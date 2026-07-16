Xây dựng Sơn La thành trung tâm nông nghiệp và du lịch đặc sắc

Sáng 16/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đi thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.

Đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của địa phương, song Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng chỉ rõ cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế và điểm nghẽn của Sơn La trong từng lĩnh vực phát triển. Trong giai đoạn tới, cần xác định rõ mô hình phát triển và vị trí của Sơn La trong vùng Tây Bắc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý: Thúc đẩy tăng trưởng nhưng không được đánh đổi môi trường, an sinh xã hội và kỷ cương quản lý; Không dàn trải nguồn lực mà tập trung vào những động lực có khả năng tạo khác biệt.

Sơn La nên hướng tới trở thành trung tâm nông nghiệp sinh thái, chế biến nông sản và du lịch đặc sắc của vùng, đồng thời phát huy lợi thế về năng lượng, kinh tế lòng hồ và giao thương với Bắc Lào.

Quy hoạch phải được cụ thể hóa thành danh mục dự án, quỹ đất, nguồn vốn, tiến độ và người chịu trách nhiệm. Cùng với hạ tầng giao thông phát triển, phải chuẩn bị quy hoạch các nút giao, trung tâm logistics, khu chế biến, dịch vụ, đô thị và điểm du lịch dọc tuyến.

Các tuyến kết nối cao tốc vào các khu vực du lịch, dịch vụ, vùng sản xuất phải được đầu tư đồng bộ, tránh tình trạng cao tốc hoàn thành nhưng vẫn bị tắc kết nối ở địa phương./.

​