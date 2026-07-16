Thanh Hóa kiện toàn bộ máy, tạo đà phát triển cơ sở sau sắp xếp

Cùng với các xã, phường mới, 1.933 thôn, tổ dân phố trên địa bàn Thanh Hóa đã chính thức đi vào hoạt động sau khi được sắp xếp giảm hơn 55%.

Tuy nhiên, sắp xếp tổ chức chỉ mới là bước khởi đầu, điều người dân quan tâm không chỉ là những con số tinh gọn, mà là bộ máy mới có gần dân hơn, cán bộ có sâu sát cơ sở và công việc hằng ngày có được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả hơn hay không.

Chính vì vậy, ngay từ những ngày đầu vận hành, nhiều địa phương đã chủ động kiện toàn đội ngũ cán bộ, hoàn thiện cơ sở vật chất, thống nhất quy chế điều hành để nhanh chóng ổn định tổ chức, bảo đảm phục vụ nhân dân không bị gián đoạn.

Lấy con người làm điểm tựa

Sau sắp xếp, xã Hoa Lộc giảm từ 40 xuống còn 15 thôn. Địa phương xác định, yếu tố quyết định thành công không nằm ở việc giảm đầu mối mà ở chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Vì vậy, cùng với việc kiện toàn tổ chức, xã ưu tiên lựa chọn những cán bộ có trình độ, tâm huyết, sức trẻ và khả năng thích ứng với yêu cầu quản trị mới để đảm nhiệm các vị trí chủ chốt.

Ngay sau Hội nghị công bố Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân xã về thành lập 15 thôn mới, toàn bộ chi ủy, ban quản lý thôn và các chức danh chủ chốt được kiện toàn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ từ ngày 1/7.

Ủy ban Nhân dân xã tiếp tục tổ chức hội nghị quán triệt, giao nhiệm vụ, thống nhất phương thức điều hành để đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận nhanh chóng bắt nhịp công việc.

Theo ông Nguyễn Quốc Phương, Phó trưởng Phòng Văn hóa-Xã hội xã Hoa Lộc, sau sắp xếp, quy mô mỗi thôn lớn hơn, khối lượng công việc cũng nhiều hơn, vì vậy, xã phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; đồng thời giao các phòng, ban chuyên môn thường xuyên đồng hành, hỗ trợ cơ sở trong quá trình vận hành.

Mục tiêu của xã không chỉ là hoàn thiện tổ chức, mà quan trọng hơn là xây dựng những thôn hoạt động nền nếp, hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Khi người đứng đầu phát huy tốt vai trò, người dân đồng lòng thì bộ máy mới thực sự phát huy hiệu quả.

Cán bộ thôn Ngư Lộc (Thanh Hóa) hỗ trợ người dân cập nhật công nghệ thông tin, chuyển đổi số. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)

Chủ trương ấy nhanh chóng hiện hữu tại thôn Phú Lộc - nơi được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba thôn Giữa, Trước và Hậu. Không chỉ tiếp quản địa bàn hơn 232ha với gần 900 hộ dân, bộ máy mới còn mang trên mình nhiệm vụ gắn kết ba cộng đồng từng có nếp sinh hoạt riêng thành một tập thể thống nhất.

Ở những con đường làng, trên cánh đồng hay trong từng khu dân cư, hình ảnh nữ trưởng thôn trẻ Hoàng Thị Ngọc (sinh năm 1991) đã trở nên quen thuộc.

Từng là cán bộ không chuyên trách cấp xã, có trình độ đại học và trung cấp lý luận chính trị, chị cùng ban quản lý thôn đến từng hộ dân nắm bắt tâm tư, kiểm tra sản xuất, tháo gỡ khó khăn phát sinh; đồng thời chủ động cập nhật kiến thức chuyển đổi số để hướng dẫn người dân tiếp cận các tiện ích số.

Theo chị Ngọc, sau sáp nhập, thử thách lớn nhất không phải khối lượng công việc tăng lên mà là làm sao để người dân của ba thôn cũ thực sự coi mình là thành viên của một cộng đồng chung. Muốn các phong trào, cuộc vận động nhận được sự hưởng ứng thì trước hết cán bộ phải gần dân, hiểu dân, biết lắng nghe và tạo dựng niềm tin.

Trong mô hình mới, trưởng thôn không chỉ giải quyết công việc hằng ngày mà còn phải là người kết nối, khơi dậy tinh thần đoàn kết để người dân cùng chung sức xây dựng quê hương.

Sự thay đổi ấy được người dân cảm nhận rõ qua từng việc làm cụ thể. Ông Nguyễn Ngọc Dinh, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Phú Lộc (cũ), cho biết thời điểm mới sáp nhập, nhiều người vẫn còn băn khoăn bởi mỗi thôn có nếp sinh hoạt riêng. Nhưng khi bộ máy nhanh chóng ổn định, cán bộ thường xuyên xuống cơ sở đối thoại, giải quyết kịp thời các kiến nghị của nhân dân, sự đồng thuận từng bước được vun đắp.

"Tôi rất phấn khởi khi đội ngũ cán bộ thôn hiện nay đều còn trẻ, có trình độ, nhiệt huyết và gần gũi với nhân dân. Các cháu làm việc khoa học, biết ứng dụng công nghệ nhưng vẫn sâu sát cơ sở nên người dân dễ tiếp cận, dễ trao đổi hơn. Tôi tin rằng với sức trẻ, tinh thần dám nghĩ, dám làm và sự đồng lòng của bà con, bộ máy mới sẽ không chỉ vận hành hiệu quả mà còn tạo động lực để Phú Lộc ngày càng phát triển," ông Dinh bày tỏ.

Hoàn thiện điều kiện để bộ máy vận hành hiệu quả

Nếu Hoa Lộc lấy con người làm điểm tựa thì xã Vạn Lộc lại tập trung tháo gỡ những "điểm nghẽn" về điều kiện vận hành sau sắp xếp.

Là xã ven biển có mật độ dân cư đông, sau khi giảm còn 20 thôn, nhiều khu dân cư có quy mô lớn hơn cả về diện tích lẫn dân số.

Địa phương chủ động tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có thay vì chờ đầu tư mới. Những tài sản công dôi dư được bố trí lại làm nơi làm việc cho các thôn mới: thôn Ngư Lộc sử dụng khu vực sân vận động xã Ngư Lộc cũ; thôn Diêm Phố tiếp nhận trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ngư Lộc cũ; thôn Thành Lộc được bố trí tại nhà thi đấu. Các nhà văn hóa chưa đáp ứng yêu cầu cũng được cải tạo, mở rộng để phục vụ hội họp và sinh hoạt cộng đồng.

Cùng với cơ sở vật chất, Vạn Lộc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin ngay từ những ngày đầu. Mỗi thôn được trang bị hai máy tính, hai máy in và đường truyền internet riêng; toàn bộ văn bản chỉ đạo, điều hành được xử lý trên môi trường số, giúp việc trao đổi giữa xã và các thôn nhanh chóng, thống nhất, giảm đáng kể thời gian giải quyết công việc.

Song song với đó, xã chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở. Những cán bộ không chuyên trách cấp xã có năng lực, kinh nghiệm được ưu tiên bố trí giữ các chức danh bí thư chi bộ, trưởng thôn.

Đến nay, 100% bí thư chi bộ thôn có trình độ đại học, độ tuổi bình quân dưới 40, người trẻ nhất sinh năm 1996.Để bộ máy mới nhanh chóng đi vào nền nếp, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Vạn Lộc đã ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ đối với các chi bộ sau sắp xếp.

Việc kiểm kê, bàn giao hồ sơ, tài chính đảng, xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, kiểm tra, giám sát và phân công nhiệm vụ đều được thực hiện theo lộ trình cụ thể, bảo đảm hoạt động của các chi bộ diễn ra liên tục, không bị gián đoạn.

Ông Trần Hưng Tuấn, Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Vạn Lộc, cho biết chúng tôi tin tưởng vào đội ngũ cán bộ trẻ bởi các đồng chí được đào tạo chính quy, có nền tảng chuyên môn, lý luận và tư duy đổi mới. Kinh nghiệm thực tiễn sẽ tiếp tục được tích lũy trong quá trình công tác.

Quan điểm của Ban Xây dựng Đảng là đồng hành cùng cơ sở, vướng ở đâu hướng dẫn đến đó, khó ở khâu nào tháo gỡ ngay ở khâu đó để cán bộ yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ thôn Ngư Lộc - một trong những thôn có quy mô dân số lớn nhất xã - anh Bùi Văn Hưng cho biết sau sắp xếp, địa bàn rộng hơn, số hộ dân đông hơn và đặc thù nhiều ngư dân thường xuyên vươn khơi dài ngày khiến công việc cũng nặng hơn.

"Sau sắp xếp, quy mô thôn lớn hơn nhưng đây cũng là cơ hội để tổ chức lại các hoạt động bài bản hơn. Với đặc thù là địa phương có nhiều ngư dân, chúng tôi sẽ linh hoạt trong cách điều hành, tăng cường ứng dụng công nghệ để giữ liên lạc với bà con khi đi biển, đồng thời phát huy vai trò của các tổ liên gia, các đảng viên phụ trách địa bàn để nắm bắt tình hình và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở," anh Hưng nói.

Cán bộ thôn trực tiếp xuống các cơ sở, khu dân cư để trao đổi, nắm bắt những ý kiến, kiến nghị của người dân. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)

Từ Hoa Lộc đến vùng biển Vạn Lộc, bộ máy mới đang từng bước khẳng định hiệu quả bằng những việc làm cụ thể. Đằng sau mỗi thôn mới không chỉ là sự thay đổi về địa giới hay tên gọi, mà là sự chuẩn bị kỹ lưỡng về con người, cơ sở vật chất và phương thức quản trị; là tinh thần dám nhận việc của đội ngũ cán bộ trẻ cùng sự đồng thuận của người dân.

Khi bộ máy ở các thôn mới nhanh chóng ổn định, công việc của người dân vẫn được giải quyết liên tục, các hoạt động ở khu dân cư được duy trì bình thường. Có thể thấy việc sắp xếp đã bước đầu đạt mục tiêu đề ra.

Giá trị của cuộc sắp xếp không chỉ nằm ở việc giảm đầu mối, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để tổ chức bộ máy ở cơ sở hoạt động gọn hơn, rõ trách nhiệm hơn và phục vụ người dân hiệu quả hơn. Đây cũng là nền tảng để Thanh Hóa tiếp tục hoàn thiện mô hình quản trị ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới./.

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