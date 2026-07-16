Đảng ủy Chính phủ tiếp tục nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sáng 16/7, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng ngừa, đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực, Phó Thủ tướng Thường trực, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ Phạm Gia Túc và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn kiểm tra, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Ban Thường vụ, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ, các đảng ủy trực thuộc.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Trưởng đoàn kiểm tra cho biết, thực hiện Kế hoạch số 06-KH/BCĐTW của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ đạo 35 các đảng ủy: Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, bảo đảm đúng chương trình, nội dung, yêu cầu của kế hoạch.

Qua đó, ghi nhận những kết quả, cách làm hay, sáng tạo và phát hiện những vấn đề còn vướng mắc, bất cập, tồn tại, thống nhất một số định hướng lớn về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời gian tới.

Tại hội nghị, Đoàn kiểm tra đã thông báo kết quả kiểm tra, trao đổi làm rõ một số vấn đề liên quan. Trong đó nhấn mạnh, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chỉ đạo 35 các cấp trong Đảng bộ Chính phủ đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các nghị quyết, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

Qua các hội nghị báo cáo viên, giao ban dư luận xã hội, sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, các hoạt động truyền thông chính sách được thực hiện một cách thường xuyên. Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tính chủ động của cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải, Thành viên Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Cũng theo đánh giá của Đoàn kiểm tra, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ đã bám sát hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện.

Công tác phối hợp giữa các lực lượng trong cung cấp, trao đổi thông tin, giải quyết các vấn đề phát sinh đột xuất ngày càng chặt chẽ và hiệu quả.

Công tác thông tin tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, "phủ xanh" thông tin tích cực được cấp ủy đảng các cấp trong Đảng bộ quan tâm, đạt kết quả toàn diện.

Liên quan đến công tác truyền thông chính sách, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các bộ khi dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các bộ phải dự báo được tác động, lường những vấn đề mặt trái để chủ động phản bác. Khi ban hành chính sách phải công khai, minh bạch thông tin về chính sách. Đồng thời theo dõi khâu tổ chức thực hiện.

Lưu ý thông tin chính sách phải "đi trước" từ khi dự thảo nghị định, "đi cùng" - tức là đồng hành với việc tổ chức thực hiện, và "đi sau" khi đánh giá kết quả của một quý, hay 6 tháng, 1 năm, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cho rằng như vậy có thể kiểm soát được tất cả quy trình khi ban hành chính sách mới của Đảng, Nhà nước, Chính phủ để thông tin, tránh để các thế lực thù địch lợi dụng mạng xã hội tuyên truyền không đúng.

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương làm việc với Đảng ủy Chính phủ. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Phó Bí thư Thường trực, Phó Thủ tướng Thường trực, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ Phạm Gia Túc cho biết, căn cứ kết luận của Đoàn kiểm tra, Đảng ủy Chính phủ và Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ sẽ có ý kiến với bí thư đảng ủy, bộ trưởng, trưởng ngành để làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng ngừa, đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch.

Theo Trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ, vấn đề quan trọng nhất vẫn là nhận thức. Ở đâu bí thư đảng ủy, bộ trưởng, trưởng ngành quan tâm đến công tác của Ban Chỉ đạo 35 thì ở đó làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Qua đánh giá của Đoàn kiểm tra cho thấy các đảng ủy được kiểm tra đã thực hiện rất nghiêm túc công tác này.

"Một việc làm có giá trị hơn nhiều bài phát biểu," nhấn mạnh điều này, đồng chí Phạm Gia Túc cho rằng, Đảng ủy Chính phủ, các đảng ủy trực thuộc đã làm được nhiều việc cụ thể, đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Phạm Gia Túc khẳng định, Đảng ủy Chính phủ tiếp thu nghiêm túc ý kiến kết luận của Đoàn kiểm tra, chủ động tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ trong bối cảnh mới, tình hình mới khi Ban Chỉ đạo 35 Trung ương được nâng tầm.

Đồng chí cho biết Đảng ủy Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành quan tâm đến công tác xây dựng và truyền thông chính sách; coi trọng công tác dân vận chính quyền, công tác tự kiểm tra, tự giám sát; chủ động phối hợp trong Đảng ủy Chính phủ cũng như các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khác./.

Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 TW, yêu cầu tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật nhà nước, siết chặt kỷ luật bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.