Kết nghĩa lực lượng bảo vệ biên giới, vun đắp tình hữu nghị Việt Nam-Lào

Ngày 16/7, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay (Việt Nam) và Đại đội Biên phòng 514, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sả Lạ Văn (Lào).

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai bên, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định và cùng phát triển.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sả Lạ Văn, đại diện chính quyền địa phương hai bên biên giới cùng cán bộ, chiến sỹ của hai đơn vị.

Quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào là nền tảng quan trọng để lực lượng bảo vệ biên giới hai nước không ngừng tăng cường hợp tác trong thực hiện nhiệm vụ.

Những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Sả Lạ Văn luôn duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, tuần tra song phương, trao đổi thông tin, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên biên giới và giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh.

Kết nghĩa lực lượng bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Sự phối hợp hiệu quả giữa hai bên đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu, hợp tác và phát triển kinh tế-xã hội ở khu vực cửa khẩu, biên giới.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt. Trong suốt các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay, tình đoàn kết thủy chung giữa hai nước luôn là nguồn sức mạnh to lớn, góp phần làm nên những thắng lợi của cách mạng mỗi nước.

Đại tá Trịnh Thanh Bình cho biết, việc kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay và Đại đội Biên phòng 514 là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện để lực lượng bảo vệ biên giới hai bên thường xuyên gặp gỡ, trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm và hỗ trợ nhau trong thực hiện nhiệm vụ.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng theo dõi, hướng dẫn, tạo điều kiện để hai đơn vị triển khai hiệu quả các nội dung đã ký kết, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, giữ gìn, vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng bền chặt.

Những món quà ý nghĩa được trao tặng tại chương trình. (Ảnh: Võ Dung/TTXVN)

Theo nội dung ký kết, hai đơn vị thống nhất tăng cường trao đổi thông tin về tình hình biên giới; phối hợp tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân chấp hành các hiệp định, quy chế quản lý biên giới Việt Nam-Lào.

Hai bên duy trì tuần tra song phương định kỳ bảo vệ đường biên, mốc quốc giới; phối hợp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm như ma túy, mua bán người, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép... Đồng thời đẩy mạnh hợp tác trong phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giao lưu văn hóa, thể thao và hỗ trợ huấn luyện, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, hai bên cũng thống nhất duy trì chế độ giao ban định kỳ hằng quý, trao đổi thông tin thường xuyên và tổ chức tuần tra song phương hằng tháng nhằm kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trên tuyến biên giới.

Lễ kết nghĩa giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay và Đại đội Biên phòng 514 không chỉ tạo cơ sở nâng cao hiệu quả phối hợp trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh biên giới mà còn góp phần củng cố tình đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân hai nước.

Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa chủ trương tăng cường hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong tình hình mới./.

Việt Nam-Lào tăng đoàn kết, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển Trong khuôn khổ giao lưu, quân đội 2 nước đã phối hợp tổ chức hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân vùng biên giới; dự lễ trao tặng bò giống cho một số gia đình.

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