Thủ tướng: Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo người có công

Thủ tướng nêu rõ trách nhiệm và tình cảm đã kết tinh thành một nét đẹp nhân văn sâu sắc, viết tiếp truyền thống nghĩa tình cao đẹp của dân tộc ta với những người đã cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc.

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, sáng 16/7/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tới thăm, tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng, Ninh Bình.

Trung tâm hiện đang điều trị, chăm sóc 103 người ở 13 tỉnh, thành phố từ Huế trở ra, trong đó có 69 thương binh, bệnh binh nặng hạng đặc biệt, mất sức từ 81% trở lên và 34 người là hưu trí, viên chức mất sức, thân nhân người có công.

Thủ tướng khẳng định trong suốt 79 năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo và chú trọng thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và thân nhân. Những trách nhiệm và tình cảm ấy đã kết tinh thành một nét đẹp nhân văn sâu sắc, viết tiếp truyền thống nghĩa tình cao đẹp của dân tộc ta với những người đã cống hiến, hy sinh cho nền hòa bình, độc lập, thống nhất của Tổ quốc.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực và những kết quả quan trọng của Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Kim Bảng thời gian qua, đóng góp tích cực vào thành tích chung về chăm lo thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên cả nước.

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng trân trọng gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, người có công với cách mạng trên cả nước những tình cảm sâu nặng, lòng biết ơn sâu sắc và lời chúc tốt đẹp nhất./.