín Chải; Búng Lao, Chiềng Sinh, Mường Nhà, Mường Tùng, Na Son, Nậm Nèn, Núa Ngam, Mường Lay, Pa Ham, Pu Nhi, Sính Phình, Xa Dung.

Đối với tỉnh Sơn La gồm các xã, phường: Mường Chiên; Chiềng Khương, Chiềng Mai, Chiềng Mung, Đoàn Kết, Huổi Một, Kim Bon, Mường Bú, Mường Hung, Mường Khiêng, Mường Lạn, Nậm Ty, Ngọc Chiến, Chiềng An, Chiềng Cơi, Chiềng Sinh, Phiêng Cằm, Púng Bánh, Sông Mã, Sốp Cộp, Tân Phong, Tường Hạ.

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai là các xã, phường: Khao Mang, Lâm Thượng, Lao Chải, Mường Lai; Bảo Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên, Cảm Nhân, Chế Tạo, Cốc San, Dương Quỳ, Gia Phú, Lục Yên, Minh Lương, Mù Cang Chải, Nậm Xé, Cam Đường, Sa Pa, Phúc Lợi, Púng Luông, Tả Phìn, Tả Van, Tân Lĩnh, Tằng Loỏng, Tú Lệ, Xuân Quang.

Cùng với đó, tỉnh Tuyên Quang có các xã, phường: Hàm Yên, Phù Lưu, Tân Mỹ, Thái Hòa, Thái Sơn; Bạch Ngọc, Bình Xa, Chiêm Hóa, Đồng Yên, Hùng Đức, Hùng Lợi, Kiên Đài, Kiến Thiết, Kim Bình, Lâm Bình, Lực Hành, Minh Quang, Tân An, Tri Phú, Trung Sơn, Xuân Vân, Yên Lập, Yên Nguyên, Yên Phú, Yên Sơn.

Ngoài ra, tỉnh Thái Nguyên có các xã, phường: An Khánh, Bạch Thông, Bình Yên, Chợ Đồn, Chợ Mới, Đại Phúc, Dân Tiến, Định Hóa, Đức Lương, Hiệp Lực, Hợp Thành, Kim Phượng, La Hiên, Lam Vỹ, Nam Cường, Nghĩa Tá, Nghinh Tường, Phong Quang, Phú Lạc, Phú Lương, Phượng Tiến, Quảng Bạch, Sảng Mộc, Thần Sa, Thanh Mai, Thanh Thịnh, Tràng Xá, Trung Hội, Vô Tranh, Yên Bình, Yên Phong, Yên Thịnh, Yên Trạch.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó

Từ 3 giờ đến 9 giờ ngày 16/7, khu vực các tỉnh vùng núi, trung du Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Hua Bum 117,2mm (Lai Châu); Huổi Só 136,2mm (Điện Biên); Chiềng Khau 135,2mm (Sơn La); Minh Tiến 108mm (Lào Cai); Thành Long 100,4mm (Tuyên Quang); Ngọc Phái 76mm (Thái Nguyên);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.

Miền Bắc sắp đón đợt mưa lớn dồn dập kéo dài hơn 1 tuần Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sáng 16/7, khu vực Bắc Bộ và Quảng Ninh đang bước vào đợt mưa lớn kéo dài đến ngày 18/7, ngay trước khi đón đợt mưa diện rộng mới từ ngày 18 - 23/7.